Крупнейший передел за всю историю — так оценивают эксперты то, что происходит сегодня на рынке труда в России. Гостья «Переговорки» на amic.ru, директор консультационного кадрового агентства «Жираф» Жанна Крамарева полностью с этим согласна. По её словам, то, что мы видим сегодня, даже кризисом назвать нельзя: с такими глобальными изменениями мы ещё не сталкивались. И это только начало. Основные сюрпризы нас ждут осенью-2022.

Поговорили о сокращениях — людей и зарплат — на предприятиях, о том, откуда взялся дефицит кадров, если вузы выпускают сотни специалистов. А также Жанна Крамарева дала совет, куда пойти учиться сегодняшним выпускникам школ, чтобы получить востребованную и высокооплачиваемую профессию.

Кто в «Переговорке»



Крамарева Жанна, родилась в Барнауле, окончила АлтГУ, исторический факультет. С 1998 года занимается подбором кадров от младшего офисного до топ-менеджеров по СФО и РФ. Руководитель консультационного кадрового агентства «Жираф». Карьерный консультант. Тренер по фехтованию, КМС по женской сабле. Есть дочь.

01:25 Безработные есть, но катастрофы нет, описывает Жанна Крамарева текущую ситуацию на рынке труда. «Период очень непростой, — подчёркивает она. — Идёт глобальный процесс перестройки, связанный с перестройкой всей экономики и политической ситуации».

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03:27 О дефиците айтишников и о том, что хороших специалистов переманивает Москва.

04:30 Много ли в Барнауле тех, кто остался без работы после ухода с рынка иностранных компаний? «Барнаул так долго испытывал дефицит кадров в последние годы, что тех, кто оказался без работы в первую волну „уходов“, рынок даже не заметил — так быстро они были трудоустроены».

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05:40 О том, почему вообще возник дефицит кадров, ведь ежегодно вузы выпускают сотни специалистов. Жанна Крамарева отмечает: «Рынок труда больше не будет таким, как он был раньше». Очень много возможностей у молодых и энергичных. И они ими пользуются. К тому же на рынке труда появилась так называемая «платформенная занятость». «Это совершенно новое понятие, которое появилось совсем недавно. И за этой формой — будущее, потому это очень простые деньги», — объясняет эксперт.

08:50 О том, что уже скоро понадобятся специалисты со знанием китайского языка. В Алтайском крае есть два вуза, которые выпускают таких специалистов. Так что у наших предприятий есть возможность их заполучить.

10:57 О том, куда пойти учиться. Жанна Крамарева рассказывает, какие специальности будут востребованы в ближайшем будущем и какие новые профессии появятся.

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12:07 Сейчас наступило время профессионалов, уверена Жанна Крамарева. На лидирующие позиции выходят те, кто умеет работать и принимать решения в ситуации неопределённости и непредсказуемости.

13:30 Какие специальности уже совсем скоро могут исчезнуть с рынка труда.

14:20 Об «осенних сюрпризах». Эксперт отмечает: да, сейчас всё относительно спокойно. Но это потому что мы движемся пока по инерции, на ранее заработанном «жирке». Основные «сюрпризы» нас ждут осенью. И приводит конкретный пример в подтверждение своих слов — ситуацию на Моторном заводе.

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17:55 Какие компании уже в этом году могут уйти с рынка. «Малый и средний бизнес более гибок и более оперативно находит решения», — говорит Крамарева.

18:50 О сокращениях людей и зарплат на предприятиях. Да, это происходит, но компании стараются, как могут, сохранить коллективы, объясняет Жанна Крамарева.

20:13 Стоит ли в такое сложное время менять работу? Может всё-таки лучше затаиться и переждать? Жанна Крамарева рассказывает, кому ждать не надо.