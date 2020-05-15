Чем отличаются голливудские фильмы, которые показывают, как ловят неплательщиков налогов, от того, как это происходит в России, рассказал в «Переговорке» на amic.ru руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

А ещё он объяснил, какое наказание грозит неплательщику и почему оно не особо стимулирует граждан вовремя платить налоги.

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Алексей Легостаев также предположил, какому органу было бы проще отлавливать российских Аль Капоне*.

Поговорили о собираемости налогов в Алтайском крае за первые шесть месяцев 2022 года и о том, можно ли по этой цифре судить, как санкции повлияли на экономику региона. Обсудили и то, как государство сегодня поддерживает бизнес и нужно ли вместо этих мер просто снизить всем налоги. Полную версию «Переговорки» смотрите на портале amic.ru 18 августа.

Аль Капоне* — американский гангстер итальянского происхождения, действовавший в 1920-1930-х годах на территории Чикаго. Был арестован за неуплату налогов.