Экология сегодня не просто в моде, но в и бюджете. Власти готовы давать деньги на улучшение ситуации с воздухом, реками, на борьбу с мусором. Но именно регионы должны четко продумывать, как эти деньги потратить. Об этом и не только в «Переговорке» на amic. ruрассказал депутат Госдумы, зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, член фракции «Новые люди» Георгий Арапов.

Кто в «Переговорке»

Георгий Арапов родился 11 сентября 1999 года в армянском селе Нор-Ачин. Окончил факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Основал студию дизайна и бизнес по продаже рекламного оборудования. Сооснователь проекта по обучению студентов предпринимательским навыкам «Наставники». Ведет уроки предпринимательства в школах. Организовывал региональные этапы образовательного конкурса для школьников «Мой первый бизнес» платформы «Россия — страна возможностей». Автор проектов по очистке Байкала. Основал в Иркутске фонд, занимающийся раздельным сбором и переработкой твёрдых бытовых отходов.

01:53 Экология — это сейчас вообще актуально? Еще как, отвечает Георгий Арапов. Просто у всех она о разном. В каких-то городах это про качество воздуха, где-то про водные объекты, или про заводы, или про мусорные свалки. А есть территории, «богатые» на все проблемы сразу. Лично для него экология — это про здоровье людей, а не про деревья и природу.

03:01 Большая ссора с Западом даже в направлении экологии имеет два последствия: привычны импортные технологии уходят, но зато появляются новые местные.

04:30 «Денег меньше не будет». Георгий Арапов о том, что бюджеты в рамках профильного национального проекта точно не сокращаются, а в чем-то даже и растут.

05:28 «Новые люди» смогли «отбить» спорную норму в Градостроительном кодексе, которую чуть было не приняли. Речь про «закон о застройке заповедников». Что с ним было не так — слушайте.

06:20 И все-таки в отдельных случаях право на стройку школ и больниц в особых природных территориях — это правильно. Главное, чтобы за ними не прятался торговый центр или чья-то дача.

Новости

Экология Барнаул оказался в списке городов с самым грязным воздухом, но в ближайшие годы ситуация улучшится

07:14 Фракция «Новые люди» в Госдуме предложила создать в России единый экологический кодекс. Что это за документ такой, зачем он нужен и как на инициативу отреагировали власти.

10:03 Ещё из серии «нет худа без добра»: теперь иностранные компании не могут получить право на пользование российскими недрами. «Это поможет контролировать добычу ресурсов», — уверен депутат Госдумы.

10:38 «В каждом регионе России есть свой уникальный эко-проект. И если каждую такую практику распространять на всю страну, то можно было бы смело сказать: с экологией у нас все хорошо. Но пока это не всегда получается», — констатирует гость.

11:10 Георгий Арапов во время визита в Барнаул познакомился с местными общественниками, которые разработали проект по фильтрации мусора в малых реках. Что это за технология и насколько реально распространить ее использование на всю страну.

13:08 К сожалению, Барнаул попал в список самых загрязнённых городов. Но к счастью, вошел в проект «Чистый воздух». Арапов советует: обновлять электротранспорт по программе, конечно, дело хорошее. Но намного эффективнее в плане экологии модернизировать очистные сооружения или переводить частный сектор на газ.

16:26 «На цифрах все хорошо, но на деле...». Что об экологии и зеленых насаждения Барнаула думает депутат Госдумы.