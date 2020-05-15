ЛДПР часто называли партией одного человека — её лидера Владимира Жириновского. И многие прогнозировали, что если уйдёт он, то партия тоже исчезнет. Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года, а 27 мая председателем ЛДПР был избран Леонид Слуцкий.

Руководитель фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Владимир Семёнов рассказывает в «Переговорке» на amic.ru, что сейчас происходит с партией, кем на самом деле был Владимир Жириновский и откуда у него был дар пророчества, ведь о некоторых политических событиях лидер ЛДПР предупреждал за несколько лет до того как они происходили.

Это только часть беседы ведущего Александра Михельсона и Владимира Семёнова. Говорили также о том, куда могут пойти сокращённые работники Станкостроительного завода, о безработице в Алтайском крае, о перспективных направлениях туризма в регионе. Полный выпуск «Переговорки» смотрите 9 июня на amic.ru.