Ледяное сафари. Что интересного увидел в Арктике известный фотограф из Барнаула

В июле этого года, вместо того чтобы загорать на пляже, известный фотограф из Барнаула Евгений Борисов отправился в экспедицию по Арктике. Там он снимал белых медведей, северных оленей – живых и мёртвых. Ему посчастливилось сфотографировать моржей и сов, а также убежать от разгневанного овцебыка и сесть на мель в море Лаптевых. Почему фотографы рискуют ради красивых кадров и стоит ли хотя бы один из них жизни, Евгений Борисов рассказал в "Переговорке" на amic.ru.

Кто в "Переговорке"



Бизнесмен Евгений Борисов увлёкся фотографией в 2013 году. За это время он побывал в десятках стран мира и привёз из поездок тысячи красивых снимков. В 2021 году Борисов вышел в финал конкурса фотографий "Русского географического общества" со снимком "Улыбка кита".

03:08 Евгений Борисов начал учиться фотографии с пейзажной съёмки, потому что считал, что она самая простая. Однако оказалось, что это не так: "Пейзажная фотография требует очень большого терпения, потому что ты рано встаёшь, поздно ложишься, ищешь ракурс, свет. Тебе нужно много ходить, перемещаться, ну и ждать. Ждать хорошего света". Сейчас он позиционирует себя как фотограф дикой природы.

04:20 Пандемия повлияла на планы путешественника – пришлось отменить поездки по миру и открыть для себя неизведанные уголки России, которая сильно удивила.

05:10 Евгений Борисов решил ехать в Арктику, когда его позвал в экспедицию коллега из Красноярска. Он уже год к ней готовился и даже построил тримаран на воздушной подушке (судно с тремя параллельными корпусами, соединёнными в верхней части). На его борту было пять человек: четыре фотографа и капитан.

07:46 Как путешественники добирались до Арктики и каков был их маршрут к белым медведям.

09:18 Что означает "хорошая погода" в арктическом понимании – слабый ветер, небольшая волна и температура воздуха от нуля до семи градусов тепла. Путешественник рассказывает, удалось ли команде застать её.

10:31 О распорядке дня в путешествии: тримаран шёл круглые сутки, все члены команды сменяли друг друга у руля "на вахте". Это было нужно, чтобы "ловить" кадры и ночами – в июле они белые. Несмотря на плотный график, всё равно не удалось снять всё, что планировали, поэтому экспедицию собираются повторить в следующем году.

12:17 Бюджет поездки составил 150 тыс. рублей, а стоимость тримарана – около 1,5 млн рублей (его оплатил тот, кто его построил). Евгений Борисов объяснил, почему такое сложное путешествие оказалось недорогим.

14:00 Какой багаж был с собой: рюкзаки с фототехникой около 18 кг, а также квадрокоптеры в отдельных сумках. В аэропорту Красноярска авиакомпания пошла навстречу и пропустила команду в самолёт с такой вот "ручной кладью" из уважения к труду фотографов.

15:03 Неприятности, с которыми столкнулись в пути: сели на мель и нашли на островах мёртвых белых медведей. Есть несколько версий причин их смерти. Одна из них, говорит Евгений Борисов, – заброшенные на островах метеостанции, где до сих пор лежат бочки с горючим.

17:18 Почему в Арктике стало меньше моржей, а белые медведи убегают от людей. Евгений Борисов хочет привлечь специалистов к расследованию смерти медведей.

19:07 Две истории об оленях – грустная и вдохновляющая. В этом году во время миграции оленей местные жители нашли больше тысячи мёртвых оленят на берегу реки Хатанги. Они могли погибнуть из-за недостатка корма, из-за влияния дыма от лесных пожаров в Якутии или от переохлаждения (причём здесь личинки оводов – смотрите на видео). Тем не менее фотографам всё же удалось найти место, где олени переходили реку, и снять всю красоту этого зрелища. "Я ехал за впечатлениями от медведей, а реальные эмоции получил от движения, динамики, мощи северных оленей", – говорит Евгений Борисов.

22:30 О дефиците продуктов и ценах: почему в Арктике трудно купить картошку, а яйца доставляют на самолёте.

23:36 Какие самолёты летают в Арктику.

24:17 Кого из "большой пятёрки" арктических животных удалось снять команде фотографов.

25:04 Как на Евгения Борисова напал овцебык: "Я не так трухнул, когда мы к медведю подплывали метров на 12, когда у нас большинство фотографов кричали, что мы сильно близко подплыли и надо уплывать назад, а вот здесь прям я реально трухнул". Тем не менее ему удалось не только убежать, но и сделать фотографии. Ведущий Александр Михельсон в ответ рассказал историю, как убегал от верблюда в Горном Алтае.

28:58 Самым сложным в поездке было искать компромиссы с другими членами команды. Насколько близко подплывать к животным, чтобы сделать кадры? Кто дежурит у руля тримарана ночью? "Ни один кадр не стоит жизни. А кому-то хочется сфотографировать поближе, портретное. Каждый может себе позволить немножко рискнуть. Вот кто-то больше, кто-то меньше. И в связи с этим возникают небольшие разногласия внутри команды", – рассказывает Евгений Борисов.

31:31 "Крайние точки планеты" произвели на фотографа самое сильное впечатление. Среди них Гренландия, Исландия. Теперь он мечтает побывать в Антарктиде и поснимать пингвинов.

33:16 Три страны, которые Евгений Борисов советует посетить. – Норвегия, Исландия и Намибия. Он объясняет, почему именно их. Рекомендация для тех, у кого есть деньги, – Ботсвана. Там можно с комфортом побывать на сафари и пожить в национальных парках за 1,5 тыс. долларов в сутки.

34:56 Экспедиции фотографов отличаются от фототуров степенью риска. Фототуры проходят в тех местах, где риски минимальны. Экспедиции же подразумевают посещение труднодоступных и опасных мест. "Я бы, конечно, не советовал простым людям туда ездить, потому что есть элемент риска. Безбашенность, наверное, тех людей, кто чем-то одержим. В данном случае мы одержимы фотографией. Как правило, это люди немножко ненормальные", – говорит Евгений Борисов.

38:08 Какие риски были в арктической экспедиции, и какая была подстраховка на случай ЧС.

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