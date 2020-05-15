Депутаты, нет воодушевленные депутаты, должны делать чиновников ближе к людям. А депутатов избирает как раз таки народ. Если ходит на выборы. В этом уверена депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева, которая посетила город перед выборами в местную думу.

Кто в «Переговорке»

Сардана Авксентьева родилась в 1970 году в селе Чурапча Якутской АССР. С 1995 по 1998 год работала в Министерстве по делам молодёжи, туризма, физической культуры и спорта Якутии, затем — в национальной вещательной компании «Саха». Была помощником депутата Госдумы. Работала в окружной администрации города Якутска и ОАО «Туймаада Даймонд».

С 2018 по 2021 год — мэр Якутска. В этой должности оптимизировала городской бюджет. За период работы Авксентьевой в федеральном рейтинге прозрачности госзакупок Якутск с 33-го места поднялся на 11-е.

Сейчас она заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

Вице-президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

01:15 «Это всё в пользу». Гостья рассказывает о том, что кандидаты партии (а их по всей стране около двух тысяч) проводят перед выборами много встреч с людьми.

01:48 А сколько у партии уже действующих депутатов? «Новые люди» ведь появились всего-то два года назад.

02:12 Принято считать, что все парламентские партии зависят от власти и сотрудничают с ней. А «Новые люди» такие же, как все? И при чём тут треугольник?

02:54 Сардана Авксентьева рассказывает о препонах, которые партии и кандидатам приходится преодолевать во время этой кампании. Например, в городе сорвали более половины агитационных баннеров.

03:50 Несмотря на это (а то и благодаря), в партии уверены: у них сильные позиции в городе. На выборах в Госдуму в 2021 году они получили 9%.

05:19 «Чем более открытыми будут выборы, чем более подготовленные, воодушевлённые, сердцем болеющие за родной город люди будут избираться, тем лучше для народа». А то сейчас «решения принимаются в закрытых кабинетах». Гостья о важности выборов.

06:32 Общественный транспорт, вот на что надо обратить внимание в Барнауле.

07:41 «Когда власть перестанет смотреть на людей как на аморфную толпу, а станет смотреть как на городские сообщества, тогда будет легче коммуницировать». О власти, людях и коммуникациях.

08:38 Как сделать власть ближе к народу? Сначала надо приблизить народ к власти. И начать с того, что ходить на выборы, говорит депутат.

10:02 В городе есть проблемы. Но есть и хорошие проекты. Например, новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайонах «Адмирал» и «Матрёшки». Впрочем, это единичный пример, подчёркивает гостья.