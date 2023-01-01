Как правильно упаковать новогодний подарок. Видеоинструкция
Чтобы добавить радости и праздничного настроения
Красиво упакованный подарок добавит праздничного настроения. Тем более что сделать это совсем не трудно. И не так уж важно — большой у вас подарок или маленький, квадратный или круглый, твердый или сыпучий — вместе с создателем студии «Разные вещи», дизайнером Асей Масловой показываем простой способ его упаковать. Главное — найти подходящий по размеру бумажный пакет.
Комментарии
Под «Знаком качества». Красивое видео, как награждали победителей народной премии на Алтае
21 ноября
Amic.ru 23 года! Странное интервью с нашими журналистами ко дню рождения портала
28 октября
«Вы последнее поколение, которое видит нас живыми». Интервью с узницей концлагеря, которой исполнилось 103 года
12 августа