В Алтайском крае уже в 2023 году могут появиться первые туркомплексы, работающие по системе all inclusive, а в ближайшие два года — специальные площадки для караванеров, путешествующих в автодомах. Об этом рассказал гость «Переговорки» на amic.ru, начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Также он отметил, что в этом году к Алтайскому краю небывалый рост интереса со стороны туристов. Некоторые санатории заполнены на 100% «с плюсом» — то есть были организованы дополнительные места и они тоже уже раскуплены. Мы узнали, способен ли наш регион принять такое количество гостей и в каких районах края появились новые туристические направления.

Кто в «Переговорке»



Евгений Дешевых родился 5 ноября 1971 года. В 1994 году получил специальность «инженер-электрик» в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. В этом же вузе прошёл обучение на факультете информационных технологий и бизнеса. В 2002 году окончил Алтайский государственный университет по направлению «государственное и муниципальное управление».

В 2007 году возглавил КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр».

В августе 2010 года назначен начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

С 12 ноября 2018 года по настоящее время — начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Женат, воспитывает дочь.

01:47 В этом году Алтайский край пользуется повышенным спросом у туристов. В некоторых санаториях Белокурихи нагрузка уже «составляет 100% с плюсом», рассказывает Евгений Дешевых и объясняет, как это стало возможным. При этом, говорит он, ресурсы края позволяют принять такой поток туристов.

04:28 Откуда приезжают на Алтай туристы. Например, отдыхать в Белокурихе предпочитают жители северных регионов России.

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05:28 О развитии единого бренда Алтая, который объединяет и Алтайский край, и Республику Алтай. А также об эксклюзивности нашего региона. Евгений Дешевых рассказывает, что может противопоставить Алтайский край горным красотам Республики.

07:26 «Всех мазать чёрной краской я бы не стал», — Евгений Дешевых рассказывает о предпринимателях, которые работают в «сером» секторе туризма, и о том, как власти собираются их легализовать. Так, уже в следующем году «теневых» бизнесменов может стать гораздо меньше.

10:54 В этом году курортный сбор в Алтайском крае значительно превысит сумму, на которую изначально рассчитывали власти, говорит начальник управления по развитию туризма. Примерно миллионов на 10. Евгения Даровская выяснила, куда потратят эти деньги.

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14.34 О сервисе в Алтайском крае и о том, к чему привыкли «избалованные за границей» туристы.

15:46 О том, что в России уже в следующем году могут появиться первые туркомплексы, работающие по системе all inclusive. Евгений Дешевых рассказывает, где в нашем регионе уже практически готовы внедрить этот формат.

17:13 О расширении дорог Алтайского края и придорожном сервисе. Эксперт рассказывает, что в регионе намерены развивать специальные площадки для караванеров, путешествующих в автодомах.

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20:09 Об инвестициях в туристическую отрасль Алтайского края и о том, какие суммы вкладывает частный бизнес и в какие объекты. Пока в Алтайском крае три крупные площадки интересуют инвесторов, говорит эксперт. При этом отмечает, что в регион зашли крупные федеральные игроки рынка. «Это задаёт соответствующий уровень услуг и повышает конкуренцию», — подчёркивает эксперт.

24:07 Есть те, кто считает Горную Колывань гораздо красивее Горного Алтая, говорит Евгений Дешевых и объясняет, почему тогда эта территория не пользуется большим спросом у туристов. Эксперт подчёркивает: власти готовы развивать этот район и даже вводят для бизнеса различные меры поддержки.

26:50 Евгений Дешевых перечисляет территории Алтайского края, где есть большие перспективы для развития туризма.