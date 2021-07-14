"Дура я, что ли? Поставлю!" Как барнаульцы относятся к вакцинации от COVID и её обязаловке

В 31 регионе России ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. В Алтайском крае также рассматривают этот вопрос, сообщили в региональном Роспотребнадзоре на прошлой неделе. Между тем многие жители края все ещё сомневаются: ставить прививку от коронавируса или подождать.

"Мне врач сказал, что ставить не надо", – говорят одни. "Одноклассники, успешные врачи, утверждают: ставить обязательно", – опровергают другие. "Дура я ,что ли? Конечно, поставлю!" – удивляется одна горожанка. "Ни за что!" – заявляет другая.

Корреспонденты amic.ru Мария Лаврищева и Екатерина Смолихина вышли на улицы Барнаула и поговорили с прохожими о том, поставили ли они прививку от COVID-19 и что думают об обязательной вакцинации. Плюрализм мнений во всей красе – в нашем видео.

По данным регионального Минздрава, на утро 13 июля 120 121 человек в Алтайском крае получил первую прививку; 284 273 человека уже полностью привиты (ввели оба компонента препарата).

С сегодняшнего дня в Барнауле открывают дополнительные пункты вакцинации: в ТРЦ "Волна" (ул. Власихинская, 65), ТРЦ "Весна" (ул. Малахова, 86 В), на автовокзале (пл. Победы, 12). С 15 июля – в ТРЦ "Галактика" (пр. Строителей, 117).

Режим работы: с 10:00 до 20:00 часов ежедневно, включая выходные. Предварительная запись не требуется.

А вот мобильные комплексы у ТРЦ "Праздничный" и на пл. Спартака с 14 июля работать не будут.