Кедровое масло, жмых и кедровые подушки. 22 года назад семья Подколзиных основала на Алтае производство по переработке кедрового ореха под торговой маркой «Сибирский продукт». Сейчас у них в ассортименте больше 100 наименований. И хотя у компании нет даже розничного магазина, продажи расширяются, а слава о продуктах так широка, что их подделывают недобросовестные конкуренты. В «Переговорке» на amic.ru директор компании Людмила Подколзина рассказала, в чём преимущество товаров, которые производит «Сибирский продукт», почему важно отличать технологии холодного и горячего отжима, как бороться с подделками на свои товары и благодаря чему удаётся развиваться и расти. А ещё — как покупателю узнать, что он купил действительно 100% кедровое масло.

Кто в «Переговорке»



Директор ООО «ДАР АЛТАЯ» (работает под торговой маркой «Сибирский продукт») Людмила Подколзина. Образование: высшее экономическое. Замужем. Воспитывает четверых детей.



Людмила и Алексей Подколзины 22 года назад основали компанию по переработке кедрового ореха с использованием технологии холодного отжима. Компания зарекомендовала себя на рынке крупных производителей по изготовлению растительных масел, а также ядра кедрового ореха. Оборот кедрового ореха компании составляет более 100 тонн в неделю.

01:40 Что на самом деле служит наполнителем в кедровых подушках и одеялах, чем они хороши и сколько стоят.

03:02 «Продукт, которым мы гордимся». О кедровом масле и его свойствах. А ещё — чем отличается кедровое масло «Сибирского продукта» от других производителей.

03:51 Что такое холодный отжим и в чём его преимущества. И как понять, что производитель действительно использует холодный отжим.

05:47 Куда компания использует скорлупу кедрового ореха?

06:22 «15 масел, ягоды, грибы, чаи. А всего у нас больше ста наименований». Об ассортименте компании.

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08:02 Сколько тонн кедровых орехов перерабатывает компания в месяц и где они столько берут.

08:51 «Сейчас работает 100 человек, но в ближайшем будущем собираемся расшириться до 300 работников». О планах по развитию «Сибирского продукта» и о том, как компания планирует увеличить продажи, если у неё нет даже розничного магазина.

10:01 «У нас хорошие корпоративы». О том, как решается проблема с кадрами.

10:57 Спасает голограмма — как компания борется с подделками своей продукции.

11:33 О том, зачем всё-таки нужно употреблять кедровое масло. И каким образом подтверждается качество продукции.

ООО «Дар Алтая», ТМ «Сибирский продукт»