Барнаульская городская Дума уже два месяца после выборов работает в новом составе. В отличие от прежнего созыва, в думе пять фракций, а не четыре. Однако подавляющее большинство занимают представители «Единой России». Почему так произошло, а также о том, на какие проблемы указали избранникам жители города и какие главные задачи стоят перед депутатами в ближайшие годы, в «Переговорке» на amic.ru рассказала председатель БГД Галина Буевич. Также она сообщила, что собирается покинуть пост ректора Алтайского государственного института культуры и рассказала, когда это может произойти.

Кто в «Переговорке»



Галина Буевич. Родилась 9 августа 1960 года в с. Завьялово Алтайского края.

В 1981 году окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение и библиография». В 1987 году поступила в аспирантуру Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН города Новосибирска. В 2003 году получила диплом кандидата педагогических наук, а в 2005 году — аттестат доцента. В настоящее время является ректором ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», председатель Барнаульской городской Думы.

01:24 В Барнаульской городской Думе нового созыва 31 депутат — представитель фракции «Единая Россия» и только 9 депутатов из других фракций. Галина Буевич рассказывает, с чем связан такой результат выборов.

03:02 Сейчас в БГД пять фракций, а не четыре, как в прошлом созыве. Буевич говорит, что это меняет.

03:25 О низкой явке избирателей на выборы и о том, как поднять интерес жителей города к голосованию.

05:33 Чем принципиально новый состав думы отличается от прежних. Галина Буевич рассказывает о создании комитета по социальным вопросам и молодёжной политике и комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, а также о том, зачем они нужны.

06:55 Удалось ли найти председателю БГД общий язык с представителями оппозиционных фракций?

07:59 О совмещении должностей ректора вуза и председателя БГД. Галина Буевич рассказала, что собирается уйти с поста ректора и когда это сделает.

Новости

Переговорка Галина Буевич собирается покинуть пост ректора Алтайского государственного института культуры

09:32 О главных задачах, которые сейчас стоят перед депутатами Барнаульской городской Думы.

11:15 Транспорт, дороги, медицинские учреждения, озеленение: о том, на какие проблемы в жизни города барнаульцы обращали внимание депутатов чаще всего и какие вопросы исчезли из повестки.



12:26 «Депутат представлен определённым округом. А все депутаты — это практически Барнаул». Об идее возвращения всенародных выборов мэра. И о том, кто должен возглавлять город.

14:01 Как налажена работа депутатов и администрации города.

15:24 О главном документе Барнаула — бюджете на 2023 год, — который депутаты будут принимать совсем скоро. Галина Буевич рассказала, за счёт чего его удалось увеличить и на что планируют потратить деньги.