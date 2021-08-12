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"Кулаком по столу". Сергей Миронов рассказал, как решать главные проблемы России

, ИА "Амител"
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" ответил на каверзные вопросы "Переговорки" во время визита в Барнаул

В конце июля лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов впервые за пять лет приехал в Барнаул с рабочим визитом. В преддверии думских выборов он встретился с горожанами, выслушал их вопросы и жалобы, обещал посодействовать в решении проблем. Политик нашёл время в своём плотном графике, чтобы прийти в гости на "Переговорку" и рассказать о позиции партии по ключевым вопросам, которые волнуют граждан – борьба с бедностью, рост цен на продукты, размеры пенсий и повышение пенсионного возраста, отсутствие реальной конкуренции во власти и другие.

Кто в "Переговорке"

Сергей Михайлович Миронов родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине. Осенью 1971 года ушёл добровольно на срочную службу в армию, имея от неё отсрочку из-за учёбы на втором курсе Индустриального техникума. Служил в Литве и Азербайджане в воздушно-десантных войсках СССР по 1973 год.

В 1974 году поступил в Ленинградский горный институт им. Плеханова и начал работать в НПО "Геофизика", в секторе, где занимались поисками уранового сырья. До 1991 года работал по специальности и вырос до старшего геофизика аэропартии (геологический отряд, который использует авиацию) в Монгольской Народной Республике. С 1986 по 1991 год жил в Улан-Баторе с семьёй.

В 1990-х годах занялся политикой. Несколько раз избирался депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. В 2000 году был заместителем руководителя избирательного штаба Владимира Путина по Санкт-Петербургу на президентских выборах. В 2001 году начал работать в Совете Федерации и в декабре по рекомендации президента был избран его председателем.

В 2003 году возглавил Партию жизни, а в 2006 году – партию "Справедливая Россия". Она избиралась в Госдуму на всех выборах, начиная с 2007 года.

01:18 Сергей Миронов был в Алтайском крае пять лет назад. Когда он ехал по дороге из аэропорта в гостиницу на Барнаул, то ему показалось, что в городе стало больше торговых центров. Также он отметил, что улицы в краевом центре чистые: "Чистенько, аккуратненько, стоят цветочки, газоны подстрижены".

02:35 "В борьбе с бедностью побеждает бедность", – констатировал Миронов при ответе на вопрос о том, как превратить депрессивные регионы в процветающие. Одна из причин, которые он назвал, – резкое падение доходов в семьях с детьми: уже при появлении первого ребёнка приходится жить втроём на одну зарплату.

03:57 По мнению Миронова, решить проблему бедности поможет введение безусловного базового дохода – выплаты, которую получает каждый гражданин страны вне зависимости от того, работает он или нет. Лидер партии уверен, что для семей с детьми безусловный базовый доход можно ввести уже с января 2022 года. Каждому члену семьи с детьми выплачивать 10 тыс. рублей. На втором этапе, через 2,5-3 года, присоединить к проекту пенсионеров, а потом и вообще всех граждан.

05:33 Миронов отвечает на два основных вопроса по поводу введения безусловного базового дохода: где взять деньги и не бросят ли тогда все работу? По его словам, деньги можно взять из Фонда национального благосостояния, куда идут доходы от продажи нефти. Что касается иждивенчества, то эксперименты в мире показывают, что люди, наоборот, начинают больше думать о перспективных целях – вкладываются в здоровье, образование, рассчитываются с долгами, а безработица сокращается. Например, в Калифорнии она уменьшилась в экспериментальной группе на 20% по сравнению с контрольной. "Дело в том, что иногда пьют-то от безысходности", – резюмировал Миронов.

11:56 Причиной роста цен на продукты, по мнению Миронова, является увеличение НДС с 18% до 20%, а также из-за высоких наценок торговых сетей – до 200%. Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает снизить этот налог до 15% на продукты повседневного спроса – хлеб, рыбу, мясо, молоко, овощи и другие. А также запретить торговым точкам – от ларьков до крупных сетей – делать наценку на эти продукты выше 15%. Законопроект уже лежит в Госдуме.

15:08 Сергей Миронов приводит пример того, как губернатор Ямала решил вопрос высоких цен на продукты повседневного спроса именно таким способом – он ввёл правило наценки на них не более 15%. Сначала торговые сети сняли все эти продукты с продажи. Но губернатор вызвал их руководителей к себе и сказал: "Либо продукты появляются на полках, либо я закрываю все ваши сети".

17:03 Миронов уверен, что государство должно грамотно заниматься теми, кто "жирует". За время пандемии люди стали жить беднее, но в стране появилось 100 новых долларовых миллиардеров: "Поднялись поставщики продуктов питания, сельхозтоваропроизводители, металл, стройматериалы, дерево".

17:48 Сергей Миронов обратил внимание на то, что поставщики гречки из Алтайского края не хотят продавать крупу в России (хотя край производит 50% всей гречки в стране), а намерены её экспортировать. Продать за границей можно дороже. Миронов прогнозирует дефицит гречки в стране к середине зимы и предлагает заблаговременно повысить пошлины, чтобы вывозить её стало невыгодно. "Когда либералы мне говорят, что Его Величество рынок расставит всё по местам, я отвечаю, что рынок хорошо пошарил у всех у нас в карманах, а у некоторых министров и в головах – ничего там не осталось, кроме долларов в глазах".

19:52 Миронов опровергает тезис, что "Справедливая Россия – За правду" – пропутинская партия. Он напоминает, что эсэры голосовали против повышения пенсионного возраста, мусорной реформы, повышения НДС, новой схемы расчёта МРОТ. Однако из-за того что в думе большинство единороссов, эти законы прошли: "Наш главный политический оппонент – "Единая Россия". Мы против монополизма одной партии".

22:29 Партия "Справедливая Россия" с 2006 года выступает за введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Миронов замечает, что в двадцатке развитых стран мира только в России её нет. Тем не менее осенью 2020 года повышенная ставка налога на доходы свыше 5 млн рублей в месяц была одобрена Госдумой. "Президент нас слышит", – говорит Миронов.

24:26 Сергей Миронов обращает внимание на несправедливость в начислении пенсий – женщина, 40 лет работавшая на оборонном предприятии инженером, получает столько же, сколько её сосед, который большую часть жизни просидел в тюрьме. "Кто понимает в этих коэффициентах? Никто", – говорит он. По его мнению, пенсия должна зависеть от стажа и от зарплаты. И составлять не 30% от дохода, а 60%.

25:33 Официально в России 18 млн человек считаются бедными. Но это те, кто получает меньше прожиточного минимума. Если человек получает больше на 1-2 тыс. рублей, он бедным уже не считается: "А на 12 тыс. рублей кто может прожить? А на 15, а на 20? Невозможно. Чтобы болезнь лечить, нужно диагноз поставить, реальная цифра сегодня – минимум 50 тыс. рублей". Ещё один из источников дохода для повышения благосостояния граждан, который предлагает "Справедливая Россия – За правду" – введение налога на роскошь. С него, по подсчётам партии, можно получить 800-900 млрд рублей в год.

27:25 "Я ставлю задачу: как минимум второе место. Что значит "как минимум" – мы и за первое готовы побороться", – заявил Миронов по поводу амбиций партии на сентябрьских выборах в Госдуму.

25:44 Зачем "Справедливой России" потребовалось объединяться с двумя партиями – "Патриоты" и "За правду"? Миронов считает, что, объединившись, будет проще победить, потому что "Единая Россия" действует по принципу "разделяй и властвуй". Он прогнозирует, что в Госдуму после выборов пройдут те же четыре партии.

28:46 Сергей Миронов отрицательно относится к обязательной вакцинации. Тем не менее сам принял решение поставить прививку "Спутник V" и сделает это в тот же день, когда вернётся в Москву из Барнаула. Некоторые члены его семьи прививаются одновременно с ним.

30:24 Ведущая Евгения Даровская спросила, в чём секрет молодости Миронова, ведь за пять лет с его прошлого визита в Барнаул он совсем не изменился. Политик признался, что вот уже два года по утрам делает зарядку, несколько лет вообще не пьёт алкогольные напитки, регулярно занимается в спортзале, а также тщательно планирует своё время и вечерами подводит итог каждого дня.

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Комментарии

12.08.2021 11:25
- гость -

Суровая Российская оппозиция, во всей красе

12.08.2021 11:31
- гость -

Проесть быстро можно любой фонд, это плохое предложение.
А вот организовать рабочие места на деньги фонда , чтобы люди могли работать. Удаленно хотябы.
Женщины с детьми не более 4-6 часов.
Только создавая продукт можно поправить положение дел. Проедать деньги от продажи ресурсов - та еще история.

12.08.2021 11:47
сан саныч

Птица говорун, отличается сообразительностью.

12.08.2021 11:48
Виктор

"Либо продукты появляются на полках, либо я закрываю все ваши сети"

А так можно, да?

12.08.2021 11:54
гость

эсэры голосовали против повышения пенсионного возраста

Если бы их было большинство, повышение не прошло бы

12.08.2021 11:55
гость

деньги можно взять из Фонда национального благосостояния, куда идут доходы от продажи нефти

как в Саудовской Аравии

12.08.2021 11:56
гость

40 лет работавшая на оборонном предприятии инженером, получает столько же, сколько её сосед, который большую часть жизни просидел в тюрьме

Да, это интересно

12.08.2021 11:56
Алекс

Вот сидит такой деятель в ГД, партией руководит, законы принимает и не знает что на многие продукты питания, лекарства и детские товары у нас ставки НДС 10%. А он с серьезным лицом предлагает до 15 "СНИЗИТЬ"...

12.08.2021 11:58
гость

проблему бедности поможет введение безусловного базового дохода – выплаты, которую получает каждый гражданин страны

Уже за это можно голосовать. Вдруг 90 % наберут. Даже с фальсификациями

12.08.2021 12:01
гость

введение налога на роскошь

ЕР против. И пенсионный возраст ЕР снижать не хочет. У них денег нет. В смысле у них есть, но на пенсов нет

12.08.2021 12:06
- гость -

А также запретить торговым точкам – от ларьков до крупных сетей – делать наценку на эти продукты выше 15%. Законопроект уже лежит в Госдуме.

а вот это очень хорошо!! мы за это бьемся уже 10 лет.

12.08.2021 12:11
- гость -

отсрочка от армии в техниикуме??? ну-ну...

12.08.2021 12:14
- гость -

Сельхозпроизводители жируют? И почему он не сказал, что Алтайский край самый богатый регион?

12.08.2021 12:15
Лёха

Жаль, что партия непропутинская.

Я то пойду за Путина В.В. голосовать.

12.08.2021 12:16
житель Барнаула

Г-н Миронов что-то ранее не стучал кулаком по столу, а сейчас перед выборами решил стукнуть.

12.08.2021 12:17
- гость -

выше 15% от производителя

12.08.2021 12:20
- гость -

Болтовня о проедании бюджета) вот если бы сказал восстановить АТЗ и Моторный, какие они были, получил бы 100% голосов у нас

12.08.2021 12:21
Мимопроходящий

Миронов, а так-же Зюганов и Жириновский - это единоросы под прикрытием! Они лишь создают видимость оппозиции, но на самом деле ею не являются.

12.08.2021 12:21
гость

Г-н Миронов голосовал против повышения пенсионного возраста, но с тем количеством депутатов, которое у него в Думе, он мог застучаться по столу, это было без толку. Что всегда и происходило. Но может быть иначе, если наберет большинство. Стук по столу будет совсем другой

12.08.2021 12:21
АБОРИГЕН

12.08.2021 11:48
Виктор
У дурачков-левачков всё можно.

12.08.2021 12:23
гость

Нашел, где Платошкин. Его партия с КПРФ идет. Самому Платошкину запретили. Интересно, что Платошкин идет с Грудининым и Бондаренко, который видео Навального распространял. КПРФ теперь с Навальным на одной стороне?

12.08.2021 12:23
гость

Причем сторонников движения «За новый социализм» в России, благодаря Платошкину, гораздо больше, чем сторонников КПРФ

12.08.2021 12:27
гость

Дурачок-левачок от КПРФ распространял видео дурачка-правочка. Надо голосовать

12.08.2021 12:28
АБОРИГЕН

12.08.2021 12:23
гость
Сейчас все на одной стороне, против Едра и проституирующих ему партий и их лидеров типа Миронова с его СР. Едро в помойное ведро!

12.08.2021 12:29
Мимопроходящий

12.08.2021 12:21
гость

Вполне возможно. Поэтому наша задача сделать так, что-бы в думе не было абсолютного большинства одной партии. Пусть будет едросни поменьше, а оставшейся троицы побольше. Тогда у них будет хотя-бы какая-то возможность что-то говорить. И, хотя я не верю, но по количеству голосов они смогут как-то влиять на принимаемые законы и дума перестанет быть чисто техническим органом по утверждению антинародных законов, спущенных из кремля.

12.08.2021 12:34
Лёха

Ну а чё вот он говорит я вообще против Путина (вакцинации), но прививочку поеду поставлю.
А надо ведь наоборот - я вообще за, но ставить не буду.

12.08.2021 12:35
гость

12.08.2021 12:28
АБОРИГЕН

Да, я тоже вижу, что кроме ЕР, партия Миронова не нравится еще проституирующим валютным партиям

12.08.2021 12:36
гость

Кулаком по столу, но эффективнее по роже.

12.08.2021 12:36
гость

я вообще против Путина (вакцинации)

против Байдена (вакцинации), против Меркель (вакцинации), против Си Цзиньпина (вакцинации), короче против вакцинации

12.08.2021 12:45
Лёха

Вот вот.. 12:35 ты меня понял. Я вообще против вкусных сосисок, но сам то в Москву приеду и сожру самую вкусную.

12.08.2021 12:55
АБОРИГЕН

12.08.2021 12:35
гость
Когда у тебя в стране сотня добывающих компаний, минимальные налоги и рыночные цены - можно.
Когда у тебя в стране три казённых монополиста с минимальными именно для них налогами и цены формируемые через картельные сговоры - нельзя.
Первый пример это США, второй это сегодняшний путинский неосовок. Запомни и не перепутай.

12.08.2021 13:03
- гость -

Какая отвратительная у них рожа. Дж. Удачи.))

12.08.2021 13:03
Аборигену

Угу, про налоги-то прочитал или дальше заголовка не сподобился?

12.08.2021 13:05
Лёха

Абориген.

Картельные они или карательные?

смотри:
картельные-карательные

Вот как только черта будет перейдена и для всех очевидно, вот только тогда ты сможешь устраивать Нюрберский процесс. Сказал бы Иосиф Виссарионович...
Но позже он передумал....

12.08.2021 13:16
Fkt

не" кулаком по столу", а "головой об кирпич". Такая голова только на это и способна.

12.08.2021 13:16
гость

12.08.2021 12:55
АБОРИГЕН

Это что за набор слов? Ты зачем сделал это смешной вброс?
Когда у тебя в стране печатный станок, печатающий мировую валюту - можно все.
Когда у тебя в стране несколько казённых монополистов с минимальными именно для них налогами и цены формируемые через картельные сговоры, а ресурсы предназначены для благосостояния первой страны и туда же выкачивается капитал - мало что можно.
Первый пример это США, второй это либерастный неосовок 90-х. Запомни и не перепутай

12.08.2021 13:17
- гость -

Только разгон депутатов и прочих на сдельную работу

12.08.2021 13:23
гость

Законодательную власть разогнать. Исполнительную разогнать. Судебную разогнать. У Махно тоже партия была

12.08.2021 13:27
гость

Миронов- сказочник!
нам нужен социализм-а им это не надо.
сколько гражданств у Миронова? и где?

12.08.2021 13:29
Лёха

Да разве ж Миронов кому своё кресло уступит...
Его либо разогнать либо ждать когда он уйдёт естественным образом.

12.08.2021 13:40
гость

А сколько гражданств у ЕР? Мировнов свое кресло только ЕР уступить и может. Если за ЕР проголосуют больше

12.08.2021 13:47
- гость -

Слово за слово, членом по столу, выхухоль, одно слово.

12.08.2021 13:48
АБОРИГЕН

12.08.2021 13:16
гость
Когда кто-то начинает говорить про печатный станок США, этот человека я перемещаю в раздел "Идиоты". Не всё так пошло и вульгарно, мой недалёкий друг.
По поводу "ресурсы предназначены". Решение о том что страна будет сырьевым придатком, принимается властью этой страны. Ни в Европе, ни в США, а именно за кремлевской стеной.
Не делай больше таких глупых и смешных вбросов.

12.08.2021 14:18
гость

приехал ещё один раздавалкин по 10000р и хватит вам=== а о развитии предприятий- о работе людям?-=это справедливость его. И потому ДО СВИДАНИЯ !

12.08.2021 14:32
гость

если бы у нас люди ходили на выборы а не в комментариях охали как им хреново живется то как раз СР могла бы себя показать в деле

12.08.2021 14:45
Лёха

Абориген у нас считает, что беда не в том, что люди у нас получают небольшие зарплаты. Беда в том, что даже эти небольшие доходы, зарплаты у них в любой момент могут отобрать. Или заставить их делать что угодно во вред самим себе угрожая эти доходы отобрать. У нас зависимые люди. А они зависимы как правило от очень не умных или жадных или далеко не бескорыстных людей. Так считает Абориген. И поэтому его предвыборный план - дать людям самостоятельность в их доходах, на которую невозможно посягнуть.

Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?

12.08.2021 14:57
гость

12.08.2021 13:48
АБОРИГЕН

Когда кто-то говорит, что мировая финансовая система не устроена под США и их вассалов, они автоматически попадают в раздел "Идиоты особо тупые".
А решение о том что страна будет сырьевым придатком принимается главными потребителями сырьевых ресурсов, у которых есть возможность экономического давления на сырьевой придаток, от которого придатку очень трудно отказаться. И делают это именно США и Европа, страны золотого миллиарда. Не показывай больше уровень своего интеллекта, с ним уже давно все ясно



12.08.2021 14:59
гость

О развитии предприятий, о работе людям, это справедливость ЕР. И потому ЗДРАВСТВУЙ ЕР ! Еще раз

12.08.2021 15:03
гость

Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?

От Навального, конечно. От Ходорковского, Касьянова. Они тоже хотят, что и Абориген. Яблоко представляет их интересы. Запад их поддерживает

12.08.2021 15:07
- гость -

Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?


За него нельзя голосовать. Он недееспособный.

12.08.2021 15:11
гость

дать людям самостоятельность в их доходах, на которую невозможно посягнуть

А кто этого не хочет, Миронов? Ельцин людям большую самостоятельность давал, поэтому были хорошие отношения с США

12.08.2021 15:16
Лёха

15:11
Абориген говорит, что главное не лозунг, а способ его реализации.

12.08.2021 15:24
гость

12.08.2021 15:16

А кто говорит, что главное лозунг, а не способ его реализации, Миронов? Главное, что Ельцин делал, когда у него были хорошие отношения с США

12.08.2021 15:27
Лёха

Так откуда ж ты знал, что будет делать Ельцин? Ельцин был вообще непредсказуем.

12.08.2021 15:57
- гость -

Я хочу проголосовать за Аборигена, он от какой партии?

Он из партии совка, который тут советует, как и что писать, что строить и разрушать, кому рожать кого насиловать, причем его советы не имеют ничего общего с реальной жизнью.

12.08.2021 16:54
гость

12.08.2021 15:27
Лёха

Главное, что были хорошие отношения с США

12.08.2021 17:03
Гость

Жизнь удалась ,ещё один борец за справедливость ,за народ ,как весь этот концерт уже достал .

12.08.2021 17:06
гость

Самые большие борцы за справедливость в ЕР, за них все и проголосуют

12.08.2021 17:07
гость

Еще Яблоко за народ. Навальный, Ходорковский, Касьянов о народе думают

12.08.2021 17:12
- гость -

12.08.2021 17:07
гость
Галустяна со Светлаковым забыли.Они тоже о народе думают.)

12.08.2021 17:14
гость

12.08.2021 17:12
- гость -

Нет так сильно, как Навальный. Навального поддерживает весь цивилизованный мир, потому что весь цивилизованный мир думает о российском народе

12.08.2021 17:29
- гость -

12.08.2021 17:14
гость, весь цивилизованный мир поддерживает Украину и у них нет ни сил ни времени думать о российском народе.Даже вот на навального сил нет.Тужились, тужились льохой, и сдулись.

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