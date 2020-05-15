Говорят, что попасть на отдых на Алтай этим летом уже нельзя, — все базы давным-давно забронированы и мест не осталось. Правда это или нет, в «Переговорке» на amic.ru рассказывает директор туристической компании «Плот» Александр Смирнов. Также мы узнали, почём нынче обойдётся отдых в Горном. «Цены значительно выросли», — говорит эксперт. Некоторые туркомплексы предлагают номера от 110 тысяч рублей в сутки, и свободных мест нет. Впрочем, пока есть и другие, более доступные варианты. Александр Смирнов рассказывает, где их искать.

Кто в «Переговорке»



Александр Смирнов родился 14 ноября 1961 года в Костромской области. В 1983 году окончил БГПУ. До 1990 года работал в Усть-Пристанской средней школе преподавателем физкультуры и изобразительного искусства. В 1991 году основал туристическую фирму «Плот», в которой работает и сегодня.

Компания специализируется на экскурсионных, приключенческих и экспедиционных путешествиях по Алтаю. Организует познавательные этнографические, пешеходные и конные туры, рафтинг, джип-туры, программы для альпинистов, любителей горных лыж и сноуборда. «Плот» также более 25 лет отправляет туристов на отдых в другие страны.

02:22 О том, что на майские праздники Алтай ощутил большой интерес со стороны туристов. «Подсчитали количество машин на Чемальской ГЭС за день — оказалось около восьми тысяч», — говорит Смирнов. Сейчас ситуация нормализовалась. «И когда говорят, мол, уже всё продано, то имеют в виду топовые отели. А так найти места для отдыха вполне возможно», — обнадёживает эксперт.

04:37 О ценах на отдых на Алтае летом-2022. «37 тысяч рублей за номер — не самая высокая цена», — говорит Смирнов. Один из известных отелей предлагает номера от 110 тысяч рублей за сутки. А самое дорогое шале — 280 тысяч рублей. И эти номера вы не снимете — они уже забронированы на весь летний сезон.

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06:03 О более доступных вариантах отдыха. Смирнов рассказывает, в каких районах Горного можно найти номера с удобствами за четыре и пять тысяч рублей. А где можно найти «приличный деревянный домик с печкой» за 1400 рублей в сутки. «Селили там и притязательных гостей, они в восторге», — уверяет эксперт.

07:46 О развитии глэмпинга на Алтае. С одной стороны, турист получает все удобства, с другой — ощущает себя наедине с природой. Цена вопроса — 6-7 тысяч рублей за двухместный номер в сутки.

09:34 А если ехать на отдых со своей палаткой? Пожалуй, это самый доступный вариант. Но есть минусы. Александр Смирнов рассказывает, к чему надо быть готовым, если выбираешь такой отдых.

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11:00 Есть в Горном Алтае места, находиться в которых можно только имея специальный пропуск. Смирнов рассказывает, что это за территории и призывает быть осторожнее: по незнанию можно вляпаться в большие неприятности.

13:10 Для туристов открыли Монголию — совсем рядом с Алтаем. О том, когда лучше отправляться в путешествие по этой стране и какие документы для этого нужны.

16:12 Несмотря на политические и экономические потрясения, на Алтае продолжается строительство масштабных туристических объектов. «Инвестиции вкладываются большие», — говорит эксперт и рассказывает, чем в скором будущем порадует туристов «Белокуриха-2», «Бирюзовая Катунь» и другие объекты, а также в чём Алтай сможет составить конкуренцию Арабским Эмиратам и Германии.