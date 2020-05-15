85 лет отмечает Алтайский край в 2022 году. Так совпало, что впервые за последние два года в стране сняли ковидные ограничения. А это значит, что культурные мероприятия в регионе проходят с особым размахом и собирают огромное число гостей. В «Переговорке» на amic.ru министр культуры Елена Безрукова рассказала, что особенного в юбилейный год ждет жителей Алтайского края. Поговорили о гостях «Шукшинских дней» и о том, какие фильмы кинофестиваля обязательно нужно посмотреть. А еще министр рассказала о фестивале театров кукол «Зазеркалье», который пройдет в сентябре, но уже стал «резонансным».

Кто в «Переговорке»



Елена Безрукова родилась 1 июня 1976 года в Барнауле. В 1998 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, в 2005 году — психологический факультет Томского государственного университета.



С 1997 года работала юрисконсультом в Алтайском краевом центре народного творчества и досуга, с 1998 года — в Алтайской краевой коллегии адвокатов, с 2006-го — юрисконсультом в управлении Алтайского края по культуре, с 2009-го — заместителем начальника этого же управления, начальником отдела библиотек, искусств и народного творчества, с 2010 года — и. о. начальника управления Алтайского края по культуре.



В ноябре 2012 года назначена начальником управления, в 2018 году — министром культуры Алтайского края. Член Союза писателей России, автор нескольких поэтических книг.

1.55 Какие события ждут жителей Алтайского крае в честь его 85-летия. По словам Елены Безруковой, их очень много и все они чрезвычайно интересные. Так, театр Музкомедии готовит к сентябрю постановку «Хан Алтай». А на площадке самого большого в крае музейного зала пройдет выставка всех народных мастеров региона. Такое мероприятие проходит только раз в пять лет. И, конечно, будут презентованы культурные проекты Алтайского края в Москве. Билеты еще можно купить.

5.28 О том, как «искушенная московская публика» отзывается о проектах Алтайского края.

6.53 О новинках Шукшинского кнофестиваля в 2022 году и о том, почему никак нельзя его пропустить.

8.49 «Это люди, которые врываются в кинематограф и становятся известны уже через считанные годы. Многие из них сначала приезжали на Шукшинские, а потом мы их узнавали на экранах», — рассказывает министр культуры о гостях «Шукшинских дней на Алтае». Также Елена Безрукова называет конкурсные фильмы фестиваля, которые обязательно нужно посмотреть.

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11.19 «Часть наших гостей представляют фильмы на кинофестивале. Поэтому, только когда мы видим итоговую афишу и актерский состав, мы вступаем в переговоры», — Елена Безрукова рассказывает, как происходит отбор гостей на Шукшинские чтения.

13.36 О Всероссийской выставке «Чудики», который проходит впервые на Алтае. К нам приехали 28 талантливых и самобытных мастеров со всей страны. А помимо них в этом году в рамках Шукшинских дней приехали и известные музеи.

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14.50 «Мы поддерживаем в первую очередь тех, у кого насыщенная культурная повестка, кто создает свои событийные мероприятия», — министр культуры Алтайского края раскрывает секрет, как небольшое село может претендовать на поддержку правительства. В качестве примера Елена Безрукова рассказывает о фестивале вареника в Романовском районе.

17.09 Сколько денег идет на культуру в Алтайском крае. И на что именно их расходуют.

18.42 Кукольный спектакль по произведениям Пелевина, японская притча и опера марионеток — это лишь малая часть того, что ждет зрителя фестиваля театров кукол «Зазеркалье», который пройдет в Алтайском крае через несколько месяцев. На фестиваль приедут 14 кукольных театров со всей страны. Один спектакль смогут показать только один раз. Билеты уже в продаже.

21.15 О современных поэтах и о том, насколько они популярны. «Сейчас внимание к русскому слову — на восходящей траектории», — считает министр культуры Алтайского края.