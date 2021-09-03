Шестидневку не отменить. Что нового ждёт школьников Алтая в стартовавшем учебном году

С 1 сентября в 180 школах Алтайского края начали тестировать новые образовательные стандарты. Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества. Начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина в интервью "Переговорке" на amic.ru подробно рассказала о предстоящих изменениях. А также прокомментировала другие острые школьные темы – шестидневку, бесплатное питание, безопасность, вакцинацию от коронавируса, домашнее обучение.
Кто в "Переговорке"
Наталья Полосина родилась 11 декабря 1963 года. В 1986 году окончила Алтайский государственный университет по специальности "История". Карьеру начала в одной из школ Барнаула. В 1995-2003 годах работала главным специалистом комитета образования Барнаула, в 2005-2006 – замглавы и руководителем аппарата администрации Октябрьского района Барнаула, в 2006-2011 – замглавы администрации Ленинского района Барнаула. В 2011 году была назначена зампредседателя комитета по образованию Барнаула, а в октябре 2012-го стала его председателем. В апреле 2019 года перешла на работу в Министерство образования и науки Алтайского края в должности начальника отдела общего образования.
01:20 С 1 сентября школы Алтайского края начали работать в очном формате, но с некоторыми ограничениями из-за пандемии. Среди них "кабинетная система" обучения, ступенчатое расписание столовой, измерение температуры, обработка рук и другие. Условия перехода на дистант не изменились с прошлого года – всё, как обычно, будет зависеть от числа заболевших.
02:38 Общение с большим количеством людей создаёт довольно высокий риск заражения ковидом для учителей, поэтому Минобр Алтайского края "убеждает и уговаривает" их вакцинироваться. Свыше 60% педагогов региона уже поставили прививки.
03:53 По мнению Натальи Полосиной, в алтайские школы можно отпускать детей не боясь. Там соблюдаются необходимые меры безопасности – работают камеры видеонаблюдения, пропускной режим, устанавливаются турникеты и так далее. Если родители хотят, чтобы школу охраняли профессиональные сотрудники ЧОПа, им необходимо обратиться с заявлением к директору. Но в этом случае нанимателем этих охранников будет уже не школа, а сами родители.
05:57 В 180 школах края (всего школ в регионе 1081) проходит апробация новых образовательных стандартов, которые планируется ввести с сентября 2022 года. Среди нововведений – меньшее количество учебных часов, чтобы оставалось больше времени для дополнительного образования. В частности, планируется убрать второй иностранный язык. А по таким предметам, как изо, музыка, физкультура, хотят ввести зачёты вместо оценок.
08:31 Второй иностранный язык планируется убрать из учебного плана совсем. Но если у школы есть возможность его преподавать, а родители ребёнка хотят, чтобы он изучал такой предмет, то для него смогут организовать уроки по индивидуальному расписанию. Кроме того, по новым стандартам сократятся часы на родной язык и литературу, но родители также могут написать заявление, если хотят, чтобы ребёнок изучил какую-то тему по этим предметам более углубленно.
09:27 В этом году в крае будут работать 140 "Точек роста" – это центры дополнительного образования, которые создаются при школах в сёлах и малых городах по федеральной программе. Некоторые из них открылись ещё в прошлом году. Там можно заниматься робототехникой, шахматами, учиться оказывать первую помощь. В этом году центры оснащают дополнительным оборудованием, которое позволит более глубоко изучать естественно-научные предметы – физику, химию, биологию. Занятия там бесплатные для всех желающих.
12:02 В крае проведут переподготовку учителей, которые будут преподавать детям новый предмет (пока в тестовом режиме) – финансовую грамотность. "Мы живём сегодня в таких условиях, когда академические знания, которые даются в школах, должны быть не просто академическими знаниями, а приближены к той действительности, которая есть за окном школы. Ребёнок выходит в жизнь, он должен уметь очень многие вещи, а не только посчитать задачку", – говорит Наталья Полосина.
14:03 Количество контрольных работ для детей планируется сократить – не больше одной контрольной за две с половиной недели. Наталья Полосина считает, что это повлечёт за собой изменение образовательных программ, а также всероссийских проверочных работ (ВПР). Насколько эффективной будет новая система проверки знаний, говорить пока рано.
15:20 ВПР начнут писать не только четвероклассники и старшеклассники, но и ученики шестых, седьмых и восьмых классов. Наталья Полосина считает, что негативные отзывы о ВПР со стороны родителей были вызваны тем, что иногда проверочные работы не соответствовали той программе, которую выбрал учитель в конкретной школе, поэтому детям было сложнее их решать. Новый образовательный стандарт должен унифицировать программы по всей стране, и этих трудностей не будет.
17:15 По мнению Натальи Полосиной, несмотря на всю критику, ВПР дают объективную оценку знаний и исключают человеческий фактор. "Учитель сможет понять, чему научил ребёнка, на реальную отметку и на реальные знания. Ученик и родители смогут тоже увидеть, чему научился ребёнок", – говорит она.
18:13 Шестидневку в школах пока отменить не получится – Наталья Полосина объяснила почему. Есть учебный план, где расписано количество уроков среди недели, и санитарные правила и нормы, которые ограничивают число занятий в день. Если за пять дней школьники не успевают пройти все уроки, часть из них проводят в субботу. "На субботу иногда ставят изо, музыку, окружающий мир. Надо низко поклониться той администрации школы, которая эти предметы ставит на субботу. Лёгкие предметы, чтобы чуть-чуть дать ребёнку отдохнуть в этот день", – говорит Полосина.
20:18 В прошлом году в Алтайском крае потратили 150 млн рублей на закупку оборудования для школьных столовых, в этом году – 100 млн рублей. Школы получат более 7 тысяч единиц оборудования для замены старого. Это было необходимо, для того чтобы организовать бесплатное питание для школьников начальных классов, которое стало обязательным. Пищеблоки появились даже в малокомплектных учебных заведениях.
23:02 Наталья Полосина говорит, что организовать питание в школах для детей с разными особенностями здоровья вполне возможно. Это сделать несложно, когда речь идёт об аллергии, сахарном диабете, гастрите. Чтобы ребёнка кормили особым образом, родители должны предоставить справку от врача и заявление. Самым сложным диагнозом для формирования особого меню стала целиакия (непереносимость некоторых видов злаков), и пока решение не найдено.
24:18 Среди учеников средней и старшей школы в Алтайском крае бесплатно кормят только детей с ограниченными возможностями здоровья. В законодательстве вопрос бесплатного питания для школьников этих классов оставили на усмотрение региона.
24:44 Около 450 детей в Алтайском крае находятся на домашнем обучении. По словам Натальи Полосиной, мамы отзываются об этом формате очень хорошо. Среди плюсов – возможность изучать интересные ребёнку предметы более углубленно и смотреть через интернет уроки учителей, которые преподают в крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге. "Семейное образование имеет место быть, хотя не могу сказать, что оно массовое. На мой взгляд, ребёнок все же должен иметь некий коллектив и социум, в котором он развивается", – сказала Полосина.
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Комментарии
А понапихайте еще кучу ненужных уроков, можно вообще детям там жить как в школе-интерната, отпуская по каникулам домой.
Сделайте материал о родителях и детях, которые выбрали в Барнауле домашнее обучение не по причине невозможности посещать школу, а по собственному желанию.
Как это происходит? Насколько в домашнее обучение вовлечены родители? Большие ли расходы? После какого класса переходят на домашнее? Как решается вопрос общения со сверстниками? Как проходят аттестацию? Бывают ли сборные домашние классы из нескольких детей, которые учатся, например, вчетвером? и т. д.
Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества.
наши дети не должны быть образованы, не должны иметь широкий кругозор.
мы уже поняли это, кое кто сказал уже что обоазование станет доступным только для элит....
чем меньше проверочных работ, тем ниже знания.
и почему в советских школах проверочные писали сразу после каждого пройденного материала????
3.09.2021 11:55
- гость -
3.09.2021 11:58
- гость -
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введение зачётов по изо, музыке и физкультуре
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Это идиoтизм.
мы о пятидневке и не мечтали
дистант внёс свои коррективы
3.09.2021 12:27
- гость -
введение зачётов по изо, музыке и физкультуре
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Это идиoтизм.
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О, извиняюсь! Ниже написано "зачеты ВМЕСТО оценок". Тогда это, наоборот, отлично. А подумалось, что придумали сдавать зачеты, помимо того, что на уроках ставят оценки.
3.09.2021 11:55
- гость -
Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества.
наши дети не должны быть образованы, не должны иметь широкий кругозор.
мы уже поняли это, кое кто сказал уже что обоазование станет доступным только для элит....
-----------------
Сократятся часы на родной язык и родную литературу. Эти предметы введены помимо того, что есть русский язык и литература. Для большинства учеников родным языком является русский, поэтому нет смысла разделять уроки на русский язык и родной язык.
Насчёт второго иностранного, пусть хоть единственный выучат более-менее, чем распыляться на два. И к концу учебы не знать два иностранных языка.
3.09.2021 12:31
К.К.
мы о пятидневке и не мечтали
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У нас в школе была пятидневка, начиная с 1990-ого года.
3.09.2021 12:42
- гость -
Насчёт второго иностранного, пусть хоть единственный выучат более-менее, чем распыляться на два. И к концу учебы не знать два иностранных языка.
А что, у нас уже во всех школах хватает учителей иностранного? Или как обычно - переподготовим на коленке, и учитель биологии будет заодно преподавать физику и английский?
3.09.2021 12:56
- гость -
А что, у нас уже во всех школах хватает учителей иностранного? Или как обычно - переподготовим на коленке, и учитель биологии будет заодно преподавать физику и английский?
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Вы о чём? Я - о том, что лучше в школе изучать один иностранный язык, а не распыляться на два.
Лицей № 129 "Среди них "кабинетная система" обучения," Нет, не слышали - дети как раньше - ходят на каждый урок в другой кабинет. Почему то на это учреждение данное правило НЕ распространяется.
У нас в школе была пятидневка, начиная с 1990-ого года.
в спецшколах всегда на образование клали
3.09.2021 13:03
- гость -
А ценят впоследствии специалистов, которые, как минимум, два ИЯ знают) лично я за то, чтобы дети изучали и второй ИЯ, пусть и на базовом уровне.
Надеюсь,родительские собрания отменили?
Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу,
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т.е. наши дети настолько грамотны и начитаны что эти часы им не нужны
введение зачётов по изо, музыке и физкультуре
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а вот рисовать, петь и бегать-прыгать не умеют, поэтому надо напрягать их этими зачетами.
Интересно было бы узнать, на каком основании принуждают школы к системе "Ладошки"?
Получается, если родители откажутся от карты, то деть останется голодным потому как питание за нал (не предусмотрено.
да, один бы иностранный в школе как-то выучить. а они на два замахнулись.
не слишком ли большая нагрузка на родителей? ведь сейчас они учат, а не школа
"и санитарные правила и нормы" - почему-то школа не вспоминает про эти правила и нормы касательно веса портфелей учащихся, когда у ребенка по расписанию 6 разных предметов в день среди которых русский, а по нему 2 учебника (теория и практика), физ-ра, по которой нужно нести форму и учебник, и, например, изо в догонку, где коробка гуаши может весить весьма прилично, и тоже учебник! А если там ещё английский, по которому учебник, тетрадь, словарь и рабочая тетрадь. А по географии и истории к тетрадям и учебникам несут с собой атласы и карты. И все это в один день. Никого не смущает. Рюкзаки неподъемные! Как же родители этих детей выучились без учебников по ИЗО, музыке, физ-ре и технологии? А домашнее задание по этим самым важным предметам - отдельная "песня"! По музыке мы рисуем, по изо пишем сочинения, по физ-ре какой-нибудь доклад с интернета, а по технологии переписываем параграфы с учебника. Сколько там по этим самым нормам у детей должно уходить на выполнение домашней работы? По родному языку задание: найдите в интернете описание значения вашего имени. Отдайте этот час на русский язык и научите детей писать без ошибок! А технология в школе у мальчиков что из себя представляет в наше время? Сидят и переписывают из учебника как стены штукатурить. Бесценный опыт! А что-то реально делать на практике, так учителя и директора боятся, что в случае, если мальчик, не дай Бог палец поранит, так родители устроят школе приключения вплоть до проверок из прокуратуры. И смысл в таких занятиях по технологии?
Уберите всю бестолковую ерунду из школы, сделайте пятидневку и дайте детям заниматься дополнительно тем, что им будет действительно интересно и полезно! Сейчас на это времени просто не хватает.
3.09.2021 13:03
- гость -
Исключительно о том, что как при СССР ни одного не знали, так и сейчас не знают. Учить некому, учиться не хотят. За редким исключением. Так что хоть один, хоть десять - результат все равно будет нулевым.
3.09.2021 14:56
- гость -
Ну хоть черчение убрали