Из исключения в правила — коронавирус ускорил внедрение разных дистанционных форматов. Особенно сильно «досталось» образованию. Но прошла ли эта сфера проверку? Прошла, уверена гостья «Переговорки» на amic.ru, руководитель образовательного кластера «Растём вместе» Анна Паутова.

Ковид просто форсировал неизбежный процесс — «дистанционка» рано или поздно вошла бы в нашу жизнь. И она вошла, и сформировала целую новую среду общения и детей, и взрослых. В этой среде есть свои правила, свои течения, свои достоинства и недостатки. Теперь вопрос только в том, насколько успешно каждый из нас в неё интегрируется.

А ещё Анна Паутова рассказала, почему молодые педагоги не идут работать в школу, какие изменения в системе образования сейчас происходят в России, а также почему учителя не могут не нести воспитательную функцию.

Полную версию «Переговорки» с Анной Паутовой смотрите 25 августа на портале amic.ru.