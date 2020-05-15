"Строительный рынок начнет плавненько загибаться", считает генеральный директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов. По его прогнозам, стоимость жилья в ближайшие годы вырастет на 20-30%. В "Переговорке" на amic.ru он объяснил Александру Михельсону, почему провалится строительный рынок, как от этого проиграет покупатель и как строителям выжить в непростые времена. А еще Юрий Гатилов рассказал, почему называет Генплан Барнаула "Веселыми картинками", о застройке центра города и правого берега Оби, а также о том, почему он не проводит планерки и зачем собирает бюсты Ленина.

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Вопрос дня Как изменится жизнь Барнаула с новыми правилами застройки

01:35 "В прошлом году цифру за миллион квадратных метров жилья уже перевалили". О том, как "Жилищная инициатива" стала самым крупным застройщиком Сибири в 2019 году

02:11 "В Москву переходить пока не нужно. Не пришло время". О том, планирует ли ЖИ совершить алтайскую экспансию на столичный рынок

02.57 "Надеемся в кризисный 2020 год найти свою нишу". О том, как "Жилищная инициатива" преодолевает непростые времена

03:24 "По самое не хочу строителей приговорили. Когда увидят, что строительная отрасль плавненько начнет загибаться, она не плавненько даже будет… я думаю, пойдут кое-какие изменения". О том, как законы мешают банкам, и как строителям приходится приспосабливаться к проектному финансированию

04:18 "Мы не допустим, чтобы нас на бойню вели как каких-то бессловесных существ. Мы будем бороться". О том, что будет на строительном рынке в 2020-2021 годах

05:55 "Лиса Алиса и кот Базилио ведут Буратино в страну дураков". О том, почему проиграет покупатель и на сколько увеличится стоимость жилья (спойлер, на 20-30%)

06:26 "Разорятся строительные компании, то есть экономика регионов понесет большие убытки". О том, как кризис ударит по строительной отрасли, а это единственный костяк, на котором держится экономика страны

07:44 "Будет незначительное уменьшение вводимого жилья. В Барнауле немного, на 20-25% оно уменьшится". Прогнозы застройки Барнаула

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Вопрос дня Генплан принят: как будет развиваться Барнаул до 2036 года

09:17 "Пора уже заниматься экономикой. Все, мы уже на советском прошлом докатились. Паровозик уже останавливается. Надо заниматься капиталистическим будущим". О емкости строительного рынка в 2021-2025 годах

09:37 "Я назвал Генплан "Веселыми картинками". В принципе, это не смешной документ". О Генплане Барнаула и том, каким он должен быть

11:23 "Это деньги, которые внезапно свалятся на край. Их нужно будет осваивать". О проекте объездной дороги (от Бельмесево на Бийскую трассу с третьим мостом через Обь)

13:25 "Надо делать проект озеленения города в глобальном масштабе. Где каждому деревцу будет прописано свое место. А его нет". О "легких" Барнаула, которые нужны городу

15:11 "Проект застройки правого берега Оби был еще с советских времен". О том, когда его застроят и случится ли это вообще

17:01 "Когда стоят лачуги деревянные, это тоже не красит наш город. Везде нужен компромисс". О строительстве в центре Барнаула

17:37 "Если не мешают – это уже великолепно". О помощи властей и как строителей поддерживали при бывшем губернаторе Александре Карлине

17:41 "При предыдущем губернаторе маленько поддавливали строителей". О помощи властей

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Недвижимость Застройщики не смогли ответить, почему в новых кварталах Барнаула узкие дороги

19:03 "Каждый хочет получить прибыль. Нечего тут быть альтруистами до мозга костей". О плотности застройки и парковках

20:22 "Себестоимость строительства – 35-40 тысяч за квадратный метр. Меньше ты построить не можешь. Отсюда прибавка – 15% плюсом. 47-50 тысяч с копейками – это максимум". О стоимости жилья к концу 2020 года и о том, сколько стоит квадратный метр в Москве и за рубежом

21:16 "Деваться некуда. Если мы будем продавать по цене затрат, то мы за "Стройгазом", "Коксохимом" следом пойдем". О том, как будет расти рыночная цена на жилье

21:34 "Когда выступает Набиуллина, такое впечатление складывается, что она говорит на иностранном языке. На тарабарском". Гатилов о своем видении развития строительного рынка

23:15 "Раньше с дубинами стояли на дорогах. Сейчас очень культурно, красиво сшибают". О системе "Платон"

25:29 "Если власть не услышит, то ее и не будет как таковой. Регион захиреет". О том, слышит ли строителей Томенко

27:12 "К Ленину отношусь очень положительно. Это величайший теоретик, которого я понимаю. Значит, он нормальный. Он не как наше правительство говорит такие заумные слова". О пристрастии к бюстам вождя революции и симпатии к Сталину

28:27 "Не провожу планерок никогда". О том, как Гатилов работает и отдыхает