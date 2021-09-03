Шестидневку не отменить. Что нового ждёт школьников Алтая в стартовавшем учебном году

С 1 сентября в 180 школах Алтайского края начали тестировать новые образовательные стандарты. Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества. Начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина в интервью "Переговорке" на amic.ru подробно рассказала о предстоящих изменениях. А также прокомментировала другие острые школьные темы – шестидневку, бесплатное питание, безопасность, вакцинацию от коронавируса, домашнее обучение.

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Наталья Полосина родилась 11 декабря 1963 года. В 1986 году окончила Алтайский государственный университет по специальности "История". Карьеру начала в одной из школ Барнаула. В 1995-2003 годах работала главным специалистом комитета образования Барнаула, в 2005-2006 – замглавы и руководителем аппарата администрации Октябрьского района Барнаула, в 2006-2011 – замглавы администрации Ленинского района Барнаула. В 2011 году была назначена зампредседателя комитета по образованию Барнаула, а в октябре 2012-го стала его председателем. В апреле 2019 года перешла на работу в Министерство образования и науки Алтайского края в должности начальника отдела общего образования.

01:20 С 1 сентября школы Алтайского края начали работать в очном формате, но с некоторыми ограничениями из-за пандемии. Среди них "кабинетная система" обучения, ступенчатое расписание столовой, измерение температуры, обработка рук и другие. Условия перехода на дистант не изменились с прошлого года – всё, как обычно, будет зависеть от числа заболевших.

02:38 Общение с большим количеством людей создаёт довольно высокий риск заражения ковидом для учителей, поэтому Минобр Алтайского края "убеждает и уговаривает" их вакцинироваться. Свыше 60% педагогов региона уже поставили прививки.

03:53 По мнению Натальи Полосиной, в алтайские школы можно отпускать детей не боясь. Там соблюдаются необходимые меры безопасности – работают камеры видеонаблюдения, пропускной режим, устанавливаются турникеты и так далее. Если родители хотят, чтобы школу охраняли профессиональные сотрудники ЧОПа, им необходимо обратиться с заявлением к директору. Но в этом случае нанимателем этих охранников будет уже не школа, а сами родители.

05:57 В 180 школах края (всего школ в регионе 1081) проходит апробация новых образовательных стандартов, которые планируется ввести с сентября 2022 года. Среди нововведений – меньшее количество учебных часов, чтобы оставалось больше времени для дополнительного образования. В частности, планируется убрать второй иностранный язык. А по таким предметам, как изо, музыка, физкультура, хотят ввести зачёты вместо оценок.

08:31 Второй иностранный язык планируется убрать из учебного плана совсем. Но если у школы есть возможность его преподавать, а родители ребёнка хотят, чтобы он изучал такой предмет, то для него смогут организовать уроки по индивидуальному расписанию. Кроме того, по новым стандартам сократятся часы на родной язык и литературу, но родители также могут написать заявление, если хотят, чтобы ребёнок изучил какую-то тему по этим предметам более углубленно.

09:27 В этом году в крае будут работать 140 "Точек роста" – это центры дополнительного образования, которые создаются при школах в сёлах и малых городах по федеральной программе. Некоторые из них открылись ещё в прошлом году. Там можно заниматься робототехникой, шахматами, учиться оказывать первую помощь. В этом году центры оснащают дополнительным оборудованием, которое позволит более глубоко изучать естественно-научные предметы – физику, химию, биологию. Занятия там бесплатные для всех желающих.

12:02 В крае проведут переподготовку учителей, которые будут преподавать детям новый предмет (пока в тестовом режиме) – финансовую грамотность. "Мы живём сегодня в таких условиях, когда академические знания, которые даются в школах, должны быть не просто академическими знаниями, а приближены к той действительности, которая есть за окном школы. Ребёнок выходит в жизнь, он должен уметь очень многие вещи, а не только посчитать задачку", – говорит Наталья Полосина.

14:03 Количество контрольных работ для детей планируется сократить – не больше одной контрольной за две с половиной недели. Наталья Полосина считает, что это повлечёт за собой изменение образовательных программ, а также всероссийских проверочных работ (ВПР). Насколько эффективной будет новая система проверки знаний, говорить пока рано.

15:20 ВПР начнут писать не только четвероклассники и старшеклассники, но и ученики шестых, седьмых и восьмых классов. Наталья Полосина считает, что негативные отзывы о ВПР со стороны родителей были вызваны тем, что иногда проверочные работы не соответствовали той программе, которую выбрал учитель в конкретной школе, поэтому детям было сложнее их решать. Новый образовательный стандарт должен унифицировать программы по всей стране, и этих трудностей не будет.

17:15 По мнению Натальи Полосиной, несмотря на всю критику, ВПР дают объективную оценку знаний и исключают человеческий фактор. "Учитель сможет понять, чему научил ребёнка, на реальную отметку и на реальные знания. Ученик и родители смогут тоже увидеть, чему научился ребёнок", – говорит она.

18:13 Шестидневку в школах пока отменить не получится – Наталья Полосина объяснила почему. Есть учебный план, где расписано количество уроков среди недели, и санитарные правила и нормы, которые ограничивают число занятий в день. Если за пять дней школьники не успевают пройти все уроки, часть из них проводят в субботу. "На субботу иногда ставят изо, музыку, окружающий мир. Надо низко поклониться той администрации школы, которая эти предметы ставит на субботу. Лёгкие предметы, чтобы чуть-чуть дать ребёнку отдохнуть в этот день", – говорит Полосина.

20:18 В прошлом году в Алтайском крае потратили 150 млн рублей на закупку оборудования для школьных столовых, в этом году – 100 млн рублей. Школы получат более 7 тысяч единиц оборудования для замены старого. Это было необходимо, для того чтобы организовать бесплатное питание для школьников начальных классов, которое стало обязательным. Пищеблоки появились даже в малокомплектных учебных заведениях.

23:02 Наталья Полосина говорит, что организовать питание в школах для детей с разными особенностями здоровья вполне возможно. Это сделать несложно, когда речь идёт об аллергии, сахарном диабете, гастрите. Чтобы ребёнка кормили особым образом, родители должны предоставить справку от врача и заявление. Самым сложным диагнозом для формирования особого меню стала целиакия (непереносимость некоторых видов злаков), и пока решение не найдено.

24:18 Среди учеников средней и старшей школы в Алтайском крае бесплатно кормят только детей с ограниченными возможностями здоровья. В законодательстве вопрос бесплатного питания для школьников этих классов оставили на усмотрение региона.

24:44 Около 450 детей в Алтайском крае находятся на домашнем обучении. По словам Натальи Полосиной, мамы отзываются об этом формате очень хорошо. Среди плюсов – возможность изучать интересные ребёнку предметы более углубленно и смотреть через интернет уроки учителей, которые преподают в крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге. "Семейное образование имеет место быть, хотя не могу сказать, что оно массовое. На мой взгляд, ребёнок все же должен иметь некий коллектив и социум, в котором он развивается", – сказала Полосина.

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