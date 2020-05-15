Сейчас наша страна переживает непростые времена. И многие задаются вопросом: зачем в такой период ходить в театр.

«Чтобы получить ответы на многие вопросы», — уверена директор Алтайского краевого театра драмы Любовь Березина. А иногда, по её мнению, нужно пойти в театр, чтобы отвлечься и переключиться на другие мысли. И необязательно на комедии.

Театр показывает все стороны человеческого характера, последствия совершённых деяний. Посмотрев на какого-то героя, зритель, возможно, не совершит поступки, за которые потом может быть мучительно стыдно.

Также поговорили о новом театральном сезоне, премьерах, которые представляет зрителю учреждение культуры, и спектакле «Война и мир», который привезёт в декабре в Барнаул Государственный академический театр имени Вахтангова. Любовь Березина рассказала о закулисье драмтеатра и казусах, которые порой происходят в его стенах.

Полную версию «Переговорки» смотрите 13 октября на портале amic.ru.