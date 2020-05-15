Даже если твоя машина «заряжена», как у Вин Дизеля*, это ещё не залог победы в гонках, уверен председатель комитета дрэг-рейсинга** Алтайской федерации автомобильного спорта Андрей Ан. Он рассказал ведущему «Переговорки» на amic.ru Александру Михельсону, как «жигули» в спринтерских заездах обогнал BMW. Ан раскрыл главный секрет победы на таких соревнованиях — смотрите об этом в видео.

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Спорт Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае

Также поговорили о развитии дрэг-рейсинга на Алтае и в Сибири и о том, чем уличные гонки отличаются от официальных спортивных. На каких машинах ездят пилоты дрэг-рейсинга и много ли среди них барнаульцев. Сколько денег нужно, чтобы подготовить авто к соревнованиям. А также узнали, почему раньше электромобили не могли принимать участие в гонках, а сейчас приниают.

Полную версию «Переговорки» смотрите на amic.ru 4 августа.

*Вин Дизель — американский актёр, сыгравший в фильме об уличных гонщиках.

** Дрэг-рейсинг — гоночное соревнование, спринтерский заезд с участием двух автомобилей.