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Шоковый год. Какие плюсы от пандемии нашли в алтайском "Политехе"

, ИА "Амител"
Ректор АлтГТУ Андрей Марков – о цифровых зачётках, обязательной вакцинации и иностранцах с ковидом

Из-за пандемии образовательным учреждениям пришлось серьёзно перестроить свою работу. АлтГТУ – один из ведущих вузов края – не стал исключением. Студентов переводили на дистант, изолировали группы, в которых обнаруживали больных коронавирусом, а многим иностранным студентам пришлось учиться полностью удалённо. Тем не менее ректор Андрей Марков видит в этой ситуации и положительные моменты: пандемия показала потенциал обучения через интернет. В интервью "Переговорке" он рассказал о ходе вакцинации сотрудников вуза и студентов, новых требованиях к абитуриентам и развитии университета даже в сложных условиях.Кто в "Переговорке"

В 1986 году Андрей Марков окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" и получил распределение на кафедру "Технология машиностроения". Занимался запуском и наладкой высокотехнологичного оборудования. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2002 году – докторскую.

Всю жизнь работал в АлтГТУ – преподавателем, доцентом на кафедре "Технология автоматизированных производств", профессором на кафедре "Общая технология машиностроения", проректором по научной работе, завкафедрой "Менеджмент технологий", деканом факультета инновационных технологий машиностроения, проректором по стратегическому развитию и международной деятельности.

С 2017 года исполнял обязанности ректора технического университета, а в 2018 году назначен ректором.

Андрей Марков – автор более 170 научных работ. В его активе 4 монографии, 2 авторских свидетельства и 17 патентов на изобретения.

01:16 Андрей Марков рассказывает о приёмной кампании в условиях пандемии: было сложно, но университет справился, опираясь на опыт 2020 года.

02:34 Большинство абитуриентов текущего года подали документы на поступление в электронном виде: "Только 3% заявлений подано через суперсервис "Госуслуги", 46% – те, кто пришли к нам ногами. А остальные подали заявление через сайт университета". Марков считает, что для абитуриентов цифровая форма подачи документов удобна, потому что "чего греха таить – у нас многие поступают не в какое-то конкретное учебное заведение в Москве, а просто в Москву". 

03:55 Ректор объясняет особенности приёмной кампании, когда студент может подавать документы сразу в несколько вузов: "Даже если у студента будет хватать баллов, но он не подаст согласие, его в конкурсе рассматривать не будут". Перед тем как дать согласие на зачисление на определенную специальность, можно следить за своим местом в списках, исходя из количества баллов ЕГЭ. Вузы обязаны обновлять информацию не реже пяти раз в сутки, АлтГТУ делает это каждый час.

05:40 В этом году списки поступающих обезличили – абитуриенты ищут себя по идентификационному номеру. Андрей Марков объясняет, в чём плюсы нового подхода.

06:34 По оценке Маркова, студенты, которые поступили в прошлом году по ЕГЭ и учились первый курс на дистанте, по итогам сессий показали хорошие знания. Несмотря на то, что лекции велись в электронном виде, практические занятия техническому университету удавалось проводить офлайн "с учётом эпидемиологической обстановки".

09:38 Марков одним из первых в АлтГТУ поставил прививку от ковида, чтобы показать преподавателям и студентам личный пример. Всем студентам вуза рекомендуется прививаться. Многие преподаватели самостоятельно записываются на вакцинацию. При этом ректор выпустит указ, по которому к работе будут допущены только сотрудники с прививкой. Решения о том, как будут работать те, кто её не поставит, примут в индивидуальном порядке.

11:32 Количество бюджетных мест в АлтГТУ увеличивается, потому что спрос на выпускников высокий. По словам Маркова, примерно с третьего курса практически все студенты знают, где будут работать, а многие из них трудоустраиваются. Магистранты работают почти все, и большинство – по специальности.

12:24 Самый высокий конкурс в АлтГТУ на программную инженерию – 17 человек на место по заявлениям. Также популярностью пользуются энергетика, строительство и специальности, связанные с конструкторскими компетенциями (технологи, конструкторы).

13:11 По сравнению с прошлым годом АлтГТУ в два раза увеличил количество целевых договоров. "Я считаю, что это очень хорошая мера поддержки кадров для наших предприятий", – говорит Марков. После окончания обучения выпускник по договору обязан три года отработать на предприятии, к которому он "привязан".

14:08 Платное обучение в АлтГТУ стоит от 119 до 200 тыс. рублей в год. Самые дорогие специальности – в Институте архитектуры и дизайна. Многие студенты берут кредиты, чтобы учиться. Те, кто сдаёт сессии на четыре и пять, имеют возможность перевестись на бюджетные места, если с них отчислят неуспевающих. По словам Маркова, "отсевы" случаются, потому что учиться в университете нелегко. 

16:11 Со студентов, которые живут в общежитии, будут требовать сертификаты о вакцинации. Иностранных студентов сразу после приезда на время селят в обсерватор, потом они сдают тест и только после этого их допускают в общежитие. В прошлом году заражённых среди них было очень мало. Студенты из закрытых стран (например, из Китая) проходили обучение на дистанте. "Они очень соскучились, пишут нам: "Когда же, когда же?" Мы тоже очень их ждём, но вот пока так. Надеемся, что к 1 сентября они у нас всё-таки появятся", – говорит Марков.

17:48 Ректор надеется, что в этом году из-за вакцинации и формирования коллективного иммунитета не повторится октябрь прошлого года. Но если вдруг эпидемиологическая ситуация будет плохой, университет готов работать в дистанционном режиме.

19:09 О том, как технический университет готовится к переходу на цифровые зачётки.

20:25 В целом АлтГТУ полностью перестроился на работу в условиях пандемии. Преподавателям старшего возраста было сложнее адаптироваться к дистанту, для них провели курсы повышения квалификации, и они освоились. К тому же многие увидели, что дистанционное обучение даёт новые возможности. Студент может видеть материал, который ему предстоит изучить. Учащиеся из других стран, несмотря ни на что, смогли сдать экзамены и защитить квалификационные работы.

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Комментарии

5.08.2021 13:39
Лёха

Ну а например:
И дружно ставили прививки
А мы с фрегатом становились к борту борт...

Вот с личными примерами в переговорке ничего не перепутано. Я ведь не знаю как правильно.

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