Куклы — это, в первую очередь, для взрослых, и только потом для детей. Просто мы немного об этом забыли, считает театровед и критик из Петербурга Олеся Кренская. Но фестиваль кукольных театров «Зазеркалье», который прошёл в Барнауле с 21 по 25 сентября, об этом снова напомнил. В его программе было много спектаклей, которые к детским никак не отнести. Например, алтайский театр кукол «Сказка» показал «Летнюю ночь» Шекспира, Петрозаводск привёз в Барнаул «Вишнёвый сад» Чехова, а Красноярск — спектакль по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый». Ведущий «Переговорки» на amic.ru Александр Михельсон побывал в закулисье фестиваля и узнал у режиссёров, почему театры для детей стали привлекать взрослую аудиторию. А ещё поговорили о том, что в региональных театрах можно увидеть намного более интересные вещи, чем в столичных. И это ярко было видно в «Зазеркалье».

Герои «Переговорки» в «Зазеркалье»



Надежда Васильева — директор Алтайского государственного театра кукол «Сказка»

Борис Смелянец — главный режиссёр Красноярского театра кукол

Олеся Кренская — театровед, член экспертного совета фестиваля «Золотая маска»

01:43 О том, какие спектакли и откуда привезли в Барнаул на фестиваль «Зазеркалье».

02:20 Какие спектакли представил зрителям и гостям театр кукол «Сказка». И почему обязательно барнаульцам надо побывать на этих постановках, даже не в рамках фестиваля.

Новости

Общество Церемония открытия II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье» прошла в Барнауле. Фоторепортаж

03:19 Что такое невывозной спектакль. И готов ли зритель воспринимать пьесы Шекспира в куклах.

04:25 О площадках, на которых проходил в Барнауле фестиваль «Зазеркалье».

05:33 Кадры с открытия фестиваля «Зазеркалье».

06:12 Главный режиссёр Красноярского театра кукол Борис Смелянец привёз в Барнаул спектакль по повести Пелевина «Затворник и Шестипалый» и рассказывает, как можно в куклах передать такое сложное произведение.

07:33 О том, как кукла, у которой в отличие от актёра нет мимики, может передать эмоции своего героя. Например, улыбку.





Новости

Переговорка Как улыбаются куклы и когда у «Сказки» сбываются мечты

Оказывается, продолжительность спектакля зависит от настроения артистов.Какие спектакли для взрослых по серьёзным произведениям ставит «детский» Красноярский театр.А Пелевин-то в курсе, что по его повести поставили такой необычный спектакль?Кадр из постановки «Затворник и Шестипалый».«В регионах мы видим более интересные вещи, чем в больших городах». Театральный критик из Петербурга, эксперт российской национальной театральной премии «Золотая маска» Олеся Кренская рассказывает, как она оценила уровень фестиваля, который прошёл в Барнауле.

Новости

Прочее Мир куклы: как открывали театральный фестиваль "Зазеркалье" в Барнауле

12:30 О том, почему в театре главным является вовсе не слово.

13:20 Олеся Кренская рассказывает, в каких городах нашей большой страны надо обязательно посетить театры и имена каких режиссёров сейчас громко звучат по России.

14:54 О том, что театр кукол — это вовсе не для детей, как привыкли думать многие. И о самой сложной аудитории, которую театры только-только начали приучать.

16:18 Как русские театры кукол выглядят на мировом уровне.