12 человек, среди которых один ребёнок, утонули в этом году в Алтайском крае. А ежегодно в нашем регионе в воде гибнут около 70 человек. Об этом рассказал гость «Переговорки» на amic.ru заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, который курирует вопросы ГО и ЧС. При этом он объяснил, почему на Алтае мало официальных пляжей и где лучше всего купаться. Также поговорили о безопасности детского отдыха (последний загородный лагерь в регионе был построен 40 лет назад) и о том, почему в школах детей охраняют бабушки-вахтёрши. Вспомнили трагедию в «Зимней вишне» и узнали, как часто проверяют в крае торговые центры. Оказывается, проверки отменены. Но Игорь Степаненко рассказал, что делать, если посетитель увидел вопиющее нарушение требований безопасности.

Кто в «Переговорке»



Игорь Степаненко родился 27 июля 1963 года в городе Норильске Красноярского края. В 1985 окончил Красноярский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории, обществознания, государства и права».



Работал учителем истории, директором школы в Норильске. В 1996 году избран на пост главы местного самоуправления города Кайеркана Красноярского края. Занимал должность заместителя главы города Норильска, начальника управления приоритетных национальных и краевых проектов правительства Красноярского края, начальника управления внешних связей губернатора Красноярского края. С 2012 по 2018 год был заместителем руководителя аппарата правительства Красноярского края.

С октября 2018 года по настоящее время — заместитель председателя правительства Алтайского края.

01:34 Алтайский край — особенный регион, так как у нас почти ежегодно что-нибудь случается: то паводок, то пожары. Игорь Степаненко рассказывает, что именно поэтому вопросы безопасности у власти постоянно на контроле. «Наша задача — не допустить чрезвычайной ситуации», — объясняет он и рассказывает, что для этого делают.

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05:06 О безопасности на воде. Лето в этом году очень жаркое, а официально одобренных пляжей в крае мало. И это проблема, соглашается Игорь Степаненко. По его словам, за последние пять лет в регионе утонули 272 человека, в том числе 47 детей. Но при этом ни одного случая гибели людей на официальных пляжах не было. Эксперт рассказывает, при каких обстоятельствах чаще всего тонут люди и как это предотвратить.

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09:47 Об организованном отдыхе для детей. Последний загородный детский лагерь в Алтайском крае был построен в 80-м году прошлого века — более сорока лет назад. Но опасаться за безопасность ребят не надо — всё будет хорошо, уверяет Степаненко и объясняет почему. Также он рассказывает, как в этом году организован детский отдых — ведь ковидом люди всё ещё продолжают болеть.

12:17 О том, как организована система безопасности в школах, профессиональной охране и бабушках-вахтёрах. «Это уже не похоже на шалость», — отмечает Степаненко по поводу веерных сообщений о «минировании» учреждений образования. При этом он уверен, что в вопросах безопасности очень «важна реакция общества». Так, например, по словам Степаненко, родительский комитет вполне может поставить вопрос перед администрацией школы о том, кто и как охраняет их детей.

20:02 О безопасности на туристических базах. «Все базы проверяются, когда наступает сезон активного отдыха», — утверждает заместитель председателя правительства Алтайского края. Трагичные ситуации, по его словам, — это единичные случаи.

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24:10 О безопасности в торговых центрах. Евгения Даровская вспомнила, что после трагедии в «Зимней вишне» все ТЦ заставили открыть эвакуационные выходы и устранить нарушения. Однако сейчас выходы снова закрыты, а кое-где не работает система противопожарного оповещения.

«Из-за пандемии бизнес пострадал, поэтому правительство приняло ряд мер его поддержки. Одна из которых — отказ от проверок. И некоторые слишком быстро привыкли к этому и опять допускают нарушения», — согласен Степаненко. Однако если у человека есть замечания по поводу безопасности, он может добиться их устранения. Эксперт рассказывает как.

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30:12 О безопасности аттракционов, в том числе и уличных батутов. «Я категорический противник таких вещей», — говорит Степаненко и советует родителям проявлять осторожность в выборе развлечений для детей.