Как Минкультуры Алтайского края отбирает гостей на Шукшинский фестиваль. Почему, например, к нам едет Муравьева*, а не Кончаловский**, спросила ведущая «Переговорки» на amic.ru Евгения Даровская у министра Елены Безруковой, отметив, что нисколько не разочарована выбором гостей XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

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Многое зависит от фильмов, которые проходят в конкурсную программу фестиваля, объясняет министр. Часть гостей Шукшинских дней представляют как раз свои картины — это артисты, режиссеры, сценаристы. Поэтому сначала проходит отбор фильмов, а потом организаторы смотрят, кто из персон, связанных с лентой, мог бы стать гостем фестиваля.

Но бывают и специальные гости. Елена Безрукова рассказывает, какие.

Поговорили и в целом об особенностях Шушкинского фестиваля в 2022 году. А также о том, как Алтайский край будет отмечать свое 85-летие и какую поддержку в нашем регионе получают талантливые люди.

*Ирина Муравьева — Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка России. В кино с 1973 года. Одна из первых больших ролей в кино — Сюзанна в детективе Самсона Самсонова «Чисто английское убийство» (1974). Среди лучших ролей в кино — Людмила в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1980), Нина Соломатина «Карнавал» (1981), Надя Клюева в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), Катя в фильме «Китайская бабушка» (2009).



**Андрей Кончаловский — знаменитый российский кинорежиссер и сценарист, имя которого известно в Европе и США. В числе его картин: «Стыдливые люди», «Первый учитель», «Дорогие товарищи!», «Рай».

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