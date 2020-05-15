Где предпочитают отдыхать жители Алтайского края этим летом и как улететь в Европу, если туда нет самолётов, в «Переговорке» на amic.ru рассказала член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева. Также эксперт объяснила, что сейчас происходит с шенгенской визой и правда ли, что её больше не выдают россиянам. Есть и очень хорошие новости: в августе обещают открыть следующий этап кешбэка за туры по России, а также, возможно, уже скоро для туристов откроется Азия. Причём к нам летать будут авиакомпании Вьетнама и Таиланда. Поговорили и о том, насколько подорожали туристические услуги на Алтае и почему местным жителям отдых в родном регионе обходится дороже, чем москвичам.

Кто в «Переговорке»



Наталья Гордеева — член правления Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) — 2013-2016 годы, президент АРАТ, директор туроператорской компании «Алтайтурист», инвестор.

01:34 О том, в каких странах этим летом предпочитают отдыхать туристы из Алтайского края.

02:06 Наталья Гордеева рассказывает, почему из Новосибирска и Омска можно улететь в Турцию, а из Барнаула до сих пор нельзя.

02:55 Как изменились цены на отдых за рубежом для россиян. Изменились, говорит эксперт, но из-за падения доллара наши туристы этого особо не замечают.

03:57 После ЧП с акулами в Египте многие звонили и интересовались, можно ли отказаться от поездки, говорит Наталья Гордеева, но сейчас всё нормализовалось. Эксперт рассказывает, что сделали египетские власти, чтобы защитить туристов.

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06:13 Можно ли сейчас жителям Алтайского края получить шенгенскую визу и что вообще с ней происходит.

07:55 Как сейчас из России можно улететь в страны Европы. Такие варианты есть, говорит Гордеева и перечисляет самые удобные, а также рассказывает, насколько это увеличивает стоимость поездки.

08:49 В каких странах мира сегодня всё ещё действуют ковидные ограничения и где придётся сдавать тесты и сидеть на карантине? Эксперт рекомендует не забывать непривитым россиянам по возвращении на родину сдавать ПЦР-тест. Штрафные санкции могут настичь даже через полгода после поездки.

11:30 «Алтай вошёл в тройку лидеров по стоимости отдыха в Российской Федерации. Так что делаем выводы», — Наталья Гордеева о том, насколько выросли цены на отдых в нашем регионе после «резкого» наплыва туристов этим летом.

12:48 Почему жителям Алтайского края отдых в родном регионе порой обходится дороже, чем жителям Москвы, купившим тур в столице? «Цена пакетного тура из Москвы дешевле, чем индивидуальная компановка», — подтверждает эксперт.

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14:02 Об отдыхе в Крыму и на других курортах, которые находятся рядом с зоной конфликта.

17:34 Готовьтесь к осенним путешествиям, советует Наталья Гордеева. 15 августа открывается следующий этап кешбэка за туры по России и это очень выгодно.

В этом году стали очень популярны туры в Калининград. «Возможно, в последний раз», — так объясняют свой интерес туристы. Также вырос спрос на экскурсионные маршруты во Владивосток, Хакасию и на другие направления.

18:50 Наталья Гордеева рассказывает, с какой валютой ехать на отдых за границу и действуют ли за рубежом наши карты «Мир».

19:45 «Очень ждём открытия Азии. Возможно, к нам будут летать авиакомпании из Вьетнама и Таиланда». Эксперт о том, какие новые направления отдыха могут появиться уже в ближайшее время.