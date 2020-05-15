Цены на машины в России выросли как минимум в два — два с половиной раза. Те, что зимой стоили 2,5 млн рублей, сегодня в автосалонах продают по 6 млн, рассказывает в «Переговорке» на amic.ru Александр Михельсон, который в этот раз выступает не ведущим программы, а экспертом. Запчасти найти всё труднее, а их цена зависит от совести продавцов. Узнали, что происходит сейчас на автомобильном рынке Алтайского края, почему растут цены (виноваты не только санкции) и какие машины точно не останутся без запчастей. По крайней мере, в ближайшее время. А ещё эксперт рассказал, что впереди нас ждут чёрные времена: всплеск автоугонов. Но есть и хорошие новости: гужевой транспорт пока никто не отменил.

Кто в «Переговорке»



Александр Михельсон, блогер-автоэксперт. Родился в городе Камень-на-Оби 1 октября 1969 года. Учился в Алтайском государственном университете. Первый тест-драйв опубликовал на YouTube в 2010 году.



С 1993 года главный редактор краевого автомобильного еженедельника «Авторынок».

С 2004-го — генеральный директор полиграфического комплекса «Издательский дом Барнаул».

С 2020 года и по сей день учредитель и главный редактор интернет-проекта https://altay.ru.

Продюсер и ведущий проекта «Переговорка» на amic.ru.

01:59 На рынке полный коллапс, уверен Александр Михельсон. По его мнению, нынешний кризис значительно отличается от всех прочих, что пережила современная Россия. И с ценами на авторынке тоже происходит непонятная ситуация, говорит эксперт.

04:15 О том, почему растут цены на автомобили. По словам Михельсона, это связано в том числе и с дефицитом комплектующих, например, полупроводников, который начался ещё задолго до спецоперации на Украине.

06:56 Где брать запчасти и комплектующие, учитывая, что крупные импортные автозаводы остановили производства в России и поставки в нашу страну?

09:28 О том, что происходит на вторичном рынке автомобилей и какие машины востребованы у жителей Алтайского края сегодня.

11:43 В некоторых регионах России уже наблюдают всплеск угонов автомобилей. Да, чёрные времена возвращаются, считает эксперт. Жителям края следует подготовиться.

12:38 Какую машину купить, чтобы не расстраиваться из-за качества и запчастей. И какие автомобили сегодня покупать не надо.

13:34 Если вдруг западные автоконцерны не вернутся в нашу страну, то через сколько лет с российских дорог исчезнут европейские автомобили? И что вообще в этом случае будет с авторынком?

16:01 О российском автопроме. «Провальная история», — уверен Александр Михельсон и объясняет, почему он не верит в отечественного производителя.

17:52 На что пересядем через 30 лет? «Гужевой транспорт не отменяли», — напоминает Александр, а потом успокаивает: автомобили останутся, и рассказывает, какие именно. Здесь он также говорит и о китайском автопроме: приходилось проводить тест-драйвы.

20:23 Что будет с электромобилями, есть ли у них в России будущее?

24:00 «А если нам всё же национализировать автозаводы тех компаний, которые ушли из России?» — спрашивает Евгения Даровская. Это невозможно, говорит Александр. И объясняет почему.