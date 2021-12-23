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"Из-за жилья никто не уезжает". Как застройка Барнаула влияет на убыль населения

, ИА "Амител"
Андрей Суртаев – о причинах народного протеста против новых зданий и скуке в современных жилых кварталах

В Барнауле обсуждают генплан города, который примут на ближайшие 15 лет. В студию "Переговорки" на amic.ru пришёл генеральный директор проектной компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев и поделился своим мнением по поводу всех актуальных вопросов, связанных с недвижимостью и строительством в Барнауле. Нужны ли городу "небоскрёбы", почему взлетели цены на жильё и как они будут меняться, почему не нужно противиться постройке новых зданий, чего не хватает жилым кварталам и локациям в центре – обо всём этом Суртаев рассказал в видеоинтервью.

Кто в "Переговорке"

Андрей Суртаев родился 29 августа 1984 года в селе Заплывино Залесовского района Алтайского края. В 2006 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "Механизация и автоматизация строительства" и аспирантуру в ААЭП по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Работать начал ещё во время учебы в вузе. В начале нулевых – слесарем на Залесовском льнозаводе, плотником-бетонщиком в компании "Спектр".

В 2005 году пришёл в "Барнаулгражданпроект", начинал с должности техника-строителя, а в 2011 году стал директором предприятия.

В ноябре 2012 года открыл собственную проектную компанию "АрхИ Групп" и до сегодняшнего дня является её гендиректором. Она является одной из крупнейших в своей нише на Алтае. За годы работы спроектировала 500 крупных проектов в крае и за его пределами (Москва, Новосибирск, Кемерово).

01:16 Андрей Суртаев высказывает своё мнение о том, насколько уместны в Барнауле многоэтажки выше 75 метров и где их можно было бы построить.

02:08 Сложно ли проектировать здания выше 75 метров?

03:13 Будет ли востребовано жильё в "небоскрёбах" среди барнаульцев, с точки зрения Андрея Суртаева.

04:02 На что сейчас обращают внимание покупатели при выборе квартиры: "Если лет 10 назад элитная квартира означала, что в центре кирпичный дом, значит, всё – элитная квартира. И она может быть и не очень хорошая, и не очень хороший дом, но в центре и кирпичный, значит, элитный. То сейчас акцент немножко смещается. Уже смотрят инфраструктуру квартала, в котором живут, смотрят сам дом".

05:52 Почему за последние полгода в Барнауле взлетели цены на квартиры и какую наценку сейчас делают застройщики при продаже жилья: "Сверхприбыли нет сейчас в строительстве. Раньше, я помню, в 2008 году себестоимость была 15 тысяч рублей, а продавали по 45 тысяч. Ну, наверное, были такие времена. Сейчас такого нет. Есть рынок, и он регулирует".

08:37 При каких условиях в Барнаул могут прийти федеральные застройщики и почему, по мнению Андрея Суртаева, они, скорее всего, не придут.

10:06 По каким причинам барнаульские застройщики выходят в другие регионы: "Если есть выбор построить там, где больше доходность с квадратного метра, они пойдут туда. Поэтому кто-то пытается и уходит на другие рынки".

10:52 Как изменится цена на жильё в 2022 году и почему новостройки точно не подешевеют: "У нас есть такая тенденция: люди хотят жить в новом жилье. Во всём мире так, в любом городе посмотрите – новое жильё стоит сильно дороже, чем старое".

11:56 Андрей Суртаев подробно рассказывает, каким образом создавался проект нового конкурса АлтГУ на ул. Димитрова. Также он отвечает на одну из претензий к проекту от градсовета по поводу возможных пробок на перекрёстке пр. Социалистического и ул. Димитрова: "За 24 часа 200 машин дополнительно приедут, уедут – не смертельная нагрузка для перекрёстка. Он и сейчас не сильно загружен. У нас есть узкие проблемные места, но перекрёсток пр. Социалистический – Димитрова – это не проблемное место".

16:08 Почему Андрею Суртаеву нравилась версия генплана Барнаула 2010 года и по каким причинам, по его мнению, барнаульцам не стоит сопротивляться строительству новых зданий. В том числе тех, из-за которых приходится жертвовать небольшими зелёными зонами: "Из-за жилья никто не уезжает. Уезжают, потому что нет науки, нет образования, нет творчества, нет спорта. Мало кто уезжает из-за того, что нет возможности погулять в парке".

19:56 Что нужно сделать на пл. Сахарова, чтобы она стала не только географическим центром города, но и центром притяжения людей: "У нас же претензий много к набережной: туда приходишь, а делать там нечего. Приходишь, погулял полчаса и назад пошёл. И на пл. Сахарова так же примерно. Ну пришел, кто-то с собаками гуляет, кто-то – с детьми. Погулял и ушёл. Чтобы там полдня провести – уже, наверное, смертельно скучно. Надо, чтобы функционально, чтобы было чем-то наполнено". В качестве успешного примера Суртаев приводит трансформацию Дворца спорта.

23:52 "У нас когда генплан 2019 года принимали, не было увеличения промышленных зон. И у меня самый большой вопрос был именно к этому. Сейчас такая ситуация: отчитываются перед Москвой руководители нашего города и края за квадратные метры, а я считаю, что это в корне неправильно. Каждый квадратный метр построенного жилья должен сопровождаться каким-то количеством метров дороги, садиками, школами и всей инфраструктурой. А у нас <…> построили миллион квадратных метров – молодцы, не построили – вроде как плохие", – Андрей Суртаев о главной проблеме новых жилых кварталов.

27:59 Суртаев объясняет, как проблема отсутствия инфраструктуры в жилых кварталах связана с тем, каким образом в Барнауле утверждают генплан: "Часто принимают, потому что надо срочно принять, иначе будет совсем плохо. Вроде и вопросы не выяснили, но срок пришёл, надо принять и приняли". Эксперт рассказал, о каких современных изменениях в генплане он сожалеет по сравнению с версией этого документа 2010 года.


Комментарии

23.12.2021 09:53
Житель Барнаула

Статья заказная, реально сталкивался с данной кампанией и считаю, что на первом плане у директора деньги, а не соблюдение строительных планов и норм!

23.12.2021 10:03
- гость -

конечно деньги, на остальное плевать

23.12.2021 10:12
Митенька ржевский

Ну, вот пазл и сложился... Деревенщина рассказывает горожанам, как им жить...

23.12.2021 10:23
-гость-

- "Мало кто уезжает из-за того, что нет возможности погулять в парке"
- "В качестве успешного примера Суртаев приводит трансформацию Дворца спорта."
Все с ним понятно.
И вообще, когда ты друг/родственник совладельца одного из крупнейших застройщиков города, то карьера от слесаря на Залесовском льнозаводе до владельца архитектурного бюро в Барнауле проходит гладко и довольно быстро.

23.12.2021 10:38
дэд марос

Лицом на МакГрегора похож)

Архитектор полезный для города человек, а Суртаев ещё и востребованный.
Больше будет архитекторов, бюро, мастерских - больше конкуренция. И это здорово.

23.12.2021 10:42
- гость -

23.12.2021 10:12
Митенька ржевский
+
нет возможности обслуживать парки - застроим их и все.
и не надо сопротивляться новому.
дичь!

23.12.2021 11:14
- гость -

Ну сейчас любая балаболка может вещать что угодно. Главное идентифицировать себя как эксперта.

23.12.2021 11:47
гостья

мы сколько угодно можем возмущаться в комментах, но Козлов и ко сделают так, как нужно им.

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