Пример валютной проститутки, или Как спастись от коронавируса в третью волну

Пандемия коронавируса опять набирает обороты, при этом всё больше жителей Алтайского края пренебрегают мерами предосторожности. А у вакцинации, на которую в прошлом году возлагались большие надежды, теперь появилось много противников. Чтобы разобраться со всеми новыми мифами и байками о ковиде, мы пригласили в "Переговорку" на amic.ru известного врача, академика Александра Лазарева. Он рассказал, почему вакцина никак не может привести к мутациям в организме человека, чем отличаются разные препараты друг от друга, стоит ли бояться новых штаммов и как защитить себя.

Кто в "Переговорке"



Александр Фёдорович Лазарев родился 21 августа 1947 года в селе Шипуново Алтайского края. В 1975 году окончил Алтайский государственный мединститут по специальности "Лечебное дело". Защитил диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук (1985), доктора медицинских наук (1992), получил звание профессора (1993), стал академиком Международной академии безопасности экологии и человека (1994), академиком Российской академии естественных наук.



В 1976 году Александр Лазарев начал медицинскую практику: работал хирургом-онкологом, заведующим отделением и начмедом Алтайского краевого онкологического диспансера. В 1981-1982 годах являлся ассистентом курса онкологии Алтайского государственного медицинского института. В 2002 году избран заведующим кафедрой онкологии АГМУ. В 1982 году стал главным врачом Барнаульского онкодиспансера. Занимал этот пост до 1994 года.



В 1994 году Александр Лазарев организовал научно-практическое объединение "Алтайский онкологический центр", который с 2001 года является госучреждением "Алтайский краевой онкологический диспансер". Сейчас в нём работают более 750 сотрудников, они помогают больным с доброкачественными и злокачественными новообразованиями. Лазарев работал главврачом диспансера с самого основания, в 2018 году оставил должность.



Неоднократно избирался депутатом АКЗС, где отстаивал интересы работников здравоохранения.



Женат, воспитал двоих сыновей.

Как защищаться от ковида в третью волну

02:16 Александр Лазарев подчёркивает, что между тремя волнами ковида полного спада заболеваемости не было: "Это говорит о том, что процесс был, есть и продолжается". А пики заболеваемости возникают тогда, когда люди начинают пренебрегать мерами защиты.

03:37 Ещё один фактор, повлиявший на летний всплеск числа заболевших ковидом – способность вируса к быстрым мутациям. Хотя, по словам Лазарева, в Алтайском крае в основном, как и раньше, работают местные "сибирские" штаммы. Сейчас наибольшему риску заболеть подвергаются люди, которые всё ещё не имели контактов с вирусом, но при этом "расслабились" и перестали беречь себя.

05:54 Неутешительная новость для тех, кто болел в лёгкой форме. Лазарев говорит, что в этом случае антител в организме выработалось, скорее всего, недостаточно. А это значит, что при массированной атаке вируса человек почти наверняка опять заболеет.

07:13 Врач ещё раз напоминает об известных всем мерах предосторожности: маску носить обязательно, поверхности обеззараживать. А также избегать мест с большим количеством людей, где возможна мощная атака вируса на организм.

08:20 Коронавирус уникален тем, что он способен "мгновенно прилипать к клетке" – Александр Лазарев объясняет, как именно. Потому что он передаётся не только воздушно-капельным путём, но и другими – через контакт с предметами, на которых есть вирус, и даже половым путём. Сейчас выделяют неврологический, абдоминальный (брюшной), половой и другие типы заболевания. Спасти от них может только санитарная гигиена – то, что, по словам Александра Лазарева, спасает валютных проституток от гинекологического рака, который провоцирует вирус папилломы человека: "Она очень себя бережёт".

Как укрепить иммунитет

10:35 Доктор перечисляет группы людей, у которых априори снижен иммунитет и которым надо соблюдать все меры предосторожности. Это те, кто постоянно принимает антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, гипотензивные лекарства (снижающие давление). А также люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, рак, гипертония.

12:33 Профессиональные спортсмены нередко становятся ковидными больными, потому что те нагрузки, которые они выдерживают, не способствуют хорошему иммунитету. Если вы хотите укрепить организм, то заниматься физкультурой нужно умеренно, в своё удовольствие, "до лёгкой потливости". По словам Александра Лазарева, регулярная умеренная физнагрузка помогает телу выводить всё ненужное наружу и тем самым улучшает иммунитет.

13:27 Сбалансированное разнообразное питание – также залог хорошего иммунитета. Врач призывает не отказываться от мяса, потому что для устойчивого иммунитета требуется достаточное потребление белка. Не повредят и поливитамины, но злоупотреблять ими нельзя. Также можно принимать лёгкие иммуномодуляторы.

15:21 Формирование иммунитета происходит во сне, поэтому мужчинам нужно обязательно спать 7-8 часов, а женщинам не меньше 8 часов. "Те, кто хорошо спит, дольше живут – это известная аксиома", – говорит Лазарев.

15:44 Доктор также советует обратить внимание на лекарственные травы, которых в Алтайском крае растёт очень много. Некоторые из них являются мощными иммуномодуляторами. "У меня больные, которые доживают до весны, начинают пить чай с чагой, берёзовый сок и вдруг снова поднимаются на ноги", – говорит доктор. Он подробно объясняет, как действуют травы, какие из них полезны и как их нужно принимать.

Правда и мифы о вакцинации

19:33 Лазарев объясняет, почему прививка способна защитить от всех штаммов коронавируса, и приводит в качестве примера собственный опыт. За полтора месяца до заражения ковидом он поставил прививку от обычного гриппа. И в итоге перенёс коронавирусную инфекцию легко, несмотря на то, что поражение лёгких было серьёзным.

22:32 Доктор опровергает одну из самых популярных "пугалок" о вакцинации: "Вот чем отличается вакцина от вируса. Вирус – это продукт живой природы, который способен образовывать себе подобных, воздействуя на определённые механизмы клетки. Вакцина – это неживой продукт. Она не способна встраиваться в геном клетки. Поэтому большая глупость говорить, что вакцина способна трансформировать клетки и вызывать рак, например. Она не способна. Нет в вакцинах трансформирующих генов как таковых".

24:05 Однако Лазарев предупреждает, что вакцинироваться нужно правильно – с соблюдением сроков. Иммунитет целиком формируется только на 42-й день после вакцинации. До этого человек с прививкой так же подвержен болезни, как и непривитый – об этом необходимо помнить. Кроме того, уровень антител в крови после прививки может начать снижаться уже спустя три месяца – его стоит контролировать и ставить прививку повторно. Нельзя делать прививку и тем, кто ещё не выздоровел от коронавируса. Нужно дождаться выздоровления и через 14 дней сделать тест на антитела. Возможно, в вакцинации не будет необходимости.

27:19 "Когда начинают превозносить роль какой-то одной вакцины, всегда ищи, кому это интересно", – говорит Александр Лазарев. По его словам, принцип действия у всех существующих на сегодня вакцин – российских и иностранных – примерно одинаковый. Он основан на С-белке, который есть в коронавирусе и вызывает реакцию иммунитета. Поэтому вакцины противопоказаны людям с непереносимостью этого белка. В частности тем, у кого есть аутоиммунные заболевания.

31:17 Доктор приводит в качестве примера сценарий вакцинации в США: люди начали прививаться, когда увидели, что многие умирают. В среднем смертность от ковида 3%, в США она была 10%. И сейчас количество вакцинированных в США значительно больше, чем в России. Смертность пошла на спад, начал формироваться коллективный иммунитет: "Люди не перестали болеть, но стали болеть гораздо меньше".

32:42 О принуждении к вакцинации Александр Лазарев говорит так: "Всё, что касается моего здоровья – это моё право. Тяжёлый больной желает оперироваться – пожалуйста. А есть больные, которые говорят: "А я не буду!" Их право – заставить никто не может". Однако, по его словам, есть так называемое декретированное население. Например, воспитатель, чтобы работать в детском саду, должен сдать ряд анализов и сделать прививки. Это снижает риск заражения детей: "Мы не простим ей, если наш ребенок заболеет от неё". Так что не прививаться люди имеют право, но при этом общество может как-то их ограничить: контакты только онлайн, невозможность выполнять определённую работу и так далее.

"Останутся только устойчивые"

35:00 Рано или поздно у человечества выработается иммунитет против коронавируса, уверен доктор. Потому что это уже неоднократно происходило, ведь мир не в первый раз столкнулся с новым вирусом. Все живые организмы постоянно приспосабливаются к изменяющимся условиям среды. "Наша семипалатинская программа вслух об этом не говорила. В той местности, где был радиационный след, сегодня заболеваемость раком щитовидной железы в несколько раз ниже, чем в среднем по краю. Почему? Малоустойчивое население ушло. Остались те особи, которые устойчивые", – говорит Лазарев.

37:54 Никто не хочет попасть в число тех, кто не выживет в пандемию. Управлять процессом адаптации к новым вирусам человек может только искусственно – через вакцинацию, объясняет доктор: "Как только эти препараты открыли, куча больных у нас стала иметь перспективу на жизнь".

38:58 Александр Лазарев пожелал всем зрителям "Переговорки" прожить "запрограммированный срок жизни человека" – 120 лет. Для этого нужно вести здоровый образ жизни и не обольщаться, когда пандемия пойдёт на спад: "За своим здоровьем нужно следить постоянно".