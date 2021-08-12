"Кулаком по столу". Сергей Миронов рассказал, как решать главные проблемы России

В конце июля лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов впервые за пять лет приехал в Барнаул с рабочим визитом. В преддверии думских выборов он встретился с горожанами, выслушал их вопросы и жалобы, обещал посодействовать в решении проблем. Политик нашёл время в своём плотном графике, чтобы прийти в гости на "Переговорку" и рассказать о позиции партии по ключевым вопросам, которые волнуют граждан – борьба с бедностью, рост цен на продукты, размеры пенсий и повышение пенсионного возраста, отсутствие реальной конкуренции во власти и другие.

Кто в "Переговорке"



Сергей Михайлович Миронов родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине. Осенью 1971 года ушёл добровольно на срочную службу в армию, имея от неё отсрочку из-за учёбы на втором курсе Индустриального техникума. Служил в Литве и Азербайджане в воздушно-десантных войсках СССР по 1973 год.



В 1974 году поступил в Ленинградский горный институт им. Плеханова и начал работать в НПО "Геофизика", в секторе, где занимались поисками уранового сырья. До 1991 года работал по специальности и вырос до старшего геофизика аэропартии (геологический отряд, который использует авиацию) в Монгольской Народной Республике. С 1986 по 1991 год жил в Улан-Баторе с семьёй.



В 1990-х годах занялся политикой. Несколько раз избирался депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. В 2000 году был заместителем руководителя избирательного штаба Владимира Путина по Санкт-Петербургу на президентских выборах. В 2001 году начал работать в Совете Федерации и в декабре по рекомендации президента был избран его председателем.



В 2003 году возглавил Партию жизни, а в 2006 году – партию "Справедливая Россия". Она избиралась в Госдуму на всех выборах, начиная с 2007 года.

01:18 Сергей Миронов был в Алтайском крае пять лет назад. Когда он ехал по дороге из аэропорта в гостиницу на Барнаул, то ему показалось, что в городе стало больше торговых центров. Также он отметил, что улицы в краевом центре чистые: "Чистенько, аккуратненько, стоят цветочки, газоны подстрижены".

02:35 "В борьбе с бедностью побеждает бедность", – констатировал Миронов при ответе на вопрос о том, как превратить депрессивные регионы в процветающие. Одна из причин, которые он назвал, – резкое падение доходов в семьях с детьми: уже при появлении первого ребёнка приходится жить втроём на одну зарплату.

03:57 По мнению Миронова, решить проблему бедности поможет введение безусловного базового дохода – выплаты, которую получает каждый гражданин страны вне зависимости от того, работает он или нет. Лидер партии уверен, что для семей с детьми безусловный базовый доход можно ввести уже с января 2022 года. Каждому члену семьи с детьми выплачивать 10 тыс. рублей. На втором этапе, через 2,5-3 года, присоединить к проекту пенсионеров, а потом и вообще всех граждан.

05:33 Миронов отвечает на два основных вопроса по поводу введения безусловного базового дохода: где взять деньги и не бросят ли тогда все работу? По его словам, деньги можно взять из Фонда национального благосостояния, куда идут доходы от продажи нефти. Что касается иждивенчества, то эксперименты в мире показывают, что люди, наоборот, начинают больше думать о перспективных целях – вкладываются в здоровье, образование, рассчитываются с долгами, а безработица сокращается. Например, в Калифорнии она уменьшилась в экспериментальной группе на 20% по сравнению с контрольной. "Дело в том, что иногда пьют-то от безысходности", – резюмировал Миронов.

11:56 Причиной роста цен на продукты, по мнению Миронова, является увеличение НДС с 18% до 20%, а также из-за высоких наценок торговых сетей – до 200%. Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает снизить этот налог до 15% на продукты повседневного спроса – хлеб, рыбу, мясо, молоко, овощи и другие. А также запретить торговым точкам – от ларьков до крупных сетей – делать наценку на эти продукты выше 15%. Законопроект уже лежит в Госдуме.

15:08 Сергей Миронов приводит пример того, как губернатор Ямала решил вопрос высоких цен на продукты повседневного спроса именно таким способом – он ввёл правило наценки на них не более 15%. Сначала торговые сети сняли все эти продукты с продажи. Но губернатор вызвал их руководителей к себе и сказал: "Либо продукты появляются на полках, либо я закрываю все ваши сети".

17:03 Миронов уверен, что государство должно грамотно заниматься теми, кто "жирует". За время пандемии люди стали жить беднее, но в стране появилось 100 новых долларовых миллиардеров: "Поднялись поставщики продуктов питания, сельхозтоваропроизводители, металл, стройматериалы, дерево".

17:48 Сергей Миронов обратил внимание на то, что поставщики гречки из Алтайского края не хотят продавать крупу в России (хотя край производит 50% всей гречки в стране), а намерены её экспортировать. Продать за границей можно дороже. Миронов прогнозирует дефицит гречки в стране к середине зимы и предлагает заблаговременно повысить пошлины, чтобы вывозить её стало невыгодно. "Когда либералы мне говорят, что Его Величество рынок расставит всё по местам, я отвечаю, что рынок хорошо пошарил у всех у нас в карманах, а у некоторых министров и в головах – ничего там не осталось, кроме долларов в глазах".

19:52 Миронов опровергает тезис, что "Справедливая Россия – За правду" – пропутинская партия. Он напоминает, что эсэры голосовали против повышения пенсионного возраста, мусорной реформы, повышения НДС, новой схемы расчёта МРОТ. Однако из-за того что в думе большинство единороссов, эти законы прошли: "Наш главный политический оппонент – "Единая Россия". Мы против монополизма одной партии".

22:29 Партия "Справедливая Россия" с 2006 года выступает за введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Миронов замечает, что в двадцатке развитых стран мира только в России её нет. Тем не менее осенью 2020 года повышенная ставка налога на доходы свыше 5 млн рублей в месяц была одобрена Госдумой. "Президент нас слышит", – говорит Миронов.

24:26 Сергей Миронов обращает внимание на несправедливость в начислении пенсий – женщина, 40 лет работавшая на оборонном предприятии инженером, получает столько же, сколько её сосед, который большую часть жизни просидел в тюрьме. "Кто понимает в этих коэффициентах? Никто", – говорит он. По его мнению, пенсия должна зависеть от стажа и от зарплаты. И составлять не 30% от дохода, а 60%.

25:33 Официально в России 18 млн человек считаются бедными. Но это те, кто получает меньше прожиточного минимума. Если человек получает больше на 1-2 тыс. рублей, он бедным уже не считается: "А на 12 тыс. рублей кто может прожить? А на 15, а на 20? Невозможно. Чтобы болезнь лечить, нужно диагноз поставить, реальная цифра сегодня – минимум 50 тыс. рублей". Ещё один из источников дохода для повышения благосостояния граждан, который предлагает "Справедливая Россия – За правду" – введение налога на роскошь. С него, по подсчётам партии, можно получить 800-900 млрд рублей в год.

27:25 "Я ставлю задачу: как минимум второе место. Что значит "как минимум" – мы и за первое готовы побороться", – заявил Миронов по поводу амбиций партии на сентябрьских выборах в Госдуму.

25:44 Зачем "Справедливой России" потребовалось объединяться с двумя партиями – "Патриоты" и "За правду"? Миронов считает, что, объединившись, будет проще победить, потому что "Единая Россия" действует по принципу "разделяй и властвуй". Он прогнозирует, что в Госдуму после выборов пройдут те же четыре партии.

28:46 Сергей Миронов отрицательно относится к обязательной вакцинации. Тем не менее сам принял решение поставить прививку "Спутник V" и сделает это в тот же день, когда вернётся в Москву из Барнаула. Некоторые члены его семьи прививаются одновременно с ним.

30:24 Ведущая Евгения Даровская спросила, в чём секрет молодости Миронова, ведь за пять лет с его прошлого визита в Барнаул он совсем не изменился. Политик признался, что вот уже два года по утрам делает зарядку, несколько лет вообще не пьёт алкогольные напитки, регулярно занимается в спортзале, а также тщательно планирует своё время и вечерами подводит итог каждого дня.

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