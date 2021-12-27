"Идеально чистая". Андрей Полюго о работе, стоящей за качеством воды в Барнауле

Жителей Барнаула раздражают ремонтные работы, которые Барнаульский водоканал проводит зимой. Например, сейчас частично перекрыта ул. Матросова. В новом интервью "Переговорке" на amic.ru гендиректор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго объяснил, что откладывать подобный ремонт часто нет никакой возможности: последствия для всего города будут плачевными. Также он рассказал, как водоканалу удаётся сохранять качество воды на высоком уровне, зачем предприятие ежегодно выпускает в Обь мальков рыбы и как изменятся тарифы в 2022 году.

Кто в "Переговорке"



Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "Водоснабжение и водоотведение". В 2007-м прошёл профессиональную переподготовку по программе "Финансовое управление организацией". В Барнаульском водоканале Андрей Полюго работает с 2000 года. Начинал с должности начальника участка и вырос до главного инженера. Гендиректором предприятия стал в феврале 2020 года.

01:27 Продолжает ли Андрей Полюго пить воду из-под крана, о чём он заявил в интервью "Переговорке" год назад. Также гендиректор водоканала рассказал, почему бессмысленно фильтровать воду перед подачей в водонагреватель.

03:16 Полюго назвал главное, с его точки зрения, достижение Барнаульского водоканала за 2021 год: "Тариф у жителей пригорода приравняется к городскому. При этом тариф у жителей города не вырастет ни на одну копейку".

04:16 Какие пригородные посёлки планируется подключить к Барнаульскому водоканалу в 2022 году и в чём сложность их присоединения к сетям.

05:31 На сколько вырастут тарифы на воду в 2022 году и когда это произойдёт.

06:52 Из-за каких работ перекрыта ул. Матросова (участок от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова) и почему их нельзя было провести летом: "Работы там проводятся по перекладке масштабного коллектора. Это коллектор 1500 мм в диаметре, это пятнадцатый коллектор, основная магистраль, куда поступают сточные воды от всех жителей нашего города. 90% потребителей получают услугу, потому что этот коллектор работает".

09:35 В 2022 году водоканал планирует начать работы по модернизации восьмого коллектора, который проходит "по диагонали" парка "Изумрудный". Долгое время предприятие не допускали до этих работ. Андрей Полюго рассказал, как рабочие пройдут "под землями" парка, чтобы не испортить новые велодорожки.

10:47 Как Барнаульский водоканал очищает воду и использует ли при этом "химию": "Наша река – очень чистая по сравнению с другими реками Российской Федерации. В текущий момент, в зимний период, мы практически не добавляем реагент, потому что нет в этом необходимости. Вода исходная чистая, и очистные сооружения справляются самостоятельно". Ведущий Александр Михельсон и Андрей Полюго договорились встретиться весной 2022 года на объектах водоканала, чтобы посмотреть, как происходит очистка воды.

14:12 Когда вода в Оби и в кранах барнаульцев самая "грязная", и почему, несмотря на это, она всё равно чистая и качественная: "Наши абоненты привыкли к тому, что они всегда получают качественный продукт. Идеально чистый, прозрачный и в паводковый период. Например, фактический показатель цветности обычно от нуля до единицы. Когда происходит паводок, он повышается до 5-7 единиц. Но в любом случае, если даже по цветности вода достигнет показателя 5 единиц, то норматив – 20 единиц".

16:59 О том, как ассенизационные машины регулярно загрязняют воду в системе водоотведения, и кто может это остановить.

18:20 Как Барнаульский водоканал пополняет рыбные запасы Оби.

18:58 Каким образом компания борется с незаконными сливами с ассенизационных машин.

20:13 О кадровых проблемах водоканала и их причинах: "Не очень значительное количество на рынке желающих прийти в водоканал и работать за то материальное вознаграждение, которое водоканал в рамках опять же тарифов нам утверждённых может себе позволить выплатить нашим работникам".

21:18 Новогоднее поздравление для жителей Барнаула от Андрея Полюго: "Чтобы тарифы для вас снижались, а работы Барнаульский водоканал и другие организации делали более эффективно".