Надежда Мордовцева до сих пор в официальных источниках числится пропавшей без вести на фронтах Великой Отечественной войны. А она уже много лет живёт здесь, в Алтайском крае. И сегодня, 12 августа 2022 года, Надежда Георгиевна отмечает свой 103-й день рождения.

Она выжила в бойне в Мясном бору, пережила три концлагеря — Майданек, Равенсбрюк, Бухенвальд. Те, о которых и говорить-то страшно, а выжить в каждом считалось невозможным. Она отказалась работать на военном фашистском заводе — лучше умереть самой, чем делать снаряды, убивающие родных. И она только недавно перестала кричать по ночам.



«Вы последнее поколение, которое видит нас живыми», — сказала Надежда корреспонденту, который пришёл записывать её интервью. И это правда. Amic.ru сегодня уже публиковал рассказ о судьбе Надежды Георгиевны. А сейчас мы размещаем видеоинтервью, которое было записано к 100-летию ветерана. Слушайте её рассказ.