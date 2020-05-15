Театр не должен воспитывать, считает директор Алтайского краевого Театра драмы имени Шукшина Любовь Березина. В «Переговорке» на amic.ru она рассказала, какая задача на самом деле стоит перед учреждением и что важного оно может дать зрителю в трудные времена. Ведущая Евгения Даровская пришла в гости в драмтеатр и беседовала с его директором в декорациях спектакля «Интуиция». Кстати, этот спектакль бьёт рекорды по выручке, а зрители говорят, что он о многом заставляет задуматься. Такие же отзывы и о премьере нового сезона — «Антигоне». Тема спектакля настолько злободневна, что некоторые пишут артистам: «Вы отчаянные». Поговорили и о самом ожидаемом событии — приезде в Барнаул театра Вахтангова со спектаклем «Война и мир». Кроме того, Любовь Березина рассказала, как актёры «валяют дурака» и зачем Театр драмы «открыл окна».

01:40 О спектакле, который бьёт рекорды по выручке. А ещё о декорациях, созданных к этому спектаклю. Они так понравились, что их почти полностью повторили в театре «Современник» в Москве.

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Прочее Хабенский готов показать барнаульцам спектакль "Интуиция" в театре драмы

02:35 Одни говорят: «Вы отчаянные и очень правильно поступили», другие: «Не нужно в это время ставить такое». О премьере спектакля «Антигона» и реакции зрителей.

05:13 «К нам приедут пять драматургов. После посещения родины Шукшина на основе документальных материалов они должны будут написать пьесы». Любовь Березина о фестивале спектаклей по произведениям Василия Шукшина, который проводит Театр драмы, и о новом уникальном проекте, готовящемся к юбилею великого актёра и писателя.

09:10 О том, как Театр драмы «замахнулся на Пушкина», а главные роли доверил недавно пришедшим молодым актёрам. Когда зритель увидит премьеру?

11:25 Как получилось, что театр Вахтангова везёт в Барнаул спектакль «Война и мир» и чего ждать зрителю. «Я лучше ничего в жизни не видела», — говорит Любовь Березина.

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14:09 «Посмотрев на героя, ты можешь сказать себе: не дай Бог, чтобы я так когда-нибудь поступил». О том, зачем ходить в театр в трудное время, когда «такое» происходит в мире.

16:09 «Мозг человеческий непредсказуем». О курьёзах в театральной жизни.

18:02 Как актёры шутят друг над другом и на каких спектаклях «валяют дурака» так, что посмотреть на это приходит вся труппа.

19:43 Как Театр драмы «открыл окна» и кто это вообще придумал. Напомним, 27 августа на один час панорамные окна театра превратились в квартиры большой многоэтажки, где перед зрителями разыгрывались свои драмы.