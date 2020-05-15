Представьте, вы оказались на Демидовской площади в старом центре Барнаула. Вот он — тот самый столп, установленный ещё в 1839 году в честь 100-летия горного производства на Алтае. И вы видите его не таким как сейчас, а каким он был тогда, в XIX веке. Нет, это не сон студента-историка, это реальность в 3D-формате, которую создали воспитанники детского технопарка «Кванториум». Дети будущего рассказали в «Переговорке» на amic.ru, с помощью чего они видят прошлое.

Такие проекты, как Демидовский столп (и многие другие), создают Роман Казаков и Светлана Матвеенко. Они молоды, активны и очень любознательны. Поэтому попали в «Кванториум». И намерены покорять мир своими разработками. В планах сделать, например, перчатки, чтобы вокруг столпа можно было не только ходить, но и трогать его, ощущая поверхность гранита, из которого выполнен обелиск.

За дополненной реальностью будущее — и это будущее в руках у этих ребят. Чему их учат, и куда они будут двигать прогресс — об этом и многом другом смотрите в «Переговорке» на amic.ru 1 сентября. А пока короткое знакомство с нашими героями.