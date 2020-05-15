Первому медучреждению Алтайского края — барнаульской больнице скорой медицинской помощи, которую в народе называют коротко «горкой», в 2022 году исполнилось 125 лет. Накануне Дня медика, который будем отмечать 19 июня, в гости в «Переговорку» на amic.ru пришёл главный врач БСМП Андрей Макин. Поговорили о том, как работают медики в режиме круглосуточного ЧС, каких кадров не хватает, как удержать специалистов в Алтайском крае и чему научила пандемия медиков и пациентов. Также затронули санкции и связанные с ними проблемы. А ещё Андрей Макин вспомнил несколько историй, которые запомнились на всю жизнь. Каждая из них — о благодарности.

Кто в «Переговорке»



Андрей Макин родился 31 октября 1963 года, окончил Алтайский мединститут по специальности «лечебное дело». Работал хирургом в Барнаульской больнице скорой медицинской помощи, а после — заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы № 1 города Барнаула. В 2015 году был назначен на должность главврача Кош-Агачской районной больницы, а в декабре 2018 года — на пост главы Минздрава Республики Алтай. В августе 2020 года Андрей Макин стал главврачом БСМП Алтайского края.

01:20 Создание больниц на Руси было на совести богатых людей, и это поощрялось государством. Андрей Макин рассказывает, благодаря кому из жителей Барнаула появилась старейшая больница Алтайского края и как она менялась.

03:30 О том, каково это — трудиться в режиме ЧС 24 часа 365 дней в году. Также эксперт вспоминает великих врачей мирового уровня, которые работали в больнице, и рассказывает, какое влияние они оказали на российскую медицину. Например, именно они выработали принцип подготовки докторов у постели больного.

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Прочее Андрей Макин занял должность главврача БСМП Алтайского края

05:19 Когда в фильмах показывают, как врачи оказывают помощь пациенту прямо на бегу, знайте — это не сказки. Именно такие специалисты работают в «горке». Такой принцип помощи имеет даже специальное международное название, которое переводится так: «спасение корабля по ходу движения».

07:55 Самое страшное для врачей — это снижение престижа профессии, говорит Андрей Макин. Долго ругали «плохих врачей». Теперь их нет и лечить людей некому.

09:50 О том, какой должна быть поддержка докторов, чтобы они оставались в регионе.

11:20 О заработных платах врачей и решении властей РФ сделать одинаковым оклад для медработников по всей стране.

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Переговорка "Недооценены обществом". Заслуженный врач о победах и проблемах медиков в Алтайском крае

11:52 О ковидных выплатах. «Нет, их не убрали, а даже продлили до конца года. Но уменьшилась заболеваемость», — говорит Макин.

12:36 Какова ситуация с коронавирусом и можно ли говорить, что он отступает.

15:11 Чему научила пандемия врачей и людей. «Нужно возвращать кадры в первичное звено», — считает руководитель больницы.

18:03 О том, какие трудности в период санкций испытывает больница. «Дефицит есть», — признаёт главврач. И ещё одна проблема — это взаимоотношение поставщиков и потребителей. «В контрактах стоят одни суммы, а в действительности товар подорожал», — объясняет Макин.

20:51 «Доктора, спасибо, что вы спасли мою никчёмную жизнь». Истории, которые запомнились на всю жизнь.