«Или терпите дальше» — главный лозунг ЛДПР на выборах в Барнаульскую гордуму в сентябре 2022 года. В партии заявляют, что знают, как решить главные проблемы города. В этом им помогут опытные кандидаты, несгибаемая под напором чиновников позиция и учения Жириновского. С чем и зачем партия идёт в думу, в «Переговорке» на amic.ru рассказал главный алтайский либерал-демократ Сергей Булаев.

Кто в «Переговорке»

Сергей Булаев, координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР. Родился 7 января 1989 года в Барнауле. В 2011 году окончил АлтГУ по специальности «антикризисное управление». В 2015-м получил второе высшее образование в Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса по специальности «организация правового обеспечения».

Работал менеджером в страховой компании «МАКС», затем менеджером по продажам в «СтройЦентре». В 2020 году стал гендиректором компании «РСК».

Немного раньше, в 2018-м, возглавлял Железнодорожное первичное отделение ЛДПР в Барнауле. В 2019-2020 годах был помощником депутата Госдумы Елены Строковой. В 2021-м стал заместителем координатора, а с 2022-го — координатором алтайского отделения ЛДПР.

01:44 «Партийные, без судимостей». Тут немного о кандидатах от партии.

02:50 «Это не про агитацию, это про патриотизм». А тут — про митинги.

03:15 Что будут делать кандидаты от ЛДПР, когда станут депутатами.

04:20 «Это низко». Сергей Булаев рассказывает, что некто срезает уличные агитационные материалы ЛДПР — баннеры и плакаты. Таким образом уже испортили около 20% «агитки».

06:30 Так и почему кто-то портит предвыборную рекламу ЛДПР?

07:14 «Мы хотим первое место». А это понятно о чём.

07:35 «Люди насытились тем, что происходит. Студенты как уезжали, так и уезжают. Как было сложно попасть к врачу, так оно и остаётся». Сергей Булаев о том, почему надо менять власть.

09:12 «Чиновники богатеют, люди беднеют». Почему богатым всё нипочём, а народ страдает.

09:32 Один из главных пунктов программы ЛДПР — ускорить ремонт моста на Новом рынке. И выпустить на дороги больше общественного транспорта. Иначе произойдёт транспортный коллапс.

10:38 Сергей Булаев называет три ключевые проблемы Барнаула (по мнению ЛДПР).

11:32 Зачем вообще нужны депутаты, и как они могут повлиять на ситуацию?

13:46 Как один из кандидатов спасла работников бийского предприятия от задержки зарплаты.

15:00 Личный вопрос: а зачем вы пошли в политику? Некоторые считают, что это не совсем чистое дело. Личный ответ: смотря кто и зачем туда приходит. Сергей Булаев рассказывает, как начинал координатором «малюсенького» отделения, а стал главой реготделения.

16:39 Совет от Булаева: если ты не хочешь делать мир лучше — нечего тебе делать в политике.

17:12 Что произошло с партией после смерти Владимира Жириновского.

18:19 О том, почему в последние годы растёт рейтинг оппозиции.

19:19 «Мы свободные люди, мы сами выбираем власть. Пока мы все не пойдём и не сделаем свой выбор, никаких перемен не будет». Сергей Булаев призывает идти на выборы и голосовать за ЛДПР.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-2» (ООО «Траст-2»), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: Избирательное объединение «Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Тираж 1 экз. Дата изготовления 29.08.2022 г. Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».

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