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"Прожиточный мизер". Депутат Госдумы о том, как повысить социальное благополучие

, ИА "Амител"
Ярослав Нилов разъяснил, как отстоять отказ от прививки и вернуть "президентские" выплаты, списанные за долги

В начале сентября в Барнаул с рабочим визитом приезжал председатель комитета по социальной политике Госдумы РФ Ярослав Нилов. Он нашёл время, чтобы прийти в "Переговорку" на amic.ru и прокомментировать наболевшие вопросы по актуальным социальным темам. Среди них – вакцинация от ковида, индексация пенсий, введение четырёхдневной рабочей недели, трудоустройство инвалидов, предоставление жилья для детей сирот и другие.

Кто в "Переговорке

Ярослав Нилов родился 20 марта 1982 года в Кишинёве (Молдавия). В школе города Люберцы (Московская область) организовал политический клуб, и в 1997 году по его приглашению на одно из заседаний приехал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В том же году Нилов вступил в ЛДПР и создал городскую молодёжную организацию партии.

В 2005 году окончил Московский энергетический институт по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети". В 2014 году прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. С 2003 по 2007 год был помощником Жириновского, который тогда занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 2007 по 2011 – руководил секретариатом Жириновского.

Работал в Госдуме V и VI созывов. 5 октября 2016 года избран председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Жириновский называл Нилова одним из своих преемников.

01:17 Депутат Нилов считает, что экономические сложности, с которыми сталкивается Алтайский край, возникают оттого, что почти половина населения региона живёт в сельской местности. "Отсюда проблемы низких зарплат, маленьких пенсий, безработицы, сбыта продукции сельхозназначения и прочие", – говорит он. Депутат отмечает, что в России есть регионы, где ситуация лучше, однако есть и те, где трудностей больше.

03:11 Ярослав Нилов уверен, что пандемию можно победить только через создание массового иммунитета у населения. Один из способов – вакцинация. Однако она должна быть добровольной.

04:23 Депутат сказал, что ему известно о существовании "негласного правила" у врачей не давать медотвод от прививок против ковида, и ему поступали такие жалобы от граждан. По его словам, увольнять человека за отказ ставить прививку противозаконно. Работодатель может только отстранить от работы. Если отстранённому сотруднику нельзя ставить прививку по медицинским показаниям, то ему необходимо выплачивать 75% зарплаты, считает Нилов. А удалённых сотрудников, с его точки зрения, даже отстранять недопустимо.

06:59 Если работодатель вынудил сотрудника написать заявление об увольнении по собственному желанию, то доказать что-либо потом нереально. "Но найти статью, по которой можно уволить за отказ от прививки, практически невозможно", – говорит Нилов. Однако если бы эту вакцину внесли в национальный календарь прививок, она стала бы обязательной для представителей социально значимых профессий, в частности врачей и учителей. Госдума отклонила такой законопроект.

08:15 Депутат рассказывает об удалённой работе и новом законе, который разъясняет, как правильно её организовать: кто должен платить за интернет, электричество и так далее.

10:25 Дефицит кадров возник по всей стране. По словам Нилова, россияне уходят из сферы строительства и сельского хозяйства. Их место заняли мигранты, но они уезжают из страны и не возвращаются. Наши граждане либо не готовы работать за те деньги, которые платили мигрантам, либо не соответствуют требованиям работодателя, говорит депутат.

11:35 Четырёхдневную рабочую неделю со временем введут и это "перспективная вещь", уверен Нилов. Потери эффективности работы и снижения зарплаты при этом не произойдёт. Останутся сферы непрерывного труда – службы спасения, промышленные предприятия и так далее. А также возможность работать больше по желанию самого человека.

13:58 Депутат отмечает, что работодатели злоупотребляют форматом ненормированного рабочего дня. Некоторые используют его, чтобы "замучить" сотрудника и вынудить его уволиться, другие – банально экономят. Нилов считает, что в Трудовом кодексе нужно чётко закрепить: чем чаще сотрудника привлекают к ненормированному графику, тем больше должна быть компенсация.

14:59 Нилов объясняет, почему минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России очень низкий, как и прожиточный минимум. "Кроме как прожиточный мизер назвать его невозможно", – говорит он. Всё дело в маленьких зарплатах и высокой инфляции. Осенью Госдума в очередной раз будет пересматривать размер МРОТ и прожиточного минимума.

17:12 Деньги на повышение пенсий и других социальных выплат, по мнению Нилова, можно найти, если ввести прогрессивную шкалу налогообложения. "Те, кто получает маленькие зарплаты, – подоходный налог ноль. Те, кто получает большие зарплаты, по миллиону в день, подоходный налог 50%", – говорит он. И вспоминает, что в начале 2000-х годов плоскую шкалу налогов ввели для того, чтобы вывести бизнес из тени. Сейчас для этого есть другие инструменты – цифровые.

19:49 По оценке Нилова, пенсионная система в стране очень сложная и запутанная. Повлиять на размер пенсий, с его точки зрения, можно только через изменения в законодательстве. Депутат уверен, что пенсии нужно индексировать и работающим, и неработающим пенсионерам. А та индексация, которая сегодня есть, не покрывает инфляцию. Нилов говорит, что он сам постоянно ходит в магазины и следит за ценами.

21:50 Депутат заверил, что списание с карт "школьных президентских выплат" в счёт имеющихся у граждан долгов – незаконно. На это есть прямой запрет в законе, и, кроме того, президент говорил о недопустимости ситуации, когда эти деньги списывают за долги. Если такое случилось, то человек может обратиться в прокуратуру или в службу судебных приставов, и ему должны всё вернуть.

24:08 Ярослав Нилов считает, что людей с инвалидностью необходимо трудоустраивать, а предприятия, на которых работает более 50% инвалидов, дополнительно поддерживать. Законопроект о налоговых льготах для последних уже внесли в Госдуму, его рассмотрят осенью.

27:01 По мнению Нилова, проблема обеспечения жильём детей-сирот существует потому, что из бюджета выделяют слишком мало средств для её решения. Нередко в том жилье, которое предоставляют сиротам, жить невозможно. Депутат считает, что есть несколько способов разрешить эту ситуацию. Во-первых, можно обязать застройщиков передавать 10% строящегося коммерческого жилья муниципалитету или региону, чтобы расселять в нём очередников. Во-вторых, вместо жилья можно выдавать сертификаты на его приобретение, и люди сами смогут ими распоряжаться на своё усмотрение. В-третьих, регионы не должны стесняться говорить об этой проблеме на федеральном уровне, просить выделять дополнительные средства.

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Комментарии

14.09.2021 11:39
- гость -

Перед выборами все вороны превращаются в соловьёв, Соловьёва я не имел ввиду

14.09.2021 11:54
- гость -

Так можно только с электоратом псих интерната беседовать
Ни их пока до выборов не допускают

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