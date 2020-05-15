Почему Барнаул растёт, а потребление электроэнергии не меняется уже несколько лет, рассказал в «Переговорке» на amic.ru генеральный директор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец. БСК обслуживает 80% электрических сетей столицы Алтайского края. Евгения Даровская узнала, насколько они надёжны и готовы к испытанию предстоящей зимой. Эксперт также рассказал, сколько город потребляет электроэнергии, помогут ли сэкономить энергосберегающие технологии и кто контролирует работу энергетиков.

Кто в «Переговорке»



Генеральный директор ООО «Барнаульская сетевая компания», заслуженный энергетик Российской Федерации Андрей Лавринец. Родился 11 сентября 1961 года в селе Родино Алтайского края. В 1983 году окончил АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Общий стаж работы — 38 лет, из них 34 года проработал в Барнаульской горэлектросети, затем — в Барнаульской сетевой компании. Начинал с должности старшего мастера, 19 лет был главным инженером. В октябре 2020 года назначен генеральным директором БСК.

01:00 Насколько сети Барнаула готовы к зиме и в каком они сейчас состоянии. Андрей Лавринец рассказал, какие компании отвечают за обеспечение электричеством жителей города. И объяснил, почему БСК получает сразу два паспорта готовности к зиме.

Интересный факт: зимой потребление электроэнергии в Барнауле в полтора раза больше, чем летом.

04:44 Как сказалось на работе компании исчезновение импортной продукции с российского рынка. И где сейчас БСК закупает необходимое оборудование.

06:15 Как специалисты выявляют слабые места на электросетях? «Подход простой: следуй правилам», — говорит Лавринец.

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07:53 Почему в этом году БСК особое внимание уделяла пригородным посёлкам. Какой уровень надёжности у электросетей города. И сейчас то, что является обыденностью для рядового барнаульца, для жителей Куеты и Пономарёвки — новая реальность.

09:33 О том, кто контролирует работу сетевиков и почему в этом году проверки Ростехнадзора были отменены.

11:46 Об инвестициях БСК в развитие электросетей Барнаула.

14:43 Максимальное потребление электроэнергии Барнаулом — 300 мегаватт, рассказал Андрей Лавринец. А вот загадка: «Каждый год мы подключаем на 30 мегаватт новых потребителей (для сравнения: один городской квартал потребляет 5 мегаватт). Получается, что за пять лет по потреблению мы должны прирасти в полтора раза. Но самое интересное, что за пять лет как было в городе потребление 300 мегаватт, так и осталось. Почему?» Ответ смотрите в видео.

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16:36 Об энергосберегающих технологиях. «Красиво звучит, но много электроэнергии не сэкономим», — говорит Лавринец.

17:32 Нужно ли объединять сетевые компании в крупные ресурсные центры или в любой сфере важно сохранять конкуренцию? «Система должна работать на снижение издержек и повышение качества услуг», — уверен эксперт.

20:03 О надёжности сетей, которые обслуживает Барнаульская сетевая компания.