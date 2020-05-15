Даже законная рубка деревьев в Алтайском крае вызывает экологические проблемы, утверждает Роман Алдергот, фотограф, натуралист, эколог. По словам Романа, сосны просто не успевают набраться необходимой мощи, чтобы птицы на них могли вить гнёзда.

В этот раз в «Переговорке» на amic.ru обсуждаем, чего мы можем лишиться, если не задумаемся об охране лесов и животных, которые в них проживают. В гостях: Евгений Борисов — фотограф дикой природы, путешественник и Роман Алдергот — фотограф, натуралист, эколог.

«Разрешена рубка деревьев в возрасте от ста лет. А это, на самом деле, довольно небольшие сосны, диаметром всего 15-20 сантиметров. Птицам же, чтобы устраивать гнёзда, нужны толстые мощные деревья», — рассказывает Роман.

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При этом, отмечает эколог, в законе прописано, что места рубок должны проверяться на наличие гнёзд. Но в действительности этого никто не делает.

Также поговорили о других проблемах, которые приводят к уничтожению диких животных в Алтайском крае, а ещё о том, как и когда будет создан заповедник на территории Косихинского района.

Полную версию программы «Переговорка» смотрите 11 августа на портале amic.ru.