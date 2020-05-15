Елку нарядили, подарочки купили. Теперь все эти кульки и свертки необходимо празднично оформить. И это совсем не трудно! Вместе с создателем студии "Разные вещи", дизайнером Асей Масловой показываем, как просто и очень красиво упаковать подарок, если он лежит в коробке.