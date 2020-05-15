Какая поддержка может заставить врача захотеть работать в Алтайском крае?
Зарплата очень важна, говорит Андрей Макин, но есть ещё кое-что очень важное для специалистов
Какую поддержку должен ощущать врач, чтобы он захотел остаться работать в Алтайском крае, в эфире «Переговорки» на amic.ru рассказал главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле Андрей Макин.
По его словам, зарплата, конечно, очень важна, но не только она может удержать специалиста. Есть ещё две важные составляющие, которые мотивируют любого работника, говорит Макин. Также поговорили о зарплатах врачей и о том, куда ушёл ковид, как отразились санкции на закупке медицинского оборудования, и о том, как работают врачи в условиях, когда промедление на секунды может стоить человеку жизни. Полную версию программы «Переговорка» смотрите 16 июня на amic.ru.
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