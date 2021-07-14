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"Дура я, что ли? Поставлю!" Как барнаульцы относятся к вакцинации от COVID и её обязаловке

, ИА "Амител"
Мы узнали, почему горожане отказываются от прививок против коронавируса

В 31 регионе России ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. В Алтайском крае также рассматривают этот вопрос, сообщили в региональном Роспотребнадзоре на прошлой неделе. Между тем многие жители края все ещё сомневаются: ставить прививку от коронавируса или подождать.

"Мне врач сказал, что ставить не надо", – говорят одни. "Одноклассники, успешные врачи, утверждают: ставить обязательно", – опровергают другие. "Дура я ,что ли? Конечно, поставлю!" – удивляется одна горожанка. "Ни за что!" – заявляет другая.

Корреспонденты amic.ru Мария Лаврищева и Екатерина Смолихина вышли на улицы Барнаула и поговорили с прохожими о том, поставили ли они прививку от COVID-19 и что думают об обязательной вакцинации. Плюрализм мнений во всей красе – в нашем видео. 

По данным регионального Минздрава, на утро 13 июля 120 121 человек в Алтайском крае получил первую прививку; 284 273 человека уже полностью привиты (ввели оба компонента препарата).

С сегодняшнего дня в Барнауле открывают дополнительные пункты вакцинации: в ТРЦ "Волна" (ул. Власихинская, 65), ТРЦ "Весна" (ул. Малахова, 86 В), на автовокзале (пл. Победы, 12). С 15 июля – в ТРЦ "Галактика" (пр. Строителей, 117).
Режим работы: с 10:00 до 20:00 часов ежедневно, включая выходные. Предварительная запись не требуется.

А вот мобильные комплексы у ТРЦ "Праздничный" и на пл. Спартака с 14 июля работать не будут.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.07.2021 11:26
- гость -

Сейчас набегут, запугают тромбами, импотенцией, безмерной любовью к партии ЕР

14.07.2021 11:32
Горожанин

Это очень больно, болеть этим вирусом.

14.07.2021 11:35
- гость -

14.07.2021 11:32
Горожанин
Это очень больно, болеть этим вирусом.

Кому как повезёт, многие уже и не расскажут.

14.07.2021 11:56
- гость -

Богатые прививаются что бы в ресторанах есть.
Бедные что бы на работу попасть.


ну а я что бы на морюшко пустили в отпуск

14.07.2021 11:56
krash

14.07.2021 11:32
Горожанин кто ж спорит, что больно....но и прививка не защитит от заражения, и не факт, что облегчит страдания, а еще не факт, что не появится новых проблем после нее.
А видеть стадное рассуждение о рекомендациях ВОЗ ... - обидно. зомбоящик. Ни кто не думает о том, что ВОЗ основало США, а США нам ничего хорошего еще не делало, ну кроме техники.

14.07.2021 11:59
гость

И последствия похоже у большинства переболевших

14.07.2021 12:02
гость

США нам ничего хорошего не делало, а себе делает хорошо всегда. И сейчас привило 55 % своего населения не для того, чтобы нам хорошо сделать. И продолжает прививать

14.07.2021 12:02
Жоржик

14.07.2021 11:56
krash

Как переболеешь хотя бы в среднетяжелой - сразу по другому запоешь. Я бы 10 прививок поставил, если бы это можно было сделать прошлым летом, но чтобы только не болеть и испытать это, т.к. это реально .опа, ощутил на собственной шкуре, как и полное отсутствие медицины у нас.

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