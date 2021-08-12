"Кулаком по столу". Сергей Миронов рассказал, как решать главные проблемы России

В конце июля лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов впервые за пять лет приехал в Барнаул с рабочим визитом. В преддверии думских выборов он встретился с горожанами, выслушал их вопросы и жалобы, обещал посодействовать в решении проблем. Политик нашёл время в своём плотном графике, чтобы прийти в гости на "Переговорку" и рассказать о позиции партии по ключевым вопросам, которые волнуют граждан – борьба с бедностью, рост цен на продукты, размеры пенсий и повышение пенсионного возраста, отсутствие реальной конкуренции во власти и другие.
Кто в "Переговорке"
Сергей Михайлович Миронов родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине. Осенью 1971 года ушёл добровольно на срочную службу в армию, имея от неё отсрочку из-за учёбы на втором курсе Индустриального техникума. Служил в Литве и Азербайджане в воздушно-десантных войсках СССР по 1973 год.
В 1974 году поступил в Ленинградский горный институт им. Плеханова и начал работать в НПО "Геофизика", в секторе, где занимались поисками уранового сырья. До 1991 года работал по специальности и вырос до старшего геофизика аэропартии (геологический отряд, который использует авиацию) в Монгольской Народной Республике. С 1986 по 1991 год жил в Улан-Баторе с семьёй.
В 1990-х годах занялся политикой. Несколько раз избирался депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. В 2000 году был заместителем руководителя избирательного штаба Владимира Путина по Санкт-Петербургу на президентских выборах. В 2001 году начал работать в Совете Федерации и в декабре по рекомендации президента был избран его председателем.
В 2003 году возглавил Партию жизни, а в 2006 году – партию "Справедливая Россия". Она избиралась в Госдуму на всех выборах, начиная с 2007 года.
01:18 Сергей Миронов был в Алтайском крае пять лет назад. Когда он ехал по дороге из аэропорта в гостиницу на Барнаул, то ему показалось, что в городе стало больше торговых центров. Также он отметил, что улицы в краевом центре чистые: "Чистенько, аккуратненько, стоят цветочки, газоны подстрижены".
02:35 "В борьбе с бедностью побеждает бедность", – констатировал Миронов при ответе на вопрос о том, как превратить депрессивные регионы в процветающие. Одна из причин, которые он назвал, – резкое падение доходов в семьях с детьми: уже при появлении первого ребёнка приходится жить втроём на одну зарплату.
03:57 По мнению Миронова, решить проблему бедности поможет введение безусловного базового дохода – выплаты, которую получает каждый гражданин страны вне зависимости от того, работает он или нет. Лидер партии уверен, что для семей с детьми безусловный базовый доход можно ввести уже с января 2022 года. Каждому члену семьи с детьми выплачивать 10 тыс. рублей. На втором этапе, через 2,5-3 года, присоединить к проекту пенсионеров, а потом и вообще всех граждан.
05:33 Миронов отвечает на два основных вопроса по поводу введения безусловного базового дохода: где взять деньги и не бросят ли тогда все работу? По его словам, деньги можно взять из Фонда национального благосостояния, куда идут доходы от продажи нефти. Что касается иждивенчества, то эксперименты в мире показывают, что люди, наоборот, начинают больше думать о перспективных целях – вкладываются в здоровье, образование, рассчитываются с долгами, а безработица сокращается. Например, в Калифорнии она уменьшилась в экспериментальной группе на 20% по сравнению с контрольной. "Дело в том, что иногда пьют-то от безысходности", – резюмировал Миронов.
11:56 Причиной роста цен на продукты, по мнению Миронова, является увеличение НДС с 18% до 20%, а также из-за высоких наценок торговых сетей – до 200%. Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает снизить этот налог до 15% на продукты повседневного спроса – хлеб, рыбу, мясо, молоко, овощи и другие. А также запретить торговым точкам – от ларьков до крупных сетей – делать наценку на эти продукты выше 15%. Законопроект уже лежит в Госдуме.
15:08 Сергей Миронов приводит пример того, как губернатор Ямала решил вопрос высоких цен на продукты повседневного спроса именно таким способом – он ввёл правило наценки на них не более 15%. Сначала торговые сети сняли все эти продукты с продажи. Но губернатор вызвал их руководителей к себе и сказал: "Либо продукты появляются на полках, либо я закрываю все ваши сети".
17:03 Миронов уверен, что государство должно грамотно заниматься теми, кто "жирует". За время пандемии люди стали жить беднее, но в стране появилось 100 новых долларовых миллиардеров: "Поднялись поставщики продуктов питания, сельхозтоваропроизводители, металл, стройматериалы, дерево".
17:48 Сергей Миронов обратил внимание на то, что поставщики гречки из Алтайского края не хотят продавать крупу в России (хотя край производит 50% всей гречки в стране), а намерены её экспортировать. Продать за границей можно дороже. Миронов прогнозирует дефицит гречки в стране к середине зимы и предлагает заблаговременно повысить пошлины, чтобы вывозить её стало невыгодно. "Когда либералы мне говорят, что Его Величество рынок расставит всё по местам, я отвечаю, что рынок хорошо пошарил у всех у нас в карманах, а у некоторых министров и в головах – ничего там не осталось, кроме долларов в глазах".
19:52 Миронов опровергает тезис, что "Справедливая Россия – За правду" – пропутинская партия. Он напоминает, что эсэры голосовали против повышения пенсионного возраста, мусорной реформы, повышения НДС, новой схемы расчёта МРОТ. Однако из-за того что в думе большинство единороссов, эти законы прошли: "Наш главный политический оппонент – "Единая Россия". Мы против монополизма одной партии".
22:29 Партия "Справедливая Россия" с 2006 года выступает за введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Миронов замечает, что в двадцатке развитых стран мира только в России её нет. Тем не менее осенью 2020 года повышенная ставка налога на доходы свыше 5 млн рублей в месяц была одобрена Госдумой. "Президент нас слышит", – говорит Миронов.
24:26 Сергей Миронов обращает внимание на несправедливость в начислении пенсий – женщина, 40 лет работавшая на оборонном предприятии инженером, получает столько же, сколько её сосед, который большую часть жизни просидел в тюрьме. "Кто понимает в этих коэффициентах? Никто", – говорит он. По его мнению, пенсия должна зависеть от стажа и от зарплаты. И составлять не 30% от дохода, а 60%.
25:33 Официально в России 18 млн человек считаются бедными. Но это те, кто получает меньше прожиточного минимума. Если человек получает больше на 1-2 тыс. рублей, он бедным уже не считается: "А на 12 тыс. рублей кто может прожить? А на 15, а на 20? Невозможно. Чтобы болезнь лечить, нужно диагноз поставить, реальная цифра сегодня – минимум 50 тыс. рублей". Ещё один из источников дохода для повышения благосостояния граждан, который предлагает "Справедливая Россия – За правду" – введение налога на роскошь. С него, по подсчётам партии, можно получить 800-900 млрд рублей в год.
27:25 "Я ставлю задачу: как минимум второе место. Что значит "как минимум" – мы и за первое готовы побороться", – заявил Миронов по поводу амбиций партии на сентябрьских выборах в Госдуму.
25:44 Зачем "Справедливой России" потребовалось объединяться с двумя партиями – "Патриоты" и "За правду"? Миронов считает, что, объединившись, будет проще победить, потому что "Единая Россия" действует по принципу "разделяй и властвуй". Он прогнозирует, что в Госдуму после выборов пройдут те же четыре партии.
28:46 Сергей Миронов отрицательно относится к обязательной вакцинации. Тем не менее сам принял решение поставить прививку "Спутник V" и сделает это в тот же день, когда вернётся в Москву из Барнаула. Некоторые члены его семьи прививаются одновременно с ним.
30:24 Ведущая Евгения Даровская спросила, в чём секрет молодости Миронова, ведь за пять лет с его прошлого визита в Барнаул он совсем не изменился. Политик признался, что вот уже два года по утрам делает зарядку, несколько лет вообще не пьёт алкогольные напитки, регулярно занимается в спортзале, а также тщательно планирует своё время и вечерами подводит итог каждого дня.
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Комментарии
Суровая Российская оппозиция, во всей красе
Проесть быстро можно любой фонд, это плохое предложение.
А вот организовать рабочие места на деньги фонда , чтобы люди могли работать. Удаленно хотябы.
Женщины с детьми не более 4-6 часов.
Только создавая продукт можно поправить положение дел. Проедать деньги от продажи ресурсов - та еще история.
Птица говорун, отличается сообразительностью.
"Либо продукты появляются на полках, либо я закрываю все ваши сети"
А так можно, да?
эсэры голосовали против повышения пенсионного возраста
Если бы их было большинство, повышение не прошло бы
деньги можно взять из Фонда национального благосостояния, куда идут доходы от продажи нефти
как в Саудовской Аравии
40 лет работавшая на оборонном предприятии инженером, получает столько же, сколько её сосед, который большую часть жизни просидел в тюрьме
Да, это интересно
Вот сидит такой деятель в ГД, партией руководит, законы принимает и не знает что на многие продукты питания, лекарства и детские товары у нас ставки НДС 10%. А он с серьезным лицом предлагает до 15 "СНИЗИТЬ"...
проблему бедности поможет введение безусловного базового дохода – выплаты, которую получает каждый гражданин страны
Уже за это можно голосовать. Вдруг 90 % наберут. Даже с фальсификациями
введение налога на роскошь
ЕР против. И пенсионный возраст ЕР снижать не хочет. У них денег нет. В смысле у них есть, но на пенсов нет
А также запретить торговым точкам – от ларьков до крупных сетей – делать наценку на эти продукты выше 15%. Законопроект уже лежит в Госдуме.
а вот это очень хорошо!! мы за это бьемся уже 10 лет.
отсрочка от армии в техниикуме??? ну-ну...
Сельхозпроизводители жируют? И почему он не сказал, что Алтайский край самый богатый регион?
Жаль, что партия непропутинская.
Я то пойду за Путина В.В. голосовать.
Г-н Миронов что-то ранее не стучал кулаком по столу, а сейчас перед выборами решил стукнуть.
выше 15% от производителя
Болтовня о проедании бюджета) вот если бы сказал восстановить АТЗ и Моторный, какие они были, получил бы 100% голосов у нас
Миронов, а так-же Зюганов и Жириновский - это единоросы под прикрытием! Они лишь создают видимость оппозиции, но на самом деле ею не являются.
Г-н Миронов голосовал против повышения пенсионного возраста, но с тем количеством депутатов, которое у него в Думе, он мог застучаться по столу, это было без толку. Что всегда и происходило. Но может быть иначе, если наберет большинство. Стук по столу будет совсем другой
12.08.2021 11:48
Виктор
У дурачков-левачков всё можно.
Нашел, где Платошкин. Его партия с КПРФ идет. Самому Платошкину запретили. Интересно, что Платошкин идет с Грудининым и Бондаренко, который видео Навального распространял. КПРФ теперь с Навальным на одной стороне?
Причем сторонников движения «За новый социализм» в России, благодаря Платошкину, гораздо больше, чем сторонников КПРФ
Дурачок-левачок от КПРФ распространял видео дурачка-правочка. Надо голосовать
12.08.2021 12:23
гость
Сейчас все на одной стороне, против Едра и проституирующих ему партий и их лидеров типа Миронова с его СР. Едро в помойное ведро!
12.08.2021 12:21
гость
Вполне возможно. Поэтому наша задача сделать так, что-бы в думе не было абсолютного большинства одной партии. Пусть будет едросни поменьше, а оставшейся троицы побольше. Тогда у них будет хотя-бы какая-то возможность что-то говорить. И, хотя я не верю, но по количеству голосов они смогут как-то влиять на принимаемые законы и дума перестанет быть чисто техническим органом по утверждению антинародных законов, спущенных из кремля.
Ну а чё вот он говорит я вообще против Путина (вакцинации), но прививочку поеду поставлю.
А надо ведь наоборот - я вообще за, но ставить не буду.
12.08.2021 12:28
АБОРИГЕН
Да, я тоже вижу, что кроме ЕР, партия Миронова не нравится еще проституирующим валютным партиям
Кулаком по столу, но эффективнее по роже.
я вообще против Путина (вакцинации)
против Байдена (вакцинации), против Меркель (вакцинации), против Си Цзиньпина (вакцинации), короче против вакцинации
Вот вот.. 12:35 ты меня понял. Я вообще против вкусных сосисок, но сам то в Москву приеду и сожру самую вкусную.
12.08.2021 12:35
гость
Когда у тебя в стране сотня добывающих компаний, минимальные налоги и рыночные цены - можно.
Когда у тебя в стране три казённых монополиста с минимальными именно для них налогами и цены формируемые через картельные сговоры - нельзя.
Первый пример это США, второй это сегодняшний путинский неосовок. Запомни и не перепутай.
Какая отвратительная у них рожа. Дж. Удачи.))
Угу, про налоги-то прочитал или дальше заголовка не сподобился?
Абориген.
Картельные они или карательные?
смотри:
картельные-карательные
Вот как только черта будет перейдена и для всех очевидно, вот только тогда ты сможешь устраивать Нюрберский процесс. Сказал бы Иосиф Виссарионович...
Но позже он передумал....
не" кулаком по столу", а "головой об кирпич". Такая голова только на это и способна.
12.08.2021 12:55
АБОРИГЕН
Это что за набор слов? Ты зачем сделал это смешной вброс?
Когда у тебя в стране печатный станок, печатающий мировую валюту - можно все.
Когда у тебя в стране несколько казённых монополистов с минимальными именно для них налогами и цены формируемые через картельные сговоры, а ресурсы предназначены для благосостояния первой страны и туда же выкачивается капитал - мало что можно.
Первый пример это США, второй это либерастный неосовок 90-х. Запомни и не перепутай
Только разгон депутатов и прочих на сдельную работу
Законодательную власть разогнать. Исполнительную разогнать. Судебную разогнать. У Махно тоже партия была
Миронов- сказочник!
нам нужен социализм-а им это не надо.
сколько гражданств у Миронова? и где?
Да разве ж Миронов кому своё кресло уступит...
Его либо разогнать либо ждать когда он уйдёт естественным образом.
А сколько гражданств у ЕР? Мировнов свое кресло только ЕР уступить и может. Если за ЕР проголосуют больше
Слово за слово, членом по столу, выхухоль, одно слово.
12.08.2021 13:16
гость
Когда кто-то начинает говорить про печатный станок США, этот человека я перемещаю в раздел "Идиоты". Не всё так пошло и вульгарно, мой недалёкий друг.
По поводу "ресурсы предназначены". Решение о том что страна будет сырьевым придатком, принимается властью этой страны. Ни в Европе, ни в США, а именно за кремлевской стеной.
Не делай больше таких глупых и смешных вбросов.
приехал ещё один раздавалкин по 10000р и хватит вам=== а о развитии предприятий- о работе людям?-=это справедливость его. И потому ДО СВИДАНИЯ !
если бы у нас люди ходили на выборы а не в комментариях охали как им хреново живется то как раз СР могла бы себя показать в деле
Абориген у нас считает, что беда не в том, что люди у нас получают небольшие зарплаты. Беда в том, что даже эти небольшие доходы, зарплаты у них в любой момент могут отобрать. Или заставить их делать что угодно во вред самим себе угрожая эти доходы отобрать. У нас зависимые люди. А они зависимы как правило от очень не умных или жадных или далеко не бескорыстных людей. Так считает Абориген. И поэтому его предвыборный план - дать людям самостоятельность в их доходах, на которую невозможно посягнуть.
Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?
12.08.2021 13:48
АБОРИГЕН
Когда кто-то говорит, что мировая финансовая система не устроена под США и их вассалов, они автоматически попадают в раздел "Идиоты особо тупые".
А решение о том что страна будет сырьевым придатком принимается главными потребителями сырьевых ресурсов, у которых есть возможность экономического давления на сырьевой придаток, от которого придатку очень трудно отказаться. И делают это именно США и Европа, страны золотого миллиарда. Не показывай больше уровень своего интеллекта, с ним уже давно все ясно
О развитии предприятий, о работе людям, это справедливость ЕР. И потому ЗДРАВСТВУЙ ЕР ! Еще раз
Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?
От Навального, конечно. От Ходорковского, Касьянова. Они тоже хотят, что и Абориген. Яблоко представляет их интересы. Запад их поддерживает
Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?
За него нельзя голосовать. Он недееспособный.
дать людям самостоятельность в их доходах, на которую невозможно посягнуть
А кто этого не хочет, Миронов? Ельцин людям большую самостоятельность давал, поэтому были хорошие отношения с США
15:11
Абориген говорит, что главное не лозунг, а способ его реализации.
12.08.2021 15:16
А кто говорит, что главное лозунг, а не способ его реализации, Миронов? Главное, что Ельцин делал, когда у него были хорошие отношения с США
Так откуда ж ты знал, что будет делать Ельцин? Ельцин был вообще непредсказуем.
Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?
Он из партии совка, который тут советует, как и что писать, что строить и разрушать, кому рожать кого насиловать, причем его советы не имеют ничего общего с реальной жизнью.
12.08.2021 15:27
Лёха
Главное, что были хорошие отношения с США
Жизнь удалась ,ещё один борец за справедливость ,за народ ,как весь этот концерт уже достал .
Самые большие борцы за справедливость в ЕР, за них все и проголосуют
Еще Яблоко за народ. Навальный, Ходорковский, Касьянов о народе думают
12.08.2021 17:07
гость
Галустяна со Светлаковым забыли.Они тоже о народе думают.)
12.08.2021 17:12
- гость -
Нет так сильно, как Навальный. Навального поддерживает весь цивилизованный мир, потому что весь цивилизованный мир думает о российском народе
12.08.2021 17:14
гость, весь цивилизованный мир поддерживает Украину и у них нет ни сил ни времени думать о российском народе.Даже вот на навального сил нет.Тужились, тужились льохой, и сдулись.