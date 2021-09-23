"Лечишь голову – пятке легче". Можно ли победить ковид с помощью травяных настоев

Врач и специалист по лечению травами Сергей Корепанов вылечил ковид с помощью фитотерапии. Он собрал сбор из шести компонентов, которые воздействуют на те органы, которые в большей мере страдают от этого заболевания. При этом эксперт крайне негативно относится к антибиотикам и считает, что применять их стоит только в крайних случаях. В "Переговорке" на amic.ru, Сергей Корепанов поделился некоторыми секретами лечения с помощью трав, а также объяснил, почему фитотерапия крайне недооценена официальной медициной.
Кто в "Переговорке"
Сергей Корепанов родился 11 января 1959 года в селе Романово Усть-Пристанского района Алтайского края. В 1982 году окончил АГМУ по специальности "Лечебное дело". Работал акушером-гинекологом в роддоме № 1 Барнаула (1982-1986 годы), онкогинекологом в Алтайском краевом онкологическом диспансере (1986-1991 годы).
Вопросами фитотерапии углубленно стал заниматься с 1986 года, когда понял, какое значение в самолечении и судьбе онкологических больных играют лекарственные растения. Со временем фитотерапия стала одновременно основным увлечением и работой. Неоднократно проходил специализацию по фитотерапии в Москве, Новосибирске, Барнауле.
По его инициативе в 1991 году был создан Алтайский краевой фитоцентр "Алфит". С момента основания и по настоящее время Корепанов является его директором. В 1995 году создал фармацевтический завод "Гален" для выпуска фитопродукции. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию.
Автор десятков научный статей и двух монографий в области фитотерапии. Разработал и внедрил в производство более 200 сборов из лекарственных растений. Организовал музей "Мир времени", где собраны вещи советской эпохи. В коллекции более 10 тыс. экспонатов.
02:02 Сергей Корепанов считает, что коронавирус с нами навсегда, но люди приспособятся с ним жить. Сам он, как фитотерапевт, уже понимает, "что с ним делать".
03:13 Корепанов объясняет, чем лечение фармпрепаратами отличается от фитотерапии: лекарства пытаются "убить" болезнь, а травы подстёгивают собственные защитные силы организма на борьбу с ней.
04:25 Почему ковид нельзя лечить антибиотиками с первого дня: "От антибиотиков иммунитет садится, а он защищает организм, не даёт человеку умереть. Да ещё действительно потом бактерии присоединяются всевозможные. И хорошо, если этот антибиотик попал в эти бактерии. А бывает так, что не попал". По словам Корепанова, многие медики гибнут от ковида, потому что к нему присоединяются "госпитальные бактерии", которые уже "ко всему привыкли" и их трудно убить антибиотиками.
05:47 Сергей Корепанов не соглашается с тем, что при лечении ковида нельзя "трогать иммунитет", раз это заболевание связано с "повышенной реакцией иммунитета". По его словам, лечение травами оптимизирует иммунитет: сниженный – поднимает, повышенный – ослабляет. Поэтому сам он, когда заболел, смело пил настои на травах, воздействующие на иммунную систему. Также в его лечении были травы, влияющие на разжижение крови, работу печени, кишечника и лёгких. Пить травяные чаи можно и для профилактики заболевания.
07:36 Корепанов считает, что любой человек может самостоятельно употреблять те травы, в которых не содержатся ядовитые вещества. Консультироваться же с врачами по поводу лечения травами обычно бесполезно, потому что современные доктора не обладают этими знаниями – их этому не учат. Особенность воздействия трав на организм в том, что они "вплетаются" в него в тех местах, где чего-то не хватает, и поддерживают. В результате возникают "позитивные побочные действия": лечишь одно, а выздоравливает ещё и что-то другое. Сергей Корепанов перечисляет несколько трав, которые полезны при ковиде.
09:54 Фитотерапевт советует пропивать курсом травяные сборы весной и осенью, когда иммунитет ослаблен и нуждается в поддержке. Это может быть профилактикой не только ковида, но и онкозаболеваний.
10:48 Можно ли сочетать лекарства и фитотерапию: "Я как врач, конечно, считаю, что лекарства нужны, они спасают. Но от помощника, от регулирующей терапии, врачи пока из-за своей низкой компетентности отказываются".
11:14 Сергей Корепанов радуется тому, что мнение о фитотерапии как о "несерьёзном" методе меняется. Однако происходит это крайне медленно. Он считает, что необходима государственная программа развития фитотерапии. Сейчас в стране даже нет специальности врача-фитотерапевта.
12:12 Эксперт уверен, что лечиться от ковида можно одними травами, но всё-таки под наблюдением врача-терапевта. Также он ещё раз призвал подключать к лечению антибиотики только в последнюю очередь, если пациент дошёл до той стадии, когда начались осложнения. "Вот у меня к ним такое отвращение идёт. Я вижу, когда критическое состояние или более того, то узнаю, что эти люди пили антибиотики", – говорит Корепанов.
14:13 Сергей Корепанов сам не ставил прививку от ковида, потому что переболел недавно и антитела у него ещё высокие. Его личное мнение по поводу вакцинации от коронавируса: "Я считаю, что сейчас уже такая информационная война идёт кругом, что правды мы не узнаем. Моё мнение: правды мы не узнаем – надо или не надо. Но дальше эту крамолу я развивать не буду". Тем не менее он также сослался на мнения врачей из "красной" зоны – они советуют прививаться и говорят, что вакцинированные люди ковид переносят легче.
15:28 Как дальше будет мутировать коронавирус, предсказать нельзя. Поэтому нельзя и предугадать, каким образом дальше будут развиваться события в связи с пандемией.
15:59 Фитотерапевт рассказывает, как правильно готовить травяные настои. Идеальный способ – хранить растения в неизмельчённом виде и настаивать их на водяной бане. Но с современным ритмом жизни это вряд ли совместимо. Поэтому фитопредприятие делает из измельчённых трав брикеты под большим давлением. Они хорошо хранятся и их удобно заваривать. Такие настои можно употреблять с мёдом, коньяком. Нежелательно только с обычным чаем, потому что он нейтрализует действие некоторых компонентов.
18:05 По словам Сергея Корепанова, у капсул на основе экстрактов растений эффект тот же, что и у чая. Но сам он считает, что они уже что-то среднее между фитотерапией и лекарствами. Тем не менее вреда для желудка от них нет, польза для организма есть, но стоят они дороже, чем травяные сборы.
19:48 При лечении ковида Сергей Корепанов также рекомендует употреблять много витамина C.
20:16 Фитотерапевт рекомендует пить травяные настои с середины августа и с середины февраля по два месяца. Нужно брать два сбора: стимулирующий иммунитет, и тот, что направлен на профилактику хронического заболевания. Заваривать их нужно через день.
21:43 "Я, когда общаюсь с врачами, всегда стараюсь говорить, что мы помощники ваши. Но если бы врачи знали, какие мы хорошие помощники, они бы не брезговали фитотерапией. А если мы будем говорить, что фитотерапия ещё круче, чем лекарства, то сразу нас затопчут копытами. Поэтому мы говорим, что мы только чуть-чуть вам помогаем, но это помощь достойная", – резюмировал Сергей Корепанов.
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Комментарии
Из разряда "вредных советов". Вот методы таких знахарей и приводят к реанимационной койке. Было легкое течение - как ОРЗ само прошло. Типа, если лечить грипп - пройдет за неделю, если не лечить - за 7 дней.
А вы бегите сразу в реанимацию там всем ковид ставят, и будете счастливы
Наслышан о нём - толковый специалист. Он признает важность лечения и прививок - это замечательно! Он верит в то, что лечение травами менее жестко действует на организм и дает меньше осложнений. Это его право. Фитотерапию никто не отменял.
Абсолютно согласен с врачом. Сам , когда болел ковидом , не принимал ничего, из того, что назначил терапевт в поликлинике. Только витамины + обильное питье. Всё!
Травяные сборы очень хорошо иммунитет поддерживают.
Начинать принимать стравы в остром периоде любой болезни и надеяться на быстрое излечение - глупо.
А вот постоянно правильно питаться и пить постоянно травяные настои вместо чая и кофе позволяет значительно повысить иммунитет и медленно, но верно излечить практически все болезни, включая хронические, которые современная медицина излечить вообще не способна.
эта медицина вообще ни на что не способна... убедился месяц назад...
Наслышан о нём - толковый специалист.
100%
в семье периодически появляются коробочки с травяными сборами от Алфита, нормальная помощь организму, некоторые врачи прямо рекомендуют, в любом случае-польза есть, а желудок не так страдает от настоев, как от таблеток
Уж лучше попить травки чем выкинуть деньги на бесполезную гомеопатию типа Анаферона. Адекватные люди пьют фитосборы как профилактику и дополнение к лечению, а остальные.. ну их и не жалко.
Фитотерапия просто бизнес с действием на уровне плацебо, как многие БАДы, Гомеопатия и другие "типо лекарства" с недоказанной эффективностью. Говорить о том, что в некоторых травах не содержатся определенные действующие вещества не буду, но сколько их там в определенно время их жизни и будут ли они вообще там в конкретном растении - хз. Все что можно полезного взять из растений и так берется, очищается от примесей и создают таблетки/спреи/ мази и тп с точной дозировкой этого действующего вещества.
позволяет значительно повысить иммунитет
Вы здесь все собрались с иммунодефицитом? Что вы знаете от иммунитете хотя бы на уровне исследований Мечникова и других основателей учения об иммунитете? "Попейте травки, витаминки" - тот же самый сбор денег.
Даже если какие-то травы содержат полезные в конкретных случаях для организма вещества, то в каждой отдельной травинке, произрастающей в разных участках земного шара, концентрации этих полезных веществ существенно разнятся, поэтому "две ложки травяного сбора от желудка" в разных случаях могут быть весьма разными.
Лечитесь травами от ковида, онко, спида, здоровья вам всем.
медицина вообще ни на что не способна... убедился месяц назад...
Ты просто слишком бедный для качественной медицины
Уж лучше попить травки чем выкинуть деньги на бесполезную гомеопатию типа Анаферона. Адекватные люди пьют фитосборы как профилактику и дополнение к лечению, а остальные.. ну их и не жалко
Вот и сектанты подтянулись. Вы какие-то исследования читали, чтобы подтвердить, что травки что-то предотвращают, или на слово верите? Боюсь обидеть, чтобы не попасть под статью об оскорблении верующих)