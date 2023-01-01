В Алтайском крае собираются создать методическую лабораторию, чтобы исследовать влияние шахмат на развитие детей. Об этом в «Переговорке» на amic.ru рассказали президент ассоциации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов и заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев, который приезжал в Барнаул 13 декабря на открытие нового краевого шахматного клуба. Ткачев подчеркнул, что на всю страну таких клубов — единицы. Поговорили, зачем Алтайскому краю такой дворец, как развивают шахматы и насколько они популярны в нашем регионе. А ещё — почему именно в России (так уж исторически повелось) появилось больше всего шахматных талантов. Впрочем, сейчас наших спортсменов теснят китайцы, которые «под копирку» переняли советскую систему подготовки.

Кто в «Переговорке»

Александр Ткачев — заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России

Артём Поломошнов — президент ассоциации шахмат Алтайского края

01:57 «Для многих лакомое место в центре Барнаула с площадью, где много парковок». Артём Поломошнов рассказывает, как краевой шахматный клуб получил новое здание и что теперь там будет. Сделали компьютерный класс для игры в онлайн-турнирах. А для игроков установили стеклянные столы, чтобы всем было видно, что в руках шахматистов ничего нет.

03:53 О том, что шахматы (как бы кто ни думал обратное) очень популярный вид спорта. И о том, что делает Алтайская ассоциация шахмат для популяризации этого вида спорта в нашем регионе.

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05:40 В России 350 340 человек играют в шахматы на профессиональном уровне, говорит Александр Ткачев. И объясняет, как ведётся подсчёт. И здесь не учитываются люди, которые играют просто для удовольствия на лавочках или в интернете. «Мы самая многочисленная спортивная федерация в нашей стране», — подчёркивает он.

07:20 Вскоре в Барнауле может появиться городской дворец шахмат. «Парадоксальная ситуация: с одной стороны, у нас есть краевой клуб, где мы проводим межрегиональные турниры. С другой — детям и взрослым в Барнауле играть особо негде», — говорит Артём Поломошнов. Глава Барнаула Вячеслав Франк поддерживает идею создания дворца.

08:48 О возрождении интереса к шахматам. «В последние 10 лет заметил тенденцию: родители понимают, что отдать ребёнка в шахматы ещё до школы — это очень хорошее вложение в его образование», — говорит Ткачев.

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10:19 В Алтайском крае собираются создать методическую лабораторию, чтобы исследовать влияние шахмат на развитие детей и совершенствовать методику преподавания шахмат. Кстати, две школы Барнаула внедрили обязательный урок шахмат для учеников начальных классов.

12:00 Артём Поломошнов рассказывает, зачем шахматному клубу площадь 750 кв. метров и сколько людей приходят сюда поиграть. А Александр Ткачев подчёркивает: таких клубов, какой открылся на Алтае, на всю страну — единицы.

13:47 «Из 16 чемпионов мира больше половины — наши соотечественники». О том, откуда в России столько шахматных талантов. А ещё о том, что в последние годы в лидеры выбивается Китай. «Потому что у них система подготовки была под копирку перенята с советской», — считает Ткачев.

15:49 Об отличиях российской системы подготовки шахматистов от советской и о том, насколько она успешна. «С последнего чемпионата Европы россияне привезли 12 золотых медалей из 18. И это не самый лучший результат наших спортсменов за последние пять лет», — отвечает Ткачев.

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Переговорка Ход Поломошнова. Как вышло, что уже две сотни школ Алтая учат детей играть в шахматы

17:10 Об успехах шахматистов из Алтайского края. «Нам удалось вырастить пару звёздочек», — отмечает Поломошнов, называя первого гроссмейстера в истории региона Алексея Сорокина и другие таланты. Причём звёздочки сейчас загораются не только в Барнауле, но и в сёлах края — как следствие действия программы «Шахматы в школах».

21:08 Об уникальном оснащении краевого шахматного клуба. Например, там есть 50 электронных шахматных досок, которые позволяют транслировать сразу в интернет проходящую шахматную партию.

22:50 Как санкции повлияли на российские шахматы. И что будет делать федерация, чтобы российские спортсмены продолжили участвовать в мировых соревнованиях.

25:42 Уже этим летом впервые в Алтайском крае в Барнауле планируют провести этап Кубка России по шахматам среди мужчин, а также этап Кубка России по быстрым шахматам и этап детского Кубка России. А ещё есть стремление принять в Барнауле суперфинал России, где играет вся элита мировых шахмат. «Нет ничего невозможного», — говорит Ткачев.

27:35 Почему стать чемпионом России по шахматам сложнее, чем стать чемпионом мира.