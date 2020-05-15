В структуре власти Алтайского края есть особая должность — представитель губернатора и правительства в краевом парламенте. Связист — как сама себя называет Наталья Кувшинова, несколько месяцев назад занявшая этот пост. В «Переговорке» на amic.ru она рассказала, каково ей быть женщиной-политиком, как в регионе принимают законы и насколько сильны политические торги, а также почему в крае впервые в истории распустили целое районное собрание.

Кто в «Переговорке»

Наталья Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в Заринске. В 2008 году окончила юридический факультет Алтайского госуниверситета. В 2005-2011 годах работала в заринской компании «Байт», в 2011-2012 годах — помощником директора по социальным вопросам ОАО «СПП Стройгаз», в 2012-2016 годах — замдиректора по правовым вопросам в ООО «СтройПрактик». Одновременно с этим занималась политикой: в 2007-м стала депутатом Барнаульского молодёжного парламента, а в 2009-м — членом Молодёжного парламента при Госдуме, где в 2012-2017 годах была председателем. В 2016 года вошла уже в саму Госдуму, где отработала до 2021 года. А с октября 2021 года и по сей день — представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании.

01:57 «Кабинеты те же, коридоры те же». Всю свою политическую жизнь Наталья Кувшинова была депутатом, теперь она — чиновник. Каково это — перейти из законодательной власти в исполнительную, вернуться обратно на Алтай из Москвы?

04:17 Кувшинова продолжает: в каком-то смысле, работать стало проще. Во всяком случае, из-за отсутствия большого количества перелетов (а летать приходилось чуть ли не каждую неделю). А вот «движняка» — проектов, тем и общения — меньше не стало. Насколько эта работа кабинетная и какой у Натальи стол?

06:09 «Сели и на троих придумали закон» — вот так не надо, говорит Кувшинова. И рассказывает, как нужно.

06:47 И в продолжение темы приводит пример — новый закон о статусе медработников, где, в числе прочего, прописаны и выплаты медикам. Например, молодые фельдшеры ФАПов будут получать ежемесячно в первый год работы по шесть тысяч рублей, во второй — девять, в третий — 15 тысяч.

Новости

Вопрос дня Что даст Алтаю закон о статусе медработника и сколько будут доплачивать молодым врачам?

09:02 «Я — связист». Так, а что это за должность такая — представитель губернатора в АКЗС? Что делает Наталья Кувшинова?

11:11 А были ли такие законы, инициированные краевым правительством, которые не были приняты АКЗС? «А вот не было», — отвечает Кувшинова. Почему?

14:23 Самый показательный пример «торга» политических сил — принятие бюджета. Все стороны — разные фракции АКЗС и профильные представители правительства — садятся и смотрят, куда направить деньги, говорит Наталья Кувшинова. И это сложный процесс, потому что Алтайский край — это дотационный, а не донорский регион. Хотелось бы больше денег направить на то же образование. Да где их взять?

16:35 Вот уж где точно нет «согласья в товарищах», так это в Хабарском районе. Там местные депутаты три года не могли принять поправки в муниципальный Устав. Просто потому, что не получалось собрать кворум (для чего надо минимум две трети голосов). Кто-то уехал, кто-то сдал мандат по другим причинам. Злого умысла не принимать не было, уверяет Кувшинова. И что теперь?

22:48 «Мы предполагаем, а господь располагает. Всё для чего-то дается». О том, как она стала депутатом Госдумы в 2016 году, имея на то мало шансов. И о том, как не стала в 2021-м, когда вероятность была намного выше. И хочет ли она снова туда попасть?

24:07 Каково быть женщиной-политиком? Гостья рассказывает, кричит ли она на подчиненных, как ей удается работать в почти мужском коллективе и почему она не такая, как Валентина Матвиенко.

25:46 И на «сладкое». Наталья Кувшинова получила наказ проработать вопрос о снижении налога на электромобили (а как иначе стимулировать переход на такой вид транспорта).