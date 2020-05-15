Микст-инфекция. Сколько болезней может передать клещ человеку через один «укус»
Насколько заразны клещи в Алтайском крае и какими болезнями они могут заразить, помимо клещевого энцефалита, в «Переговорке» на amic.ru рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.
Таких инфекций как минимум пять, указал эксперт. И, присосавшись, клещ может заразить сразу всеми. «Подобные микст-инфекции встречаются всё чаще и чаще», — добавил Шевченко.
Он также назвал туристический регион, в котором живут более заразные клещи, чем алтайские.
Валерий Шевченко развеял «народные мифы» об особенностях членистоногих. И объяснил, сколько времени требуется кровопийце, чтобы присосаться и почему не надо торопиться его извлекать, если это уже произошло.
А ещё эксперт рассказал, что такое «бытовое противоэпидемичивание» и почему оно работает.
Полную версию «Переговорки» смотрите на портале amic.ru 30 июня.