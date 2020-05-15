Отличить хорошее от очень хорошего для жителей Алтайского края стало значительно проще: на рынке товаров и услуг появились бренды, отмеченные «Народным знаком качества». Напомним, такую премию учредили портал amic.ru вместе с радиостанцией Business FM Барнаул. Главная цель премии — составить по-настоящему народный рейтинг. И это получилось.

Более 600 компаний Алтайского края были номинированы на премию. В финал прошли 23 из них. Именно их выбрали жители и эксперты региона во время масштабного голосования: участие в нём приняли 74 тысячи человек.

Жители края несколько месяцев выбирали лучших из лучших представителей бизнеса в разных сферах: среди застройщиков, заводов, поликлиник, курортов, ТРЦ, ресторанов, спортивных клубов и прочих компаний. Голосование завершилось 7 ноября 2022 года. А 16 ноября победители получили фирменные статуэтки проекта. Как проходило награждение и кто стал самым народным — смотрите в нашем видео.

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