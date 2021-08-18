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"Со счетов не списать". Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия COVID-19

, ИА "Амител"
Главный инфекционист Алтайского края – о рисках заболеть "короной" в третью волну и пользе обязательной вакцинации

Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, поддерживает обязательную вакцинацию. Он сожалеет о том, что ставить прививки людей мотивирует не забота о собственном здоровье, а вероятные проблемы на работе. Учёный призывает прислушиваться к словам экспертов о коронавирусе, а не к "троллям" в интернете. По его мнению, расслабляться ещё рано, нужно соблюдать все существующие ограничения. О третьей волне, новых рисках осени и вероятном конце пандемии он рассказал в "Переговорке" на amic.ru.

Кто в "Переговорке"

Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, президент Ассоциации инфекционистов Алтайского края. Организация создана в мае 2015 года для развития практической и научной инфектологии укрепления профессиональных связей.

02:07 В чём отличия третьей волны коронавируса от второй: пик числа заболевших наступил почти в два раза быстрее, но здравоохранение было уже готово принять всех пациентов. Среди заражённых COVID-19 стало больше детей, молодых пациентов без хронических заболеваний и беременных.

06:34 "Ситуация достаточно серьёзная, чтобы держать в напряжении здравоохранение", – говорит Шевченко, делая прогноз на предстоящую осень. Важно понять, будет ли уменьшаться количество больных, как это было весной, или пойдёт в рост. А также случится ли наложение всплеска пандемии на сезонную волну ОРВИ и гриппа. Сейчас в больницах края примерно 4,5 тыс. коек для ковидных больных, на пике второй волны их было 5-6 тыс. 

08:55 Валерий Шевченко рассказывает, "как дальше жить" в текущих условиях. Во-первых, считает он, нельзя отменять ограничения (ношение масок, запрет на массовые мероприятия, – прим. ред.). Во-вторых, необходимо максимально сократить время пребывания в местах большого скопления людей, чтобы снизить риск заражения. А в-третьих, нужно вакцинироваться.

09:34 Скептическое отношение к новым прививкам со стороны общества возникает каждый раз, как они появляются, говорит Шевченко. Но потом жизнь доказывает, что прививки необходимы, они становятся нормой и не вызывают возмущения или вопросов. Так, например, было с вакцинацией от гриппа, после внесения которой в календарь прививок заболеваемость снизилась в 40 раз.

11:15 Эксперт считает, что антипрививочниками часто становятся молодые люди, которые пока не понимают всей серьёзности последствий заболевания для здоровья. А также те, кто не понимает сути вакцинации в силу своего кругозора или мировоззрения, кого-то эта тема "цепляет" из-за возможности протеста. 

12:12 Валерий Шевченко, который сам вакцинировался от коронавируса, опровергает интернет-мифы о вакцине. По его словам, он очень внимательно изучил, как она работает. Да, вакцина необычная по сравнению с теми, которые уже давно разрешены к использованию в России, но при этом она прогрессивная, потому что способна хотя бы на полгода сформировать иммунитет. Ведь есть вирусы, которые уносят много жизней, а вакцину против них до сих пор не придумали – ВИЧ, вирус гепатита C. "Да, вакцина не защищает на 100% от заболеваний, но она защищает от осложнений и от смерти", – констатирует Шевченко.

16:27 Инфекционист сожалеет о том, что для многих людей мотивацией поставить прививку стало не собственное здоровье, а возможные ограничения на работе.

19:01 По плану до 19 сентября в Алтайском крае должно быть привито 60% из "отдельных групп граждан", в которые вошли сотрудники организаций, часто контактирующие с другими людьми. Сейчас выполнено порядка 46% от плана. Но чтобы заболеваемость инфекционной болезнью снизилась до единичных случаев, должно быть привито 90-95% населения. 60% – это минимальная цифра, чтобы снизить напряжённость.

23:34 Валерий Шевченко отвечает на вопрос, какая вакцина лучше. Он подчёркивает, что в профессиональном сообществе не сомневаются в безопасности всех разрешённых в России вакцин. Нюансы в использовании есть только для определённых категорий граждан – беременных, людей с хроническими заболеваниями, детей и так далее. Применение тех вакцин, которые используются дольше ("Спутник V", или "ГамКовидВак"), расширено на особые группы населения на основании того, что уже накоплен достаточный опыт наблюдения за привитыми.

26:24 Никаких новых рекомендаций от врачей, как защититься от COVID-19, не появилось – нужно вести здоровый образ жизни (неспецифическая профилактика) и прививаться (специфическая профилактика). Валерий Шевченко также рекомендует больше внимания уделять тому, что говорят профессионалы.

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Комментарии

18.08.2021 08:41
- гость -

Никогда.

18.08.2021 08:56
гость

Лучше бы обратили внимание на смертность от вакцинации? И до вакцинации бы сделали нормальный медосмотр с прохождением всех анализов и врачей. А не по анкетам собирать данные и вакцинировать народ

18.08.2021 09:34
- гость -

Зачем обследоваться и проходить диспансеризацию? Вакцинируйся и отстань от здравоохранения!

18.08.2021 10:44
Лёха

Какая-то дурацкая реклама по телеканалу 4 наоборот была:
"Посмотрите что вас ждёт если вы не непривиты" а дальше ужастики.... Тяжёлая реклама.

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