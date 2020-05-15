Как мужчинам выглядеть стильно и современно и где приобрести удобную, но изысканную одежду, выяснила ведущая Евгения Даровская. Вместе с бренд-менеджером салона Velaner Анастасией Якушевой поговорили о том, во что одевать зимой (и на праздники) любимых мужчин, какого цвета должен быть костюм и как правильно подобрать к нему галстук. А ещё обсудили, как в непростое время, когда вокруг нашей страны столько санкций, выживают брендовые салоны.

Новости

Вопрос дня Год какого животного наступит в 2023-м и как его правильно встретить?

00:35 Откуда поставляют товар в брендовые магазины, если вокруг санкции. А ещё о том, насколько изменился спрос в Барнауле на стильную одежду для мужчин.

01:33 Что такое «собственная марка» Velaner. И для кого она создана.

02:10 «Клиент примеряет одежду и не верит, что это сделано в России». Анастасия Якушева рассказывает, кто отшивает товар для бренда и насколько это качественно.

03:00 Смотрите на живом примере, как красиво и модно может выглядеть мужчина. Специально для amic.ru сотрудник компании Данил демонстрирует сразу несколько стильных образов.

04:38 Данил показывает, как одеться на корпоратив и вызвать восхищение.



06:04 Сложный вопрос: как правильно подобрать галстук к костюму.

07:30 Когда будет уместен галстук-бабочка.



08:20 «Ремень всегда должен быть в цвет обуви». Несколько лайфхаков, которые помогут мужчине всегда выглядеть стильно и современно.

Адреса магазинов Velaner

ТРЦ GALAXY, проспект Строителей, 117

ТРЦ «Европа», Павловский тракт, 251в

Ежедневно с 10:00 до 22:00

https://vk.com/velaner_barnaul

На правах рекламы. ИП Войнова Марина Игоревна



