Как выживает бизнес в Алтайском крае при жёстких западных санкциях, какую поддержку оказывает государство и какие возможности для развития можно найти и в этих условиях, рассказал в «Переговорке» на amic.ru председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС, руководитель фракции ЛДПР Владимир Семёнов. Эксперт уверен, что не стоит раньше времени впадать в панику, и сейчас «бизнес с той стороны» тоже ищет лазейки в запретах, чтобы вернуть упущенную выгоду. Поговорили также о новых налоговых льготах, которые разрабатывают для помощи бизнесу, сокращениях на Станкостроительном заводе и о том, почему раньше считавшееся нерентабельным сельское хозяйство может стать драйвером роста заработной платы на Алтае. Ну и, конечно же, затронули тему развития ЛДПР, которая лишилась своего великого лидера — Владимира Жириновского.

Кто в «Переговорке»



Владимир Семёнов. Родился 20 апреля 1967 года в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт имени Ползунова и Сибирскую академию государственной службы. В 2004 году избран депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов четвёртого созыва от ЛДПР. Депутат Госдумы пятого и шестого созывов, фракция ЛДПР. В сентябре 2016 года избран депутатом АКЗС седьмого созыва. В 2021 году избран депутатом АКЗС восьмого созыва, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС.



Женат, четверо детей.

01:55 О том, как повлияли санкции Запада на предприятия Алтайского края и есть ли компании, которые из этой ситуации выходят победителями. По его словам, не всё так плохо, как иногда кажется. «По каким-то позициям может быть даже хорошо», — считает он.

04:00 «В течение года какие-то решения и логистические пути на всех предприятиях будут найдены», — прогнозирует эксперт. Но соглашается, что некоторые компании сейчас переживают сложный период. Рассказывает, в связи с чем Станкостроительный завод сокращает 300 человек и почему они не останутся безработными. «Многие предприятия уже выстроились в очередь за этими специалистами», — объясняет Семёнов и перечисляет какие.

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06:52 О безработице в Алтайском крае и о том, как она изменилась за год.

07:52 Почему из Алтайского края уезжают специалисты и как их удержать. «Нам нужны новые хорошие производства. И они появляются», — уверен эксперт. И называет предприятия, которые уже в ближайшем будущем готовы дать новые рабочие места и достойную зарплату. Среди них Меланжевый комбинат, Рубцовский технопарк, «Алтайвитамины» и другие.

10:33 О том, почему в Алтайском крае такие маленькие зарплаты.

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11:37 Как санкции сказываются на сельском хозяйстве и на нынешней посевной. «В этом году всё будет хорошо. А как пойдёт дальше — это большой вопрос», — говорит эксперт. Но возможности для развития есть.

Все пытаются уйти из России, но никто дверью не хлопает, указывает Семёнов: «Сейчас бизнес с той стороны будет искать, как ему недополученную прибыль возместить и обойти запреты. А мы будем искать свои возможности. И где-то мы встретимся».

15:43 О шоке предпринимателей после роста ключевой ставки ЦБ и о мерах поддержки со стороны правительства, в том числе и Алтайского края. А также о новых налоговых льготах, которые сейчас разрабатывают для помощи бизнесу.

18:55 О туризме и недооценённых территориях Алтайского края. «Действует замкнутый круг. Турист говорит: „Там нет сервиса“. А предприниматель отвечает: „Зачем мне вкладываться в сервис, если нет туриста?“» — объясняет эксперт. По мнению Семёнова, сейчас в туризм будут больше вкладывать, так как российский инвестор начал понимать, что инвестировать нужно внутри страны.

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23:20 Что происходит с ЛДПР, после того как ушёл из жизни Владимир Жириновский? Без него тяжело, признаёт руководитель фракции ЛДПР в Алтайском крае, но уверен, что у партии «прекрасное политическое будущее». Также он объясняет, откуда у Жириновского был «дар пророчества» и нужно ли искать такого же лидера, каким был Владимир Вольфович.

27:24 О том, почему сын Жириновского, которого пророчили в преемники Владимира Вольфовича, сменил имя и уехал из России.