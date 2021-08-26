Перед волной. Алтайский край запасается кислородом и койками, но теряет врачей

С приближением осени напряжение в Алтайском крае возрастает. Скоро старт учебного года и периода деловой активности, одновременно с этим ожидается и новая осенняя волна ковида, при том что тяжёлая летняя всё ещё не закончилась. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заверил зрителей "Переговорки", что регион вполне оснащён для того, чтобы достойно встретить сезонный всплеск вирусных инфекций. Однако есть две тенденции, которые влияют на ситуацию не очень хорошо – миграция врачей в соседние регионы и низкий темп вакцинации населения.

Кто в "Переговорке"



Дмитрий Попов родился в Красноярске в 1977 году. В 2000 году окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по направлению "лечебное дело". С 2001 года проходил интернатуру и ординатуру в Красноярской государственной медакадемии. С 2006 года – врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, заведующий медсанчастью медицинского центра РУСАЛ. С 2002 по 2010 год совмещал работу врачом-хирургом в Красноярской межрайонной клинической больнице №7.



В 2003 году получил учёную степень кандидата наук. В 2010 году назначен заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. С января 2013 года – заместитель министра здравоохранения Красноярского края.



В октябре 2018 года назначен министром здравоохранения Алтайского края.

Женат, воспитывает сына и дочь.

01:24 Министр заверил, что у системы здравоохранения Алтайского края есть ресурсы, чтобы достойно встретить осеннюю волну роста заболеваемости коронавирусом. Во вторую волну возникли трудности, потому что заболевших в регионе было очень много, а медицинских работников не хватало. Кроме того, многие из них сами заболели. Сейчас силы удалось мобилизовать. Впрочем, третья волна оказалась тяжелее второй: выросла нагрузка на реанимационные отделения, больше людей нуждаются в кислородной поддержке.

05:53 Как распознать коронавирус летом 2021. По словам Дмитрия Попова, для тёплого сезона не характерны респираторные вирусные инфекции. Поэтому при появлении симптомов (повышение температуры, сухой кашель, озноб), стоит обратить внимание на своё здоровье. Вспомните, контактировали ли вы в последние 10 дней с человеком, у которого подтверждён ковид. Для постановки точного диагноза нужно обратиться к врачу.

07:05 Не только врачи, но и фельдшеры скорой помощи способны определить, есть ли у пациента ковид, их знаний для этого достаточно, говорит Попов. Кроме того, людей с подозрением на коронавирус консультируют дистанционно сотрудники специальных кол-центров, и их работа "достаточно эффективна".

08:15 Ведущая Евгения Даровская возразила: люди жалуются, что в кол-центр невозможно дозвониться. "Мы ежесуточно обзваниваем свои подведомственные организации, два раза в день, и определяем, куда можно дозвониться, а куда – нет. И каждое утро проводим планерное совещание с медицинскими организациями на предмет дефектуры: а почему к вам невозможно дозвониться?" – ответил министр. Бывают случаи, когда люди не получают помощь, но они, с точки зрения Дмитрия Попова, единичные.

10:28 Более 60 тыс. жителей Алтайского края за время пандемии получили бесплатные лекарства для лечения от коронавируса. В первую очередь их давали пожилым людям, чтобы избежать тяжёлого течения болезни. Право на получение бесплатных лекарств есть у всех пациентов с ковидом.

12:17 Финансирование медучреждений на лечение ковидных больных по полисам ОМС в Алтайском крае этим летом не покрывало реальные расходы – больных оказалось больше, чем ожидалось. Тем не менее все они получили необходимую помощь. На днях государство выделило региону дополнительные деньги на отсроченную оплату этой работы – 1,897 млрд рублей. "Мы надеемся, что до конца года будут ещё корректировки финансирования, что позволит бесперебойно оказывать медицинскую помощь и не уходить в кредиторскую задолженность медицинским организациям", – сказал министр.

15:22 Дмитрий Попов объясняет, почему средняя зарплата врачей в Алтайском крае по итогам первого полугодия 2021 года составила более 50 тыс. рублей. "Необходимо сказать, что есть определённая дифференцировка. Для учреждений так называемого третьего уровня, краевых больниц (например, онкодиспансер), где уровень и специализации и специалистов иной, уровень оплаты труда, конечно же, выше. Для районных больниц уровень оплаты труда несколько ниже", – сказал он.

16:32 Министр считает, что вопрос низкой средней зарплаты врачей в крае необходимо решать на федеральном уровне. То, что врачи уезжают работать в соседние регионы из-за более высокой зарплаты, "неправильно и серьёзно влияет на систему здравоохранения Алтайского края".

18:51 Дмитрий Попов считает, что Алтайскому краю есть к чему стремиться с его девятым местом в Сибири по числу вакцинированного населения. По его мнению, власти могут лишь убеждать людей поставить прививки от ковида, находить для них нужные аргументы. При этом на решение влияет и общая ситуация – многие идут на вакцинацию, когда видят, как тяжело болеют близкие.

21:13 Задача властей – предоставить населению возможность поставить любую разрешённую к применению вакцину, потому что "мы не видим серьёзных последствий, осложнений от применения". А споры об эффективности – дело специалистов, считает Дмитрий Попов.

22:09 Министр опроверг мнение, что в больницах не дают медотвод от прививок, чтобы улучшить статистику по вакцинации: "Никаких таких установок в Алтайском крае точно нет. Вопрос медотводов вообще не стоит. Стоит вопрос противопоказаний. Это лекарственный препарат – вакцина. И как при любом другом препарате есть как показания, так и противопоказания".

23:20 Когда врачи сами выдают людям поддельные сертификаты о вакцинации, это нивелирует всю работу по привлечению населения к тому, чтобы ставить прививки, говорит Дмитрий Попов. Ответственность за это, по его мнению, в первую очередь должен нести медработник, но и пациент тоже.

25:02 Насколько благополучной будет эпидемиологическая обстановка в крае предстоящей осенью, зависит от каждого жителя региона, уверен министр. Силами только здравоохранения с пандемией не справиться. Каждый человек должен внести в это дело свой вклад. В частности, например, поставить прививку.

26:29 Без вакцинации количество заболевших летом было бы в разы больше, чем даже осенью прошлого года, считает Дмитрий Попов. Осенью в регионе ждут "просто заболеваемость" и готовятся к этому. Ковидные госпитали не сворачивают, ведут работу по их обеспечению кислородом. Его закупают на предприятиях в Кемерове, Омске, Новосибирске, Томске. Кроме того, единственный производитель кислорода в Алтайском крае планирует нарастить мощности с 5 до 20 тонн в сутки. Ведущая и гость сошлись во мнении: пусть эти запасы будут, но лучше не пригодятся.

Смотрите также другие выпуски "Переговорки"