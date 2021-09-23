"Лечишь голову – пятке легче". Можно ли победить ковид с помощью травяных настоев

Врач и специалист по лечению травами Сергей Корепанов вылечил ковид с помощью фитотерапии. Он собрал сбор из шести компонентов, которые воздействуют на те органы, которые в большей мере страдают от этого заболевания. При этом эксперт крайне негативно относится к антибиотикам и считает, что применять их стоит только в крайних случаях. В "Переговорке" на amic.ru, Сергей Корепанов поделился некоторыми секретами лечения с помощью трав, а также объяснил, почему фитотерапия крайне недооценена официальной медициной.

Кто в "Переговорке"



Сергей Корепанов родился 11 января 1959 года в селе Романово Усть-Пристанского района Алтайского края. В 1982 году окончил АГМУ по специальности "Лечебное дело". Работал акушером-гинекологом в роддоме № 1 Барнаула (1982-1986 годы), онкогинекологом в Алтайском краевом онкологическом диспансере (1986-1991 годы).



Вопросами фитотерапии углубленно стал заниматься с 1986 года, когда понял, какое значение в самолечении и судьбе онкологических больных играют лекарственные растения. Со временем фитотерапия стала одновременно основным увлечением и работой. Неоднократно проходил специализацию по фитотерапии в Москве, Новосибирске, Барнауле.



По его инициативе в 1991 году был создан Алтайский краевой фитоцентр "Алфит". С момента основания и по настоящее время Корепанов является его директором. В 1995 году создал фармацевтический завод "Гален" для выпуска фитопродукции. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию.



Автор десятков научный статей и двух монографий в области фитотерапии. Разработал и внедрил в производство более 200 сборов из лекарственных растений. Организовал музей "Мир времени", где собраны вещи советской эпохи. В коллекции более 10 тыс. экспонатов.

02:02 Сергей Корепанов считает, что коронавирус с нами навсегда, но люди приспособятся с ним жить. Сам он, как фитотерапевт, уже понимает, "что с ним делать".

03:13 Корепанов объясняет, чем лечение фармпрепаратами отличается от фитотерапии: лекарства пытаются "убить" болезнь, а травы подстёгивают собственные защитные силы организма на борьбу с ней.

04:25 Почему ковид нельзя лечить антибиотиками с первого дня: "От антибиотиков иммунитет садится, а он защищает организм, не даёт человеку умереть. Да ещё действительно потом бактерии присоединяются всевозможные. И хорошо, если этот антибиотик попал в эти бактерии. А бывает так, что не попал". По словам Корепанова, многие медики гибнут от ковида, потому что к нему присоединяются "госпитальные бактерии", которые уже "ко всему привыкли" и их трудно убить антибиотиками.

05:47 Сергей Корепанов не соглашается с тем, что при лечении ковида нельзя "трогать иммунитет", раз это заболевание связано с "повышенной реакцией иммунитета". По его словам, лечение травами оптимизирует иммунитет: сниженный – поднимает, повышенный – ослабляет. Поэтому сам он, когда заболел, смело пил настои на травах, воздействующие на иммунную систему. Также в его лечении были травы, влияющие на разжижение крови, работу печени, кишечника и лёгких. Пить травяные чаи можно и для профилактики заболевания.

07:36 Корепанов считает, что любой человек может самостоятельно употреблять те травы, в которых не содержатся ядовитые вещества. Консультироваться же с врачами по поводу лечения травами обычно бесполезно, потому что современные доктора не обладают этими знаниями – их этому не учат. Особенность воздействия трав на организм в том, что они "вплетаются" в него в тех местах, где чего-то не хватает, и поддерживают. В результате возникают "позитивные побочные действия": лечишь одно, а выздоравливает ещё и что-то другое. Сергей Корепанов перечисляет несколько трав, которые полезны при ковиде.

09:54 Фитотерапевт советует пропивать курсом травяные сборы весной и осенью, когда иммунитет ослаблен и нуждается в поддержке. Это может быть профилактикой не только ковида, но и онкозаболеваний.

10:48 Можно ли сочетать лекарства и фитотерапию: "Я как врач, конечно, считаю, что лекарства нужны, они спасают. Но от помощника, от регулирующей терапии, врачи пока из-за своей низкой компетентности отказываются".

11:14 Сергей Корепанов радуется тому, что мнение о фитотерапии как о "несерьёзном" методе меняется. Однако происходит это крайне медленно. Он считает, что необходима государственная программа развития фитотерапии. Сейчас в стране даже нет специальности врача-фитотерапевта.

12:12 Эксперт уверен, что лечиться от ковида можно одними травами, но всё-таки под наблюдением врача-терапевта. Также он ещё раз призвал подключать к лечению антибиотики только в последнюю очередь, если пациент дошёл до той стадии, когда начались осложнения. "Вот у меня к ним такое отвращение идёт. Я вижу, когда критическое состояние или более того, то узнаю, что эти люди пили антибиотики", – говорит Корепанов.

14:13 Сергей Корепанов сам не ставил прививку от ковида, потому что переболел недавно и антитела у него ещё высокие. Его личное мнение по поводу вакцинации от коронавируса: "Я считаю, что сейчас уже такая информационная война идёт кругом, что правды мы не узнаем. Моё мнение: правды мы не узнаем – надо или не надо. Но дальше эту крамолу я развивать не буду". Тем не менее он также сослался на мнения врачей из "красной" зоны – они советуют прививаться и говорят, что вакцинированные люди ковид переносят легче.

15:28 Как дальше будет мутировать коронавирус, предсказать нельзя. Поэтому нельзя и предугадать, каким образом дальше будут развиваться события в связи с пандемией.

15:59 Фитотерапевт рассказывает, как правильно готовить травяные настои. Идеальный способ – хранить растения в неизмельчённом виде и настаивать их на водяной бане. Но с современным ритмом жизни это вряд ли совместимо. Поэтому фитопредприятие делает из измельчённых трав брикеты под большим давлением. Они хорошо хранятся и их удобно заваривать. Такие настои можно употреблять с мёдом, коньяком. Нежелательно только с обычным чаем, потому что он нейтрализует действие некоторых компонентов.

18:05 По словам Сергея Корепанова, у капсул на основе экстрактов растений эффект тот же, что и у чая. Но сам он считает, что они уже что-то среднее между фитотерапией и лекарствами. Тем не менее вреда для желудка от них нет, польза для организма есть, но стоят они дороже, чем травяные сборы.

19:48 При лечении ковида Сергей Корепанов также рекомендует употреблять много витамина C.

20:16 Фитотерапевт рекомендует пить травяные настои с середины августа и с середины февраля по два месяца. Нужно брать два сбора: стимулирующий иммунитет, и тот, что направлен на профилактику хронического заболевания. Заваривать их нужно через день.

21:43 "Я, когда общаюсь с врачами, всегда стараюсь говорить, что мы помощники ваши. Но если бы врачи знали, какие мы хорошие помощники, они бы не брезговали фитотерапией. А если мы будем говорить, что фитотерапия ещё круче, чем лекарства, то сразу нас затопчут копытами. Поэтому мы говорим, что мы только чуть-чуть вам помогаем, но это помощь достойная", – резюмировал Сергей Корепанов.

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