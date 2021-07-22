"Вскрыть человека на раз-два". Как не оказаться на удочке финансовых мошенников

Руководитель Ассоциации по защите прав заёмщиков Антон Доровских на профессиональном уровне распознаёт телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги. Он любит с ними беседовать, а некоторых доводит буквально до истерики (запись такого разговора есть в видео). Но даже Антон с его подготовкой становился жертвой этих преступников, что подтверждает тезис: никто не застрахован. В "Переговорке" на amic.ru эксперт рассказал, как снизить риск потери денег и не отдать свою зарплату неизвестным людям. А ещё Доровских объяснил, почему полиция вряд ли поможет вернуть деньги.

Кто в "Переговорке"



Антон Доровских, руководитель Ассоциации по защите прав заёмщиков. Некоммерческая организация создана в 2015 году. Её главная цель – привлечение внимания общественности, органов власти, контролирующих, надзорных, правоохранительных органов к ситуации на кредитном рынке Алтайского края. А также защита прав потребителей банковских услуг, повышение финансовой грамотности населения.



Ассоциация оказывает помощь гражданам, которые из-за сложных жизненных обстоятельств (болезнь, инвалидность, потеря работы и прочих) испытывают трудности в обслуживании кредитных обязательств или подвергаются злоупотреблениям при взыскании задолженности.



Организация уделяет внимание борьбе с цифровыми мошенниками, которые звонят людям, представляются сотрудниками банков и воруют деньги. Если вы стали жертвами таких злоумышленников, то можете оставить информацию об этом на специальном сайте "Мошеловка"(мошеловка.рф) и получить советы, как вам лучше действовать.

01:24 Сотрудничают ли работники банков со злоумышленниками, которые воруют деньги со счетов и карт.

01:51 Безопасно ли подписывать согласие на использование своих персональных данных и кто должен заботиться об их защите.

02:44 Почему банки бездействуют, когда деньги их клиентов уходят третьим лицам: "Деньги просто так не уходят третьим лицам. Всё-таки собственник этих денег, заёмщик или клиент банка, в какой-то момент подтверждает эту операцию". Вскрыть банковский счёт практически невозможно, а вот "вскрыть человека – на раз-два", объясняет Антон Доровских.

04:11 Банк не может выдать человеку кредит без подтверждения его согласия на получение займа. Тем не менее некоторые люди оказываются в ситуации, когда кто-то за них дал такое согласие и взял кредит без их ведома. Антон Доровских описывает несколько схем, объясняющих, каким образом это может происходить: от вредоносного программного обеспечения на смартфоне до "случайного" подтверждения.

05:43 Полностью защитить себя от мошенников, ворующих деньги с банковских счетов и карт, можно одним способом: пользоваться только наличными. Однако в наш век цифровых технологий это означает потерять много удобств и возможностей. Менее радикальный вариант – быть крайне внимательным при подтверждении операций через смартфон.

07:13 Антон Доровских объясняет, в каких случаях и зачем людям звонят реальные сотрудники банков: чтобы предложить банковские продукты или для подтверждения перевода крупных сумм денег. В последнем случае сотрудник службы безопасности просит подтвердить факт перевода, назвать сумму и получателя. Если человек запинается хотя бы по одному из пунктов, банк не совершает операцию.

08:19 В эфире звучит аудиозапись разговора Антона Доровских с мошенником. После того как злоумышленник понял, что его разоблачили, он переходит с официальной тональности разговора на мат.

09:25 Почему аудиозаписи разговоров с мошенниками бесполезны в полиции и как полицейские ведут себя, когда к ним обращаются люди, ставшие жертвами финансовых мошенников.

10:20 Эксперт приводит неутешительный факт: раскрываемость преступлений финансовых мошенников – менее одного процента, а деньги людям практически никогда не возвращают. Он объясняет, почему так происходит.

11:48 Ведущая Евгения Даровская рассказывает историю, как она стала жертвой мошенников и обратилась в полицию – ей не помогли. Она спрашивает у Антона Доровских, как можно изменить законодательство, чтобы оно защищало людей от таких преступников. Эксперт считает, что полиции нужно дать больше полномочий в подобных делах.

13:19 Пока защитить от мошенников может только цифровая и финансовая грамотность, а также элементарная внимательность и интуиция. Когда кажется, что с денежной операцией что-то не так, лучше перепроверить. Полиция же часто отправляет подобные дела "в архив".

14:55 Антон Доровских даёт ещё несколько советов о том, как не стать жертвой мошенников: не совершать импульсивных покупок под давлением; вести переписку с продавцом только на самом сайте – ни в коем случае не переходить в мессенджеры; быть крайне осторожным, когда деньги просят перевести на банковскую карту физлица, а не на расчётный счёт компании.

17:32 Для чего создан и как работает проект Общероссийского народного фронта "Мошеловка". Это специальный сайт, где собрана информация о популярных сегодня схемах мошенничества. Также там можно рассказывать собственные истории о взаимодействии со злоумышленниками. Это помогает специалистам создавать базу знаний о современном мошенничестве, чтобы потом её анализировать, передавать информацию в правоохранительные органы.

19:03 Антон Доровских говорит, что есть мошенники-одиночки, а также целые преступные группировки, прибыль которых исчисляется миллиардами. Справиться с ними обычным гражданам не под силу. Здесь необходимо активное участие правоохранительных органов, банков и государства.