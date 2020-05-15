Насколько заразны клещи в Алтайском крае и какими болезнями они могут заразить, помимо клещевого энцефалита, в «Переговорке» на amic.ru рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Таких инфекций как минимум пять, указал эксперт. И, присосавшись, клещ может заразить сразу всеми. «Подобные микст-инфекции встречаются всё чаще и чаще», — добавил Шевченко.

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Он также назвал туристический регион, в котором живут более заразные клещи, чем алтайские.

Валерий Шевченко развеял «народные мифы» об особенностях членистоногих. И объяснил, сколько времени требуется кровопийце, чтобы присосаться и почему не надо торопиться его извлекать, если это уже произошло.

А ещё эксперт рассказал, что такое «бытовое противоэпидемичивание» и почему оно работает.

Полную версию «Переговорки» смотрите на портале amic.ru 30 июня.