"Противоядие – чистый спирт". Эксперт о том, как избежать смерти от контрафактного алкоголя

Тост с бокалом метилового спирта в руках стал последним для нескольких жителей Барнаула летом 2021 года. Они купили дешёвый "коньяк" из канистры, перелили его в красивые стеклянные бутылки и как будто бы пили дорогой напиток. Но если себя обмануть легко, то организм не обманешь. Результат – лечение в больнице или последний путь до кладбища. Гостем новой "Переговорки" на amic.ru стал главный внештатный токсиколог Алтайского края Герман Балаганский. Он объяснил, почему метиловый спирт – это яд, каковы симптомы отравления и чем его лечить. Также врач рассказал, в каких условиях приходят в себя городские пьяницы и через что приходится проходить тем, кто за ними следит.
Кто в "Переговорке"
Герман Балаганский окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1987 году по специальности "Лечебное дело". Сейчас работает в должности заведующего отделением Барнаульской горбольницы № 11 и главным внештатным токсикологом Алтайского края.
01:23 Четыре человека умерли от отравления контрафактным алкоголем в Алтайском крае летом этого года и ещё шесть попали в больницу. Все отравились одним веществом – метиловым спиртом.
02:11 Пострадавшие купили смертоносный напиток под видом коньяка в канистрах. Затем разлили его в обычные стеклянные бутылки и пили как более дорогой алкоголь.
03:05 Метиловый спирт используется в косметике и "омывайках" для окон автомобилей. Его самые ценные свойства – хороший растворитель, не замерзает на морозе, стоит недорого. Метиловый спирт может находиться в качественных коньяках и бренди в минимальных дозах, потому что даёт определённый аромат. Но в целом он не является пищевым.
04:19 Почему метиловый спирт невозможно отличить на вкус от этилового (пищевого спирта, содержащегося во всех алкогольных напитках)?
05:01 Отравление метиловым спиртом происходит незаметно. Сначала человек сильно пьянеет, как от обычных алкогольных напитков, испытывает типичную алкогольную эйфорию. Потом через 4-10 часов ему резко становится плохо, вплоть до летального исхода за считанные минуты.
05:51 Один из явных симптомов отравления метиловым спиртом – полная потеря зрения или чёрно-белое зрение. Этот спирт избирательно воздействует на глазной нерв. Если вы заметили такой симптом, то скорую нужно вызывать незамедлительно. Кроме того, метиловый спирт разрушает сердце, печень, почки, головной мозг в то время, когда человек погружён в "пьяный сон". И нередко после пробуждения спасать его уже поздно.
06:59 Как спасают отравившихся метиловым спиртом в больнице. Первый шаг – введение чистого этилового спирта внутривенно или через зонд. Второй – введение различных лечебных растворов. Третий – гемодиализ (очищение крови с помощью аппарата "искусственной почки").
08:08 Если человек заметил симптомы отравления метиловым спиртом дома, он может принять "антидот" – обычную водку. Но потом всё равно нужно обязательно обратиться в больницу.
09:09 Фатальные последствия для здоровья от отравления метиловым спиртом могут наступить уже через четыре часа после его приёма. Чем больше времени проходит, тем и последствий будет больше. Полное отравление наступает максимум через 12 часов.
09:37 Врач Герман Балаганский советует не пить алкогольные напитки, о производстве которых вы ничего не знаете. По его мнению, "вынести" с ликёроводочных заводов такие объёмы коньяка, которые продаются нелегально, просто невозможно. Покупать в крупных торговых сетях напитки стоимостью 300-450 рублей с названием "коньяк" доктор тоже не рекомендует. Потому что зачастую это не настоящий коньяк, а этиловый спирт с отдушками. Стоимость качественного коньяка составляет не менее 1 тыс. рублей за пол-литра.
12:08 "Взяли вы продукт, открыли, попробовали. Если он напоминает самогон, органолептически, по вкусу, то, вероятнее всего, это всё-таки дистиллят, и это нормальный продукт. А то, что напоминает водку, перемешанную с кофе и сахаром, скорее всего, контрафакт", – говорит Герман Балаганский.
13:00 Главный внештатный токсиколог Алтайского края отмечает, что пить в регионе меньше не стали. Число пациентов его отделения за последние пять лет не уменьшилось. В среднем за год в больницу поступает 500-750 пациентов с отравлением этанолом, а палате "досуточного содержания" после активных возлияний приходят в себя 1300-1600 человек.
14:11 Каждую ночь в палату "досуточного содержания" (ту, что выполняет сейчас в Барнауле функции городского вытрезвителя) доставляют по три-пять пьяных мужиков. Иногда бывают и женщины. Все они, пока трезвеют, орут, ругаются матом, дерутся. Контролировать их и вмешиваться в критических случаях приходится молодым девушкам-медикам и нескольким санитарам-мужчинам. Иногда они получают побои, тогда больница вызывает Росгвардию и пишет заявление. Медицинским сотрудникам за эту работу не доплачивают.
16:05 По мнению Германа Балаганского, возрождать систему вытрезвителей, как в Советском Союзе, сейчас никому невыгодно. Там работали специально обученные люди, которые могли профессионально воздействовать на дебоширов и физически, и психологически, и юридически. МВД больше не выполняет эту работу и возвращаться к ней не заинтересовано. Медицина тоже не рвётся брать вытрезвители под своё крыло, потому что тогда придётся оплачивать труд их сотрудников. Сейчас же функция выполняется, при этом материальных затрат практически никаких.
17:14 Года два-три назад несколько месяцев сотрудникам палаты "досуточного содержания" доплачивали 500 рублей, но это быстро закончилось. В советское время граждане сами оплачивали своё пребывание в вытрезвителе – из их зарплаты высчитывали штраф. Сейчас же большинство "постояльцев" безработные и взять с них нечего. По этой причине Герман Балаганский не верит, что бизнес будет заинтересован в создании современного вытрезвителя. По оценке врача, стоимость содержания одного человека в таком учреждении составляет не менее 1,5 тыс. рублей в сутки.
18:32 Из-за сложности работы в палате "досуточного содержания" наблюдается текучка кадров. Кроме того, крики и разборки тех, кто в ней содержится, приходится слушать пациентам реанимационной палаты, находящейся неподалеку. Они приходят в сознание под звуки мата и драк.
19:48 Герман Балаганский даёт совет, что пить на праздниках: врач рекомендует выбирать знакомые алкогольные напитки, а эксперименты оставить для других дней. Ведущая Евгения Даровская предлагает решить вопрос более радикально. "Пейте воду и будьте здоровы!" – говорит она.
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Комментарии
Не пить
А можно не дожидаясь возрождения системы вытрезвителей, сделать собственную, региональную — вытрезвители Алтайского края? Выделить в каждом городе и райцентре по помещению, подготовить сотрудников?
В советские времена алкашей принудительно лечили, а сейчас они не кому не нужны. Этоже психически не здоровые люди их надо лечить или изолировать от здорового общества.
30.09.2021 10:31
- гость -
В советские времена алкашей принудительно лечили, а сейчас они не кому не нужны. Этоже психически не здоровые люди их надо лечить или изолировать от здорового общества.
Своими словами вы наносите незаживающие психологические раны в душе людей допускающие социально безответственное употребление алкоголя. У этих людей было непростое детство, они подвергались давлению в школе, на работе и заслуживают помощи общества. А лечение в ЛТП это совковое прошлое, вызывающее только возмущение насилием над свободной личностью (речь правозащитников, сейчас набегут).
Это стёб, если что)
Удалённый от цивилизации .всеми забытый край. Никчёмность его видно по напыщенным чиновников и бедностью граждан живущих здесь . А пьют от безысходности и вопиющей безнадёги. А уж от осознания что поменять здесь что невозможно это и есть проблема которая стоит здесь кодом ,поэтому сделать здесь что то невозможно. .
очередной вброс о том чего небыло ))).
Знать надо где брать хороший алкоголь, а в магазинах 99% контрафакта, порою гораздо хуже чем описанный в статье из канистры.
Ту краш
Мне вот просто интересно: тебя в детстве головой об асфальт роняли три раза или всего только два?
Вот на основании чего ты заявляешь, что в магазинах 99% контрафакта?
Пруфы есть?
если конкретно ты, нищеброд, пьющий якобы водку или виски якобы домашнего или казахского изготовления, то это только твоя личная боль.
Зачем откровенный бред нести про контрафакт? Ты ведь абсолютно ничего не соображаешь в торговле вообще, и торговле алкоголем в частности. Как раз сейчас, с введением электронной системы учёта, продавать паленку в магазине становится нереальным.
Чаво это никто не заинтересован в алканавтах. Пролежал в больнице выздоровел нашли ему работу суток на десять за еду. У нас под это и закон какой нибудь введут. Отработал свое прибывания в больнице, он так раза три попался может и пить бросит.
И то правда зиму назад нанимали вольно наёмных дворников за 70 р/ч. А тут столько добровольцев пропадает. нечего с него взять за лечение пусть пашет бесплатно.
Токсиколог не долежен лезть в чужую тему, про коньяк до 1000р. например, смотрится глупо.
Покупать в крупных торговых сетях напитки стоимостью 300-450 рублей с названием "коньяк" доктор тоже не рекомендует. Потому что зачастую это не настоящий коньяк, а этиловый спирт с отдушками. Стоимость качественного коньяка составляет не менее 1 тыс. рублей за пол-литра.
не у всех доходы как у доктора
мало одного ЕГАИСа, надо еще пару маркировок, чтобы уж точно быть уверенным, что не палево пьешь.
11-05
а для тебя лично есть официальные данные, 2019 - 40% контрафакта в стране, ты хоть 20 егаисов поставь, цифра сильно не изменится
алкоголь это самая доходная отрасль, и контрафакт там был есть и будет
да и борятся с ним не очень старательно
Вывод - в гости с выпивқой надо идти уже пьяным!
ты, нищебродина, под каждым постом скулишь
11:40
Эти цифры взяты из результатов проверки Росалкоглльрегулирования в 2019 году, когда проверили 1295,2 тысяч декалитров алкоголя.
Но вы не даёте информацию о том где были проведены проверки - не только в сетях, но и на производстве, то есть заводах, а также при проверках подлинности перевозимых грузов, то есть в ходе транспортировки.
Но и в любом случае, цифра 40% никак не 99%. Причём, надо учесть, что при проверках в сетевых магазинах контрафакта выявлено менее 2% из всего алкогольного оборота, и более 90% приходится на мелкую розницу и рынки.
30.09.2021 10:48
Гость
Удалённый от цивилизации .всеми забытый край. Никчёмность его видно по напыщенным чиновников и бедностью граждан живущих здесь . А пьют от безысходности и вопиющей безнадёги
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Пьют, потому что алкаши. Нечего придумывать более благовидные предлоги для оправдания алкогольной зависимости и слабости духа.