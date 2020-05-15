«Главным является не слово». Как фестиваль «Зазеркалье» в Барнауле сломал стереотипы зрителей
Куклы — это, в первую очередь, для взрослых, и только потом для детей. Просто мы немного об этом забыли, считает театровед и критик из Петербурга Олеся Кренская. Но фестиваль кукольных театров «Зазеркалье», который прошёл в Барнауле с 21 по 25 сентября, об этом снова напомнил. В его программе было много спектаклей, которые к детским никак не отнести. Например, алтайский театр кукол «Сказка» показал «Летнюю ночь» Шекспира, Петрозаводск привёз в Барнаул «Вишнёвый сад» Чехова, а Красноярск — спектакль по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый». Ведущий «Переговорки» на amic.ru Александр Михельсон побывал в закулисье фестиваля и узнал у режиссёров, почему театры для детей стали привлекать взрослую аудиторию. А ещё поговорили о том, что в региональных театрах можно увидеть намного более интересные вещи, чем в столичных. И это ярко было видно в «Зазеркалье».
Герои «Переговорки» в «Зазеркалье»
Надежда Васильева — директор Алтайского государственного театра кукол «Сказка»
Борис Смелянец — главный режиссёр Красноярского театра кукол
Олеся Кренская — театровед, член экспертного совета фестиваля «Золотая маска»
01:43 О том, какие спектакли и откуда привезли в Барнаул на фестиваль «Зазеркалье».
02:20 Какие спектакли представил зрителям и гостям театр кукол «Сказка». И почему обязательно барнаульцам надо побывать на этих постановках, даже не в рамках фестиваля.
03:19 Что такое невывозной спектакль. И готов ли зритель воспринимать пьесы Шекспира в куклах.
04:25 О площадках, на которых проходил в Барнауле фестиваль «Зазеркалье».
05:33 Кадры с открытия фестиваля «Зазеркалье».
06:12 Главный режиссёр Красноярского театра кукол Борис Смелянец привёз в Барнаул спектакль по повести Пелевина «Затворник и Шестипалый» и рассказывает, как можно в куклах передать такое сложное произведение.
07:33 О том, как кукла, у которой в отличие от актёра нет мимики, может передать эмоции своего героя. Например, улыбку.
08:05 Оказывается, продолжительность спектакля зависит от настроения артистов.
08:26 Какие спектакли для взрослых по серьёзным произведениям ставит «детский» Красноярский театр.
09:50 А Пелевин-то в курсе, что по его повести поставили такой необычный спектакль?
10:13 Кадр из постановки «Затворник и Шестипалый».
10:45 «В регионах мы видим более интересные вещи, чем в больших городах». Театральный критик из Петербурга, эксперт российской национальной театральной премии «Золотая маска» Олеся Кренская рассказывает, как она оценила уровень фестиваля, который прошёл в Барнауле.
12:30 О том, почему в театре главным является вовсе не слово.
13:20 Олеся Кренская рассказывает, в каких городах нашей большой страны надо обязательно посетить театры и имена каких режиссёров сейчас громко звучат по России.
14:54 О том, что театр кукол — это вовсе не для детей, как привыкли думать многие. И о самой сложной аудитории, которую театры только-только начали приучать.
16:18 Как русские театры кукол выглядят на мировом уровне.