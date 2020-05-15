Китайские автомобили пришли на российский рынок относительно недавно и вызвали самое большое количество споров среди автолюбителей. На форумах полно замечаний и претензий к авто из Поднебесной. Мол, и отделка салона из дешёвых материалов, и сиденья неудобные, и бензина потребляют много, да и сами авто небезопасны. Большинство этих заявлений — всего лишь мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью, говорит Михаил Сазонов, специалист по продажам автоцентра «Альбион Моторс», официального дилера EXEED в Алтайском крае. Ведущий автоклуба Олег Шишкин специально для amic.ru выяснил всё о безопасности и надёжности китайского автопрома. А в качестве примера послужил автомобиль премиальной марки Exeed TXL 2.0.

01:21 К китайским автомобилям очень много претензий по отделке салона. Олег Шишкин рассматривает салон Exeed TXL 2.0 и выясняет, какие материалы и какой пластик использован в этом авто и насколько они надёжны.

02:50 О гарантии на автомобили и, в том числе, на отделку салона. Например, что будет, если через два года эксплуатации «пошоркался» руль?

03:43 «О, я даже ноги вытянуть могу», — Олег Шишкин проверяет обоснованность жалоб на сиденья в китайских авто и «их недостаточную регулировку».

04:55 Китайские автомобили очень хорошо укомплектованы и имеют множество различных датчиков, однако эти датчики, по отзывам владельцев, часто дают сбои. «Я не могу сказать, что этого нет вообще, но это единичные случаи», — возражает Михаил Сазонов и аргументирует свою точку зрения.

07:42 О том, как себя ведёт лакокрасочное покрытие на китайских авто. «Правда ли, что оно дешёвое, ненадёжное и легко повреждается?» — интересуется Шишкин. «Найди мне здесь хотя бы один недочёт по кузову», — отвечает Сазонов.

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Авто Словно инопланетный корабль. Впечатления автоэксперта от поездки на китайском EXEED TXL

09:05 О цветовой палитре, которую используют для авто китайцы.

10:19 Сколько стоят запчасти на Exeed TXL 2.0 и где их брать?

11:31 Как часто нужно проходить техобслуживание автомобилей и насколько это дорого?

11:53 О том, насколько безопасны автомобили из Поднебесной и по какой системе проводится их оценка безопасности. Михаил Сазонов предлагает открыть интернет и посмотреть краш-тест Exeed TXL 2.0. «Шесть подушек безопасности и современная электроника», — говорит Сазонов.

13:22 Сколько бензина «ест» Exeed TXL 2.0 и правда ли, что китайские авто более «прожорливы», чем их собратья от других производителей.

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