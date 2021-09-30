"Противоядие – чистый спирт". Эксперт о том, как избежать смерти от контрафактного алкоголя

Тост с бокалом метилового спирта в руках стал последним для нескольких жителей Барнаула летом 2021 года. Они купили дешёвый "коньяк" из канистры, перелили его в красивые стеклянные бутылки и как будто бы пили дорогой напиток. Но если себя обмануть легко, то организм не обманешь. Результат – лечение в больнице или последний путь до кладбища. Гостем новой "Переговорки" на amic.ru стал главный внештатный токсиколог Алтайского края Герман Балаганский. Он объяснил, почему метиловый спирт – это яд, каковы симптомы отравления и чем его лечить. Также врач рассказал, в каких условиях приходят в себя городские пьяницы и через что приходится проходить тем, кто за ними следит.

Кто в "Переговорке"



Герман Балаганский окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1987 году по специальности "Лечебное дело". Сейчас работает в должности заведующего отделением Барнаульской горбольницы № 11 и главным внештатным токсикологом Алтайского края.

01:23 Четыре человека умерли от отравления контрафактным алкоголем в Алтайском крае летом этого года и ещё шесть попали в больницу. Все отравились одним веществом – метиловым спиртом.

02:11 Пострадавшие купили смертоносный напиток под видом коньяка в канистрах. Затем разлили его в обычные стеклянные бутылки и пили как более дорогой алкоголь.

03:05 Метиловый спирт используется в косметике и "омывайках" для окон автомобилей. Его самые ценные свойства – хороший растворитель, не замерзает на морозе, стоит недорого. Метиловый спирт может находиться в качественных коньяках и бренди в минимальных дозах, потому что даёт определённый аромат. Но в целом он не является пищевым.

04:19 Почему метиловый спирт невозможно отличить на вкус от этилового (пищевого спирта, содержащегося во всех алкогольных напитках)?

05:01 Отравление метиловым спиртом происходит незаметно. Сначала человек сильно пьянеет, как от обычных алкогольных напитков, испытывает типичную алкогольную эйфорию. Потом через 4-10 часов ему резко становится плохо, вплоть до летального исхода за считанные минуты.

05:51 Один из явных симптомов отравления метиловым спиртом – полная потеря зрения или чёрно-белое зрение. Этот спирт избирательно воздействует на глазной нерв. Если вы заметили такой симптом, то скорую нужно вызывать незамедлительно. Кроме того, метиловый спирт разрушает сердце, печень, почки, головной мозг в то время, когда человек погружён в "пьяный сон". И нередко после пробуждения спасать его уже поздно.

06:59 Как спасают отравившихся метиловым спиртом в больнице. Первый шаг – введение чистого этилового спирта внутривенно или через зонд. Второй – введение различных лечебных растворов. Третий – гемодиализ (очищение крови с помощью аппарата "искусственной почки").

08:08 Если человек заметил симптомы отравления метиловым спиртом дома, он может принять "антидот" – обычную водку. Но потом всё равно нужно обязательно обратиться в больницу.

09:09 Фатальные последствия для здоровья от отравления метиловым спиртом могут наступить уже через четыре часа после его приёма. Чем больше времени проходит, тем и последствий будет больше. Полное отравление наступает максимум через 12 часов.

09:37 Врач Герман Балаганский советует не пить алкогольные напитки, о производстве которых вы ничего не знаете. По его мнению, "вынести" с ликёроводочных заводов такие объёмы коньяка, которые продаются нелегально, просто невозможно. Покупать в крупных торговых сетях напитки стоимостью 300-450 рублей с названием "коньяк" доктор тоже не рекомендует. Потому что зачастую это не настоящий коньяк, а этиловый спирт с отдушками. Стоимость качественного коньяка составляет не менее 1 тыс. рублей за пол-литра.

12:08 "Взяли вы продукт, открыли, попробовали. Если он напоминает самогон, органолептически, по вкусу, то, вероятнее всего, это всё-таки дистиллят, и это нормальный продукт. А то, что напоминает водку, перемешанную с кофе и сахаром, скорее всего, контрафакт", – говорит Герман Балаганский.

13:00 Главный внештатный токсиколог Алтайского края отмечает, что пить в регионе меньше не стали. Число пациентов его отделения за последние пять лет не уменьшилось. В среднем за год в больницу поступает 500-750 пациентов с отравлением этанолом, а палате "досуточного содержания" после активных возлияний приходят в себя 1300-1600 человек.

14:11 Каждую ночь в палату "досуточного содержания" (ту, что выполняет сейчас в Барнауле функции городского вытрезвителя) доставляют по три-пять пьяных мужиков. Иногда бывают и женщины. Все они, пока трезвеют, орут, ругаются матом, дерутся. Контролировать их и вмешиваться в критических случаях приходится молодым девушкам-медикам и нескольким санитарам-мужчинам. Иногда они получают побои, тогда больница вызывает Росгвардию и пишет заявление. Медицинским сотрудникам за эту работу не доплачивают.

16:05 По мнению Германа Балаганского, возрождать систему вытрезвителей, как в Советском Союзе, сейчас никому невыгодно. Там работали специально обученные люди, которые могли профессионально воздействовать на дебоширов и физически, и психологически, и юридически. МВД больше не выполняет эту работу и возвращаться к ней не заинтересовано. Медицина тоже не рвётся брать вытрезвители под своё крыло, потому что тогда придётся оплачивать труд их сотрудников. Сейчас же функция выполняется, при этом материальных затрат практически никаких.

17:14 Года два-три назад несколько месяцев сотрудникам палаты "досуточного содержания" доплачивали 500 рублей, но это быстро закончилось. В советское время граждане сами оплачивали своё пребывание в вытрезвителе – из их зарплаты высчитывали штраф. Сейчас же большинство "постояльцев" безработные и взять с них нечего. По этой причине Герман Балаганский не верит, что бизнес будет заинтересован в создании современного вытрезвителя. По оценке врача, стоимость содержания одного человека в таком учреждении составляет не менее 1,5 тыс. рублей в сутки.

18:32 Из-за сложности работы в палате "досуточного содержания" наблюдается текучка кадров. Кроме того, крики и разборки тех, кто в ней содержится, приходится слушать пациентам реанимационной палаты, находящейся неподалеку. Они приходят в сознание под звуки мата и драк.

19:48 Герман Балаганский даёт совет, что пить на праздниках: врач рекомендует выбирать знакомые алкогольные напитки, а эксперименты оставить для других дней. Ведущая Евгения Даровская предлагает решить вопрос более радикально. "Пейте воду и будьте здоровы!" – говорит она.

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